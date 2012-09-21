SMM Instagram

SMM-кампания Барака Обамы в 2012 году
Катерина Коламбет
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Natali Portman #Forall

Должно быть, все помнят, какую роль сыграли соц. медиа в президентских выборах 2008-го года в США. Интересно, какая кампания развернулась в этом году. Итак, посмотрим.

29 августа 2012 года Обама отвечал на вопросы общественности в reddit (социальный новостной сайт), все так же исправно ведет микроблог, где у него на 21 сентября 2012 года 19 984 360 читателей. Но самое интересное — в Instagram.

Акция звучит так: Почему вы голосуете за Барака Обаму? Опубликуйте фотографию, где будет указана причина с хештегом #ForAll (полное название акции «a vote for all»).

Есть три вещи, которые характеризуют новое поколение: взаимодействие, фотографирование себя, окружающих и всего вокруг и рассказывание о себе (что на уме, что в планах и прочее). Instagram идеально подходит для такой самореализации — инструмент подобран очень точно.

Кампанию, конечно, поддержали звезды. Вот тут можно посмотреть все фотографии по хештегу #ForAll.

Jessica Alba #forall

Но что интересно, губернатор республиканской партии Техаса Rick Perry уже потроллил по хештегу: «Барак Обама забыл о том, что увеличил внешний долг страны на 16 триллионов, которые придется выплачивать нашим детям...».

Rick Perry #ForAll

Написано по материалам.

Хочу SMM и рекламу в соцсетях

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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