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«Контекстная реклама 2015»: 43 кейса для специалистов и бизнеса
Анастасия Здорикова
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Сложность: норм норм
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22 мая мы во второй раз провели в Киеве конференцию «Контекстная реклама 2015». 230 участников мероприятия услышали 20 докладов и 43 практических кейса с примерами успешного и неуспешного продвижения с помощью контекстной рекламы. В этом посте мы собрали «самый сок» о прошедшем ивенте: фото, видео, инфографику и, конечно же, самые свежие «фишки» по контексту.

Для начала голые цифры: итоги конференции в инфографике.

Цмфры и факты конференции «Контекстная реклама 2015»

Теперь давайте окунемся в атмосферу события и посмотрим обзорное видео конференции. Вот как прошло 22 мая для бизнеса и специалистов, работающих в сфере платного трафика.

20 докладов от топовых спикеров Украины и России, а в перерывах — нетворкинг и обмен опытом. Эта формула профессиональной встречи снова оказалась наиболее эффективной для всех, кто хочет улучшить бизнес с помощью платного трафика.

Эта конференция особенна тем, что в ней удачно сочетается доля информации как для специалистов, так и для бизнеса. Есть 100% гарантия того, что представители бизнеса узнают, как улучшить свои дела в сфере контекстной рекламы, а специалисты получат новые инструменты, о которых не узнать из повседневной офисной рутины.

Виталий Витюк, «Цитрус»

Самое главное — это создание тусовки. Это когда самые крутые и прожженые специалисты общаются друг с другом и становятся от этого еще сильнее.

CEO компании К50 Георгий Терновский.

Бизнесу, в свою очередь, интересно понимать тренды. Я должен понимать, все ли правильно делает мой специалист. Я должен говорить с ним на одном языке. После этой конференции я скажу своим специалистам: я знаю такую штуку, а ты что мне про нее скажешь?

Сооснователь Competera Александр Галкин.

круглый стол конференции ОА в Киеве

Такими «фишками» топовые докладчики и специалисты из зала делились во время интерактивного круглого стола. Спикеры предлагали на обсуждение способы повышения эффективности контекстной рекламы, и аудитория решала, насколько подобная «фишка» применима на практике. Всего было собрано 15 конкретных и неочевидных способов повышения эффективности контекстной рекламы.

15 конкретных и неочевидных способов повышения эффективности контекстной рекламы

Кстати, мы попросили спикеров поделиться с читателями советом о том, как снизить риски при запуске рекламной кампании. И получили совершенно разные ответы.

Алексей Рябов, руководитель направления платного трафика WikimartАлексей Рябов, руководитель направления платного трафика Wikimart: «Ни в коем случае не стартуйте в пятницу, субботу или воскресенье — лучше в будние дни и с небольшим бюджетом. Постоянно отслеживайте статистику по Google Analytics, желательно даже в реальном времени. Тогда ошибки будут сведены к минимуму».

Александр Егоров, директор по развитию AlyticsАлександр Егоров, директор по развитию Alytics: «Самое важное — это всегда анализировать отдачу. Запускайте рекламу, считайте продажи, сопоставляйте затраты с доходами, и исходя из этого вы всегда сможете минимизировать риски в плане размещения контекста»

Виталий Витюк Marketing Manager в ЦитрусВиталий Витюк, Marketing Manager в «Цитрус»: «Важно правильно подобрать месседж для целевой аудитории. И обязательно креатив — без него никак».

Георгий Терновский, CEO К50Георгий Терновский, CEO К50: «Я считаю, что риски при запуске рекламной кампании — это нормально. Лично я люблю делать так:

  • потратить за неделю сразу много денег;
  • понять, что не работает;
  • все, что не работает, отключить;
  • зарабатывать деньги.

В рекламе надо рисковать. Если запустить очень-очень аккуратную рекламную кампанию, то можно слишком перестраховаться и в итоге сказать, что контекст не работает. Поэтому я бы сказал, что надо первую-вторую неделю рискнуть и потом резать касты. Тогда будет прибыль от контекстной рекламы».

Еще больше фишек для развития бизнеса ждите на ближайших конференциях Netpeak — к примеру, уже 25 сентября в Казахстане. К тому же, на сайте конференции «Контекстная реклама 2015» уже доступны презентации трех топовых спикеров, а именно:

Презентации трех топовых спикеров

Приятного и полезного просмотра!

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Анастасия Здорикова

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