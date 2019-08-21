Ольга Оникиенко

На решение обратиться за партнерской статьей в Netpeak Journal повлиял бренд самой компании, присутствие необходимой ЦА в большом количестве и хорошая посещаемость ресурса. Сотрудничество абсолютно оправдало мои ожидания — меня устроило соотношение просмотров-переходов из статьи ко мне на ресурс.

Если говорить о том, что стоит улучшить, то нужно больше коммуникации. Меня (к примеру), если пинговать, я чаще буду заказывать материалы.