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Нужен трафик? 12 идей по привлечению посетителей на сайт
Юлия Шевалдова
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«Как привлечь больше посетителей в мой интернет-магазин?» — эта мысль посещает любого предпринимателя, продающего онлайн. Не важно какого по счету клиента вы пытаетесь привлечь: первого или тысячного, увеличение трафика — важная часть развития бизнеса. Чем больше целевой трафик, тем больше клиентов и, соответственно, продаж.

Мы собрали 12 проверенных и эффективных способов, которые могут в этом помочь. 

Продвижение в социальных сетях

Чтобы посещаемость вашего сайта росла, без таргетированной рекламы в соцсетях не обойтись. С ее помощью вы сможете показать себя широкому кругу потенциальных клиентов, которым могут быть интересны ваши товары или услуги.

Для размещения платной рекламы в соцсетях, рассмотрите следующие платформы.

1. Инстаграм

Создание контента в Инстаграме — это лишь часть работы по увеличению трафика. Если вы не рекламируетесь, о вас мало кто узнает. 

Запускать рекламу в Инстаграме могут только бизнес-аккаунты. Поэтому указывайте тип аккаунта «Бизнес» при регистрации или включите его в настройках, если ваш существующий профиль — личный. 

Пример рекламы в Инстаграме

Пример рекламы в Инстаграме

На платформе можно создавать рекламные креативы в формате фото, видео, каруселей и историй. Выберите нужную вам цель:

  • больше посещений профиля;
  • больше посещений сайта;
  • больше сообщений.

Аудиторию для рекламы можно определить автоматически (это будут профили, схожие с вашими подписчиками) или настроить вручную. 

В зависимости от планируемого бюджета и продолжительности показа рекламы, Инстаграм сразу спрогнозирует охват.

В видео показываем наглядно, как самостоятельно настроить рекламу в Инстаграме за 6 минут:

2. ВКонтакте

Крупнейшая соцсеть в Рунете с ежемесячным количеством уникальных пользователей порядка 70 млн. В ВК можно найти целевой трафик для любого онлайн-бизнеса. 

Во ВКонтакте можно продвигаться двумя способами:

  • реклама в группах и пабликах;
  • таргетированная реклама.

Примеры рекламной записи в ВК

Примеры рекламной записи в ВК

Реклама в сообществах — это объявления, которые размещаются в популярных группах через маркет-платформу. Если приметили паблик, где много вашей потенциальной аудитории, вам точно подойдет этот способ. 

Примеры рекламы в сообществах в ВК

Примеры рекламы в сообществах в ВК

Таргетированная реклама — самый популярный тип рекламы в ВК. Там вы можете точнее настроить параметры целевой аудитории. Чтобы объявление увидели только нужные вам люди.

В видео рассказываем, как настроить рекламу во ВКонтакте: 

3. Facebook

Соцсеть используют 2,6 миллиарда пользователей в месяц. Facebook предлагает множество рекламных инструментов для привлечения клиентов в ваш онлайн-магазин. Через рекламу в Facebook вы можете нацеливаться на пользователей по определенным интересам, поведению, геолокации и другим параметрам. 

Пример рекламы в Facebook

Пример рекламы в Facebook

Также в Facebook Dynamic Ads можно настроить ретаргетинг на людей, которые ранее просматривали ваш сайт. Им будут показываться объявления с товарами, которые они смотрели. Тем самым сможете вернуть часть пользователей в ваш магазин.

Запустите контекстную рекламу

Google и Яндекс — основные платформы, где люди целенаправленно что-то ищут. Такие платформы владеют теплым и горячим трафиком. Клиенты, пришедшие оттуда, с большей вероятностью совершат покупку. Пользователи находятся там не для развлечения, а по делу: они хотят быстро найти конкретный ответ.

Люди ищут:

1. Как решить свой вопрос. К примеру, «что подарить жене на 8 марта». Читают статьи с идеями подарков, выбирают подходящий вариант (например, золотые серьги) и переходят на следующий этап поиска.

2. Ищут подробную информацию о продукте, который может решить их вопрос. Скажем, как подобрать серьги правильно и какие серьги всегда в моде.

3. Когда товар выбран, забивают в поиске где и на каких условиях лучше его купить — «купить золотые серьги в Перми» и т. п.

Преимущество рекламы в поисковиках очевидно — по ней к вам придут клиенты, готовые к покупке. Но цены на рекламу сейчас быстро растут, так как растет и конкуренция онлайн-продавцов. 

Рассмотрим особенности двух популярных платформ для контекстной рекламы.

4. Google Ads

Google дает возможность размещать объявления на двух крупнейших ресурсах мира: Google и YouTube. Хотя реклама в Google и позволяет увеличить трафик и продажи, с другой стороны — для новичков может быть сложно разобраться в ее настройках. Есть риск слить бюджет на рекламу совсем не той аудитории, которая нужна.

Пример рекламы в выдаче Google

Пример рекламы в выдаче Google

Google предлагает три места размещения рекламных объявлений: 

Объявления Google ранжируются в формате аукциона: чем больше сумма на выбранные вами ключевые слова, тем выше объявление. Также важна релевантность объявления поисковому запросу.

Подробная инструкция по настройке Google рекламы:

5. Яндекс.Директ

Яндекс дает возможность разместить ваше рекламное объявление в поисковике и на разных тематических сайтах, которые входят в рекламную сеть Яндекса (РСЯ). Среди партнеров РСЯ: Mail.ru, Рамблер, Одноклассники, Авито, КиноПоиск и др. 

Пример рекламы в Яндексе

Пример рекламы в Яндексе

По сравнению с Google Ads в Директе не очень много настроек, и они достаточно понятны для новичков. Но в некоторых категориях у Яндекс.Директа более высокая стоимость клика по сравнению с Google Ads. Контекстная реклама в Директе идеально подходит для привлечения трафика в интернет-магазины, которые сосредоточены на аудитории из России и стран СНГ.

Смотрите, как настроить рекламу Яндекс.Директ с нуля:

Привлекайте новую аудиторию с помощью инфлюенсеров

Начните сотрудничать с лидерами мнений, у которых есть ваша целевая аудитория. Эти люди уже сформировали доверительные отношения со своими зрителями или подписчиками, а значит, рекомендуя ваш продукт, они приведут заинтересованных клиентов в ваш магазин.

6. Отправьте влиятельным лицам бесплатные образцы ваших товаров 

Инстаграм — один из самых эффективных маркетинговых каналов для интернет-торговли. По данным Yotpo, не менее 30% пользователей Инстаграма приобретали товары и услуги, которые они нашли в этой соцсети. 

Популярные блогеры пользуются большим доверием своих подписчиков, поэтому реклама вашего продукта у них — эффективный способ увеличить трафик и повысить узнаваемость бренда.

Например, популярный бьюти-блогер и визажист Елена Крыгина делится советами по уходу за лицом в повседневной жизни.

Елена показывает свою ежедневную рутину и одновременно продвигает косметику, которую она использует, со ссылками на каждый продукт. Таким образом она привлекает трафик на сайт ее партнеров. 

Пост Елены Крыгиной в Инстаграм

Пост Елены Крыгиной в Инстаграм

Есть еще причины работать с блогерами, кроме доступа к их аудитории:

  • вы можете получить от них их знания о платформе — узнать, что работает, а что нет, проверить какой контент интересен вашей аудитории;
  • инфлюенсер может стать постоянным потребителем и амбассадором вашего бренда. Вы сможете получать их отзывы, мнения и на их основе улучшать продукты.

Для поиска инфлюенсеров воспользуйтесь специальными сервисами, например: GetBlogger, Sarafan.io, LabelUP, Manifest, Storiesgain и др.

Перед тем, как связаться с лидером мнений, задайте себе эти вопросы:

  • Похож ли инфлюенсер, с которым собираетесь работать, на вашего целевого клиента? Будет ли он использовать ваш продукт в повседневной жизни?
  • Какие у него показатели вовлеченности? В идеале процент вовлеченности в профиле блогера составляет от 2 до 3% от количества подписчиков, обязательно обратите внимание на комментарии к каждому посту.

7. Напишите совместный пост с влиятельным лицом

Суть этой тактики в следующем: вы пишите пост в своем профиле с участием влиятельного лица и добавляете его советы. Далее отправляете пост блогеру и просите поделиться вашим контентом с его аудиторией.

Допустим, у вас косметический бренд, и вы пишете пост о том, на что обращать внимание при покупке тонального крема. Вы отбираете блогеров, которые в своем профиле делают обзоры косметики и спрашиваете их мнение. Можно написать пост только с одним инфлюенсером или выбрать сразу нескольких. Возможно, мнения будут различаться, но это даже интереснее.

После того, как вы опубликовали пост, попросите инфлюенсера поделиться им с подписчиками и дать ссылку на вас. Пока ждете ответа, можно первым рассказать о совместном контенте с инфлюенсером, отметить его в вашем посте, в сториз. Так блогер с большей вероятностью ответит взаимностью.

Привлекайте трафик через контент-маркетинг

Контент-маркетинг — это создание полезного контента для привлечения органического трафика на ваш сайт. Может быть в формате видео, статьей, подкастов, книг и т.д. Контент-маркетинг также дает сайту возможность завоевать первые места в поисковой выдаче, помимо ключевых слов, относящихся к продукту и бренду. 

Через контент компания может показать свою компетенцию и занять лидирующие позиции в нише. Тут важно не ограничиваться только продающим контентом. Составьте список тем и ресурсов, связанных с вашим бизнесом, которые будут интересны и полезны вашим потенциальным клиентам.

8. Ведите блог

Прежде чем начать ведение своего блога, определите:

  1. Кто ваш идеальный клиент? Составьте портрет вашего покупателя. Какие у него есть проблемы, за решением которых он обращается в ваш магазин? Чем интересуется? Как развлекается? Набросайте контент-план для блога, опираясь на ответы.
  2. Где ваша целевая аудитория хотела бы общаться? Возможно, это популярные сайты, где люди ищут информацию. Чтобы найти площадку с нужной аудиторией, задайте себе вопросы: если бы я искал этот товар/услугу/статью, где бы я искал? Какие слова бы использовал? Четкое представление будущего покупателя — ключ к привлечению качественного трафика.

Не приступайте к ведению блога неподготовленными. Узнайте поближе свою целевую аудиторию и разработайте план по привлечению этой группы людей. 

9. Снимайте обучающие и развлекательные видео

YouTube пока является самым популярным каналом для генерации трафика в онлайн-магазин. Платформой пользуются около 2 миллиардов активных ежемесячных пользователей. Но YouTube уже догоняет TikTok, с его аудиторией в 700 миллионов человек. При этом TikTok опередил YouTube по среднему времени просмотра. 

Вот несколько видов видеоконтента, который вы можете создавать для YouTube и TikTok:

  1. Образовательный контент. Покажите, как с вашим продуктом можно получить новые навыки или знания. 
  2. Сторителлинг. Рассказывайте вдохновляющие истории о вашем продукте, чтобы донести образ бренда до аудитории.
  3. Развлекательный контент. Этот формат лучше всего заходит в TikTok. Ролики по вашей тематике, которые развеселят аудиторию, — один из лучших способов привлечь внимание и сфокусировать его на ваших продуктах.

SEO-продвижение

Попасть на первую страницу поисковой выдачи и не платить деньги Google и Яндексу — мечта многих владельцев онлайн-бизнеса.

Поисковая оптимизация или SEO — это точечные настройки вашего сайта под требования поисковиков. Если настройки удовлетворяют требованиям, сайт выходит на высокие позиции в результатах поиска по релевантным ключевым словам. Соответственно, на сайт приходит больше трафика.

Вот 3 важных составляющих в SEO, которые помогут вашему сайту выделиться среди других в органической выдаче.

10. Пишите заголовки и описания в соответствии с поисковым запросом

Мета-заголовок (title) — заголовок в поисковой выдаче, который кратко описывает суть отображаемой страницы. 

Мета-описание (description) — короткий и емкий анонс содержания страницы. Он убеждает пользователя в том, что на этой странице есть искомая информация.

Пример заголовков и описаний в выдаче

Пример заголовков и описаний в выдаче

Заголовки и описания помогают пользователям быстро понять содержание страницы и принять решение: переходить на сайт или нет. 

Несколько рекомендаций для написания заголовков и описаний:

  • для каждой страницы — свой уникальный заголовок;
  • не более 55 символов в заголовке и не более 145 символов в описании;
  • используйте целевые ключевые слова в начале заголовка;
  • описание дополняет заголовок. 

11. Добавьте внутренние ссылки на важные страницы и с них

Получение внешних ссылок — хороший метод продвижения, но внутренние ссылки тоже важны для повышения рейтинга сайта в поисковых системах. Алгоритм Google под названием PageRank показывает значимость и ценность страницы по количеству и качеству страниц, которые ссылаются на нее. Вычисляется PageRank путем анализа входящих ссылок. Чем выше PageRank у вашего домена, тем выше авторитетность сайта. 

Вот что можно для этого сделать:

  1. Оптимизировать структуру вашего сайта под SEO.
  2. Отправить карту сайта в Google Search Console.
  3. Добавить «хлебные крошки» в категории товаров, чтобы быстро создавать внутренние ссылки. Хлебные крошки — это навигационная цепочка в верхней части сайта, которая помогает пользователю понять, где он находится и, если нужно, вернуться в любую предыдущую категорию одним кликом. Выглядят они так:

Пример «хлебных крошек» на сайте магазина Икеа

Пример «хлебных крошек» на сайте магазина Икеа

  1. Составить список ценных целевых страниц, которые вы хотели бы повысить в рейтинге. Например, страниц с товарами-бестселлерами.
  2. Определить страницы на сайте, которые имеют наибольший авторитет и рейтинг страницы (можно это сделать с помощью сервиса Moz).

12. Внедрите расширенные сниппеты

Для большинства страниц в результатах поиска Google и Яндекс отображаются 3 элемента:

  • заголовок;
  • описание;
  • адрес страницы.

Это обычный сниппет

Обычный сниппет

Но встречаются в результатах поиска страницы с расширенной информацией, например, с ценами, местоположением, отзывами и прочим.

Это расширенный сниппет

Расширенный сниппет

Они нужны, чтобы пользователи могли сразу получить дополнительную информацию о товаре прямо в результатах поиска.

Тем самым расширенные сниппеты могут увеличить количество посетителей, которых вы привлекаете из поисковых систем. Исследование Search Engine Land показало, что расширенные сниппеты могут на 30% увеличить количество входящего трафика. Поэтому есть смысл уделить чуть больше времени настройке сниппетов.

Эти советы — только верхушка айсберга в SEO-оптимизации. Настроек на самом деле гораздо больше, но и тут можно облегчить себе задачу, выбрав правильную платформу для сайта. Например, вы можете создать интернет-магазин на платформе AdvantShop и получите сайт с базовыми настройками для получения SEO-трафика. AdvantShop изначально оптимизирован под поисковые системы, и любой магазин, сделанный на платформе, будет хорошо индексироваться. Плюс есть глубокие настройки, чтобы вы могли заниматься продвинутой оптимизацией. 

Заключение

Все эти инструменты помогут вам привлечь больше трафика в интернет-магазин. Но не спешите браться за все и сразу. Возьмите 2-3 канала и начните развивать их. Как только вы почувствуете, что освоились в них, возвращайтесь к этой статье и выбирайте следующую тактику.

Помните, чем больше посетителей вы привлечете в интернет-магазин, тем больше у вас возможностей превратить их в покупателей. После того, как количество трафика вырастет, подумайте о том, как можно его оптимизировать и повысить конверсию посетителя в покупателя. Желаем успешных продаж!

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Google AdWords Яндекс.Директ электронная коммерция SEO-среда бесплатный поисковый трафик таргетированная реклама реклама интернет-магазина платный поисковый трафик трафиковое продвижение Ecommerce — онлайн-торговля рост органического трафика
Юлия Шевалдова

Пишу статьи про онлайн-продажи для блога advantshop.net/blog. Веду маркетинг в социальных сетях и email-маркетинг.

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