Нативка в Netpeak Journal
приводит клиентов
приводит клиентов
Мы создаем не рекламу,
а полезный контент
а полезный контент
Давайте обсудим, как решить ваши бизнес-задачи
У нас общие интересы и целевая аудитория — будем полезны друг другу.
Покажите нам, в чем вы сильны, расскажите о своем проекте, продукте, услуге, поделитесь кейсом. А мы представим их в понятной читателям форме.
Наши нативные тексты несут читателям ценность. Они органично вплетаются в контекст журнала и хорошо ранжируются в поисковиках.
Сотрудничаем с Netpeak первый год. Но за это время участвовали в нескольких довольно интересных проектах, таких как, например, контент-маркетинг. В рамках проекта получил квалифицированную помощь в разработке стратегии, подачи информации и написании нативной PR-статьи. Остался доволен результатом — лояльный трафик посетителей на наш сайт. А лояльный посетитель, как правило, это в будущем потенциальный клиент.
На решение обратиться за партнерской статьей в Netpeak Journal повлиял бренд самой компании, присутствие необходимой ЦА в большом количестве и хорошая посещаемость ресурса. Сотрудничество абсолютно оправдало мои ожидания — меня устроило соотношение просмотров-переходов из статьи ко мне на ресурс.
Если говорить о том, что стоит улучшить, то нужно больше коммуникации. Меня (к примеру), если пинговать, я чаще буду заказывать материалы.
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