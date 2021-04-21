Кризис отношений: какие проблемы возникают у продавцов на маркетплейсах

Эксперты компании Кактус (облачный сервис для электронной коммерции со складской и логистической инфраструктурой) вместе со своими клиентами разобрали самые важные проблемы и предложили действенные решения.

Проблема: одностороннее изменение договора

Со стороны маркетплейса, разумеется. Многие площадки на сегодняшний день оставляют за собой право менять условия, правила и ограничения и не предупреждать об этом продавца.

Пруф: пункт 14 официального договора продавца с Ozon

Как можно решить проблему: как минимум, предупреждать продавца за некоторое время, чтобы он успел принять необходимые действия. Если новые условия его не устраивают, всегда можно покинуть маркетплейс или поменять ассортимент.

Проблема: трудности в расчете комиссии

Каждый маркетплейс устанавливает свои комиссии за предоставляемые услуги: их размер может составлять от 5 до 35% на разных площадках. Фишка в том, что маркетплейс может поменять размер комиссии, не уведомляя продавца. И не объясняет, каким образом делаются расчеты, по каким соображениям устанавливаются и меняются цифры.

Как можно решить проблему: расписать на сайте механизмы начисления комиссий, делать так, чтобы продавец сразу понимал, сколько он отдал за продажу того или иного товара. И, конечно, предупреждать об изменении размера комиссии заранее.

Проблема: добровольно-принудительное проведение акций и скидок

Просто так продвинуть товар вряд ли получится: продавцы вынуждены участвовать в платных акциях, снижать цены на товары. Стоимость участия в акциях далеко не всем по карману, а за отказ делать скидку товар могут снять с продажи или заблокировать. При этом в топ выдачи попадают далеко не самые качественные товары, и в итоге страдают покупатели.

Далеко не каждый продавец может позволить себе участие в такой акции

Как можно решить проблему: сделать участие в акциях не добровольно-принудительным, а исключительно по доброй воле продавца. Возможно, снизить цены на акции, чтобы они не били по кошельку селлеров. Организовать здоровую конкуренцию, чтобы качество товаров было в приоритете попадания в топ.

Проблема: сложности с регистрацией ЛК и работой в нем

Несмотря на уверения маркетплейсов, что регистрация проста, удобна и занимает не так много времени, на деле все иначе. Зарегистрировать личный кабинет — тот еще квест, приходится обращаться за помощью в поддержку. Те, в свою очередь, тоже не всегда оперативно работают и случается, не решают вопросы селлеров.

Да и после регистрации проблем хватает: продавцы тратят много времени на работу в ЛК, заполнение карточек товаров, технические моменты. Также им не хватает контроля за собственными продажами, отчетов. Приходится доверять маркетплейсам на слово.

Как можно решить проблему: упростить процедуру регистрации и работы, дать втык менеджерам поддержки :) Если продавец размещается на нескольких маркетплейсах, найти сервис, в котором будет единый личный кабинет со всеми данными обо всех продажах, складских остатках, аналитикой. Где удобно работать самостоятельно и смотреть отчеты в реальном времени.

Проблема: слишком строгие требования к упаковке

В каждом маркетплейсе свои требования, причем иногда противоречивые. Например, в OZON минимальный вес посылок, которые отправляются по схеме FBS (товары хранятся на складе маркетплейса), составляет аж 200 граммов, что превышает вес многих мелких и легких товаров. В то же время на своих складах маркетплейсы часто нарушают целостность товара.

Вот оно, решение проблемы (нет)

Как можно решить проблему: пересмотреть правила упаковки, сделать их не столь строгими. Установить единые стандарты маркировки и упаковки для категорий товаров. Это позволит продавцам, которые работают по схеме FBS, быстрее упаковывать товары для отгрузки на разные склады.

Проблемы с доставкой (актуально для схемы FBS)

Здесь целый ряд проблем: маркетплейсы могут плохо упаковать и собрать заказ, а пострадает продавец: клиент напишет ему плохой отзыв. Доставка крупногабаритных грузов оставляет желать лучшего. В некоторых регионах вообще отсутствуют склады, из-за чего доставка товара затягивается. Виноватым в глазах покупателя опять будет продавец.

Как можно решить проблему: можно перейти на схему FBO и продавать товары со своего или арендованного склада. Если своего склада нет, помогут компании, которые занимаются фулфилментом.

Если все же оставаться на FBS, то официально установить разный срок доставки товаров до клиента в зависимости от региона и жестче контролировать работу складских сотрудников маркетплейса.

Проблема: контрафактная несертифицированная продукция

На рынке появляются контрафактные товары, которые каким-то образом, без сертификатов и лицензий, появляются на маркетплейсах. Некоторые из них откровенно опасны: например, наркотические средства под видом чая.

Как можно решить проблему: требовать на все товары документацию. И точка!

А что дальше?

Как сообщает портал E-pepper.ru, Минпромторг разослал свои соображения крупным маркетплейсам: Goods, Lamoda, Ozon, Wildberries, Сбермаркет, Сдэк.Маркет, Ярмарка Мастеров — Livemaster, Яндекс.Маркет, AliExpress Россия, Avito и другим. В письме представители ведомства попросили адресатов отчитаться, возможно ли устранение озвученных проблем. Теперь остается ждать, какие меры будут предприняты.

Кактус свои идеи по решению проблем предложил. А вы как думаете, преодолеют ли продавцы и маркетплейсы кризис отношений? Станет ли удобнее размещение на маркетплейсах или все останется по-прежнему?