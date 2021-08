Найти нельзя забыть — кому нужно право на забвение

Как испугать SEO-специалиста? Показать ему проекты, которые он сделал джуном. Как расстроить маститого журналиста? Предъявить его первые опубликованные заметки. Человеку свойственно ошибаться, но некоторые ошибки невозможно исправить. Поэтому все институты, сам принцип существования общества обосновывает право получить второй шанс. В интернете — это «право на забвение» (right to be forgotten, right to erasure).

Право быть забытым: цифры

Вряд ли можно выбрать одну-единственную историю, которая стала прецедентом для распространения права на забвение. Некоторые считают, что это дело испанца Марио Гонсалеса, который в 2014 году пожаловался в Европейский суд на две заметки 16-летней давности: они все еще выскакивали в поиске при вводе его имени. При этом ничего криминального: в публикациях сообщалось, что Гонсалес вынужден распродать имущество, чтобы рассчитаться с долгами.

Google любезно согласился изъять эти две ссылки из индекса. С тех пор поисковик удалил из индекса более 800 000 ссылок по государственным и частным запросам.

Динамика общего количества запросов на удаление ссылок в соответствии с правом на забвение:

Интересно, что в 2016 году было 22,5 тысячи запросов от правительств. Из них более 13 000 — из России. Этот показатель на 478% больше, чем годом ранее.

Статистика по 4 000 обращений к Яндексу об удалении ссылок на информацию:

Соотношение положительных и отрицательных решений об удалении ссылок из индекса Google:

Ссылки на фейсбук, profileengine и твиттер удаляются из индекса Google чаще всего:

Как реализовать право на забвение

Google. Нужно заполнить запрос на удаление незаконно распространяемой, неверной или неактуальной персональной информации. Так как сайты могут принадлежать разным владельцам, перед заполнением запроса лучше внимательно прочитать справку.

Mail.ru. Следует направить обращение к оператору поисковой системы.

Яндекс. Необходимо заполнить форму на удаление личной информации. Если речь об информации, размещенной на страницах Яндекса, можно сообщить о нарушении. В сложных случаях стоит обратиться в техподдержку.

Ответа от Google в среднем следует ждать две недели, от Яндекса и Mail.ru — 3-4 дня.

Когда право на забвение не работает: кейсы

Среди тех, кто желает удалить негативную информацию о бренде или компании, 20-30% хотят получить помощь именно в реализации права на забвение. Как правило, это бизнесмены, политики, представители крупных фирм. Часто Яндекс и Google отказывают: по формальным причинам, либо требуют решения суда. Так, 17 августа 2016 года Яндекс отклонил 11 запросов из 11.

Расскажу несколько историй, когда потребовалось вмешательство специалистов.

В одном ресторане произошла драка кавказцев. Очевидцы снимали потасовку на камеры, а ролики опубликовали на YouTube. Событие получило резонанс, ролик попал в топ поисковой выдачи. Соответственно, репутация заведения ухудшилась. Упала и прибыль, так как люди перестали посещать ресторан. Конечно, владельцы заведения заинтересованы в том, чтобы удалить из выдачи ссылки на подобное видео.

Еще один случай. Юрий Жирков, игрок на тот момент Махачкалинского «Анжи», с размахом праздновал день рождения. В один момент он поднес мундштук кальяна дочке и сыну. И вдруг «как нельзя кстати» объявился фотограф, который запечатлел этот момент. Фотография разлетелась по сети. Разумеется, пошла волна негатива: «что это такое, детям кальян давать!».

Юрий наверняка хотел удалить эту фотографию из сети. Но был человек, который хотел этого сильнее. Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков тоже получил уйму нелестных комментариев — многие перепутали его с футболистом. И, понятное дело, начали рьяно говорить о том, какой депутат плохой родитель.

Конечно, можно идти в суд. Но стоит ли? Каждое дело — это новая огласка, новая волна внимания. Тот же Марио Гонсалес стал всемирно известен в результате судебного процесса. Теперь о его продаже недвижимости для оплаты долгов знают все. Сработал эффект Стрейзанд.

Эффект Стрейзанд — когда попытка изъять определенную информацию из публичного доступа приводит лишь к ее более широкой популяризации.

Впрочем, история вряд ли чему-то учит. В 2016 году Евгений Пригожин, российский миллиардер, подал в суд на Яндекс. Пригожин потребовал удалить ссылки на публикации Фонда борьбы с коррупцией. Следствие спровоцировало интерес общественности. Дело закончилось тем, что Пригожин забрал исковое заявление, ссылки не удалили.

Альтернативы праву на забвение

Лучше всего решить вопрос с помощью SERM — вывести в топ нужные тексты и сайты. До третьей-четвертой страницы выдачи, где будут находиться компрометирующие материалы, никто не дойдет.

Также работает и социальная инженерия. Самый простой метод — убедить автора или администратора ресурса удалить статью с негативом.

Общепринятых норм — кому однозначно не помогут — в среде специалистов не существует. Но чаще всего компании отказывают:

недавно вышедшим из тюрьмы преступникам;

врачам, которые причинили вред пациентам во время операции;

изготовителям вещей для секса с заведомо неработающим товаром.

А у вас были истории, когда вы хотели воспользоваться правом на забвение? Чем все закончилось? Делитесь в комментариях.

Мнение авторов гостевого поста может не совпадать с позицией редакции и специалистов агентства Netpeak.