Песочница

Отель для больных коронавирусом или как бизнес адаптируется под новые реалии
Андрей Чумаченко
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Постоянно меняющаяся реальность диктует свои правила игры. Компании и бренды, которые были ориентированы исключительно на офлайн и не сумели быстро перестроиться, оказались в огромной зоне риска после начала пандемии.

В наше непростое время выживают сильнейшие — те, кто меньше прокрастинирует и умеет приспосабливаться к новым реалиям. Легче всего тем, кто умеет быстро принимать решения и не боится менять вектор. В любой ситуации есть два пути: опустить руки и потерять последнее или увидеть новые возможности и двигаться вперед. Думаю, многие из нас это понимают.

Теперь кейс

Расскажу об отеле в Праге, который принимает только людей заразившихся COVID-19. Владельцы компании прекрасно подстроились под ситуацию в стране и городе. До пандемии ежегодно Прагу посещало более 8 млн туристов. Однако после введения локдауна это количество многократно уменьшилось. Гостиничный бизнес понёс огромные потери по всему миру из-за пандемии коронавируса, отели и хостелы начали стремительно закрываться. Около половины отелей Праги находятся под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии, а с марта прекратили работу около 10%.

Владельцам отеля Czech Inn Hotels пришла в голову прекрасная идея адаптировать свой бизнес под эпидемию коронавируса: создать концепцию уникального отеля, в который смогут заселиться только больные коронавирусом люди. Сам владелец отеля объясняет эту идею так: «Гостиницы сейчас пустые, а многим больным людям некуда деться, поэтому мы решили сделать что-то полезное».

Обслуживание клиентов в «коронавирусной» гостинице организовано полностью бесконтактно. В самом отеле общение с администратором происходит через специальный монитор, а ключи оставлены в дверях комнат. Дистанционно можно заказать еду на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки. Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах. Комнаты после выезда клиентов оставляются пустыми на один день, а затем тщательно дезинфицируются.

Резюме

«Коронавирусный» отель в Праге — прекрасный пример адаптации бизнеса под реалии. Вместо того чтобы ждать изменения ситуации в стране и пустить все на самотёк, ребята адаптировались и получили не только клиентов, но и огласку в СМИ. Они не побоялись необходимых для трансформации затрат и получили максимальный успех. Czech Inn Hotels стал первым подобным «коронавирусным» отелем в Праге.

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Андрей Чумаченко

Сооснователь и управляющий партнер в агентстве Netpeak.

Развивал отделы копирайтинга, SMM, юзабилити, занимал должности директора по развитию, креативного директора и директора по маркетингу.

Помог создать и запустить платформу «Мой Город» и стал сооснователем социального пространства «4City».

Руковожу многими внутренними и внешними активностями агентства, регулярно выступаю на профильных конференциях, пишу статьи для топовых отраслевых изданий, веду телеграм-канал https://t.me/sadbutrue

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