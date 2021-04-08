Писать нельзя рисовать: как изображение трансформирует наше восприятие?

Мы, в бизнес digital-агентстве INPRO.digital твердо решили, где ставим запятую: «писать нельзя, рисовать». Мы верим, что наличие изображения делает коммуникацию легче и эффективней, и поэтому используем визуализацию, когда описываем специфику наших технологий и решений при взаимодействии с клиентом.

Тенденция на визуализацию данных сегодня актуальна как никогда. С расширением технологий в рекламе, появлением социальных сетей иллюстративного формата (Instagram, TikTok) изображения стали неотъемлемой частью нашей жизни и основным ресурсом для получения информации. Постепенно из массовой среды такие тренды приходят и в профессиональные отрасли, и digital — не исключение. Например, техническое задание все чаще можно увидеть не только в формате многостраничного документа, но и в виде таблиц, схем и диаграмм, интуитивно понятных клиентам. Почему нашему мозгу легче воспринимать визуализированные данные, при чем тут бессознательное и как образ стал медиумом* 21 века рассказываем в нашей статье, где рассмотрим три преимущества иллюстративных материалов по сравнению с текстовыми.

*Медиум — посредник в коммуникации; может быть представлен в любой форме: текст, видео, аудио или изображение.

Эмоциональный отклик

Нашему мозгу легче деконструировать готовые образы, чем дешифровать текст. Возьмем наиболее простой пример: «яблоко». Как его описать? Какой у него цвет? Где оно расположено — на дереве или на столе? Оно спелое или совсем зеленое? Какой него сорт? Может, речь вообще идет о логотипе знаменитой IT-компании? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно будет написать не одно предложение текста, в то время как одно изображение заменит его полностью.

Рисунок 1. Варианты визуальных ассоциаций к слову «яблоко» (компания).

Рисунок 1. Варианты визуальных ассоциаций к слову «яблоко» (фрукт).

Визуальная информация проще для восприятия, поэтому вызывает у нас положительные эмоции. Каждый раз, когда мы за доли секунды узнаем изображение, мы испытываем радость как от небольшого открытия, инсайта, при этом почти не затрачивая усилий. Результаты исследования американских ученых из калифорнийского университета показали, что распознавание простых иллюстраций вызывает улыбку на лице человека. А как пишет Дэвид Рок в своей книге «Мозг: инструкция по применению», люди, находясь в приподнятом настроении, более восприимчивы к новой информации, легче ее запоминают и чаще к ней обращаются.

По таким же принципам это работает и в профессиональной сфере: если вы понимаете, что информация, которую нужно донести до клиента, может оказаться сложной для него, то используйте как можно больше изображений. В данном случае, мы не говорим о том, чтобы просто разбавить текст рандомными иллюстрациями. Нужно модифицировать саму подачу: например, те блоки текста, где идет перечисление, скорее всего, можно будет оформить в схему или таблицу. Мы используем такой подход при создании технического задания: наиболее сложные элементы мы создаем в виде иллюстраций, чтобы клиенту было легче сориентироваться в большом объеме узкоспециализированной информации.

Особенное внимание уделите числовым показателям: визуализация в виде, например, диаграммы, позволит вам наглядно показать соотношение цен или стоимости услуг, что поможет вашему собеседнику быстрее и эффективнее принять решение. Чем больше информации вы дадите в наиболее простом виде, тем быстрее вы придете к консенсусу, тем меньше деталей придется уточнять. Вместо того, чтобы рассказывать о яблоке во всех подробностях, лучше просто нарисуйте его.

Опыт восприятия

Мы мыслим образами, поэтому нашему мозгу легче достроить картинку в голове, а не придумывать текстовую концовку. Если говорить просто, то в нашей памяти уже хранятся миллионы разных изображений, которые мы когда-либо видели. На уровне сознания мы можем их даже не вспомнить, но в нашем бессознательном сохраняются абсолютно все запечатленные моменты. С этим связано второе преимущество визуала — наличие опыта восприятия. Можно даже подразделить его на два взаимосвязанных компонента. Первый состоит в том, что мозг помогает нам «дорисовать» изображение, если мы уже видели его раньше. Это сокращает время понимания и делает информацию более доступной. Второй компонент — это ассоциативный ряд. Нам не нужно затрачивать усилия на то, чтобы отправлять данные в мозг. Вместо этого мы компонуем уже имеющийся опыт восприятия и конструируем итоговое изображение.

Наиболее ярко эту особенность визуальной информации продемонстрировал психолог Ричард Грегори. Он предложил эксперимент с вращающейся маской Чарли Чаплина.

Рисунок 2. Вращающаяся маска Чарли Чаплина

Посмотрите, что вы видите, когда лицо маски поворачивается обратной стороной? Ваш мозг так быстро обрабатывает информацию, что вы способны увидеть еще одно лицо, хотя маска вогнута вовнутрь. За счет опыта восприятия вы «достраиваете» изображение: знаете, как выглядят обычно нос, подбородок, глаза. Таким образом, у вас в голове рождается ассоциативный ряд и вы бессознательно дорисовываете недостающие элементы для того, чтобы картинка соответствовала тому, что вы видели много раз: вашему опыту.

В контексте рабочей коммуникации такое преимущество визуализации тоже легко использовать: предложите вашему собеседнику визуализацию данных в виде схемы вместо текста. Он сможет быстрее выстроить ассоциативный ряд между процессами понять суть. Например, мы делаем визуальные макеты для клиентов: показываем структуру проекта в формате майндмэпа, создаем в виде схемы описание конкурентов или портрет целевой аудитории. Такой подход будет наиболее удачным и в случае обсуждения каких-то спорных моментов: сознание «дорисует» недостающие детали за счет уже имеющегося опыта. Не забывайте и об невербальной и эмоциональной составляющих коммуникации: чем проще и понятнее вы изложите информацию, тем лояльней будет собеседник.

Цветовая гармония

Преимущество визуальной коммуникации — в возможности расположить к себе собеседника невербально. В тексте невозможно это сделать без использования вежливых слов или уменьшительно-ласкательных суффиксов, которые будут заметны на уровне сознания. У изображения есть для этого уникальный инструмент — цвет. Мы не анализируем цветовую гамму иллюстрации осознанно, но исследования в этой области доказывают, что выбранная палитра может стать эффективным инструментом. Так, эксперимент ученых из Флориды показал, что контрастные цвета вызывают у людей агрессию, а оптимальным набором считается три гармонирующих цвета. Такое сочетание не только улучшает запоминаемость изображения, но и создают ассоциацию бренда (или другого наименования) с определенным цветом. Тем не менее, контраст важен: его нужно использовать для разграничения разных типов элементов на изображении: так, например, на светлом фоне должен быть темный текст.

Если вы не прирожденный дизайнер и сочетание слов «гармоничная гамма» заставляет вас нервничать, то воспользуйтесь палитрой сочетания цветов.

Рисунок 3. Пример цветовой палитры

Она поможет выбрать нужное сочетание цветов наиболее простым способом: совместить два или три цвета, которые находятся напротив друг друга или в равностороннем треугольнике, соответственно. Не забывайте и про корпоративные особенности при выборе гаммы для описания вашего бренда: например, если у вас компания по реализации авиабилетов, то сделайте основными цветами синий и голубой (как это реализовано, например, у крупнейших агрегаторов — aviasales и scyscanner). Если вы работаете в фармацевтической сфере, то выбирайте палитру ближе к «натуральной»: оттенки зеленого и белый фон (Эвалар, Горздрав). Если же вы размышляете о цветовых решениях в диаграммах и схемах, то тут как раз можно использовать контрастные сочетания, которые помогут вам разграничить блоки внутри одного изображения. Так, например, мы, когда рисуем схемы для наших клиентов, создаем отдельные ветки в разных цветах, чтобы было понятно, что к чему относится. Это помогает нам выделить основные блоки информации и сделать данные для нашего собеседника более доступными.

Рисунок 4. Вариант оформления портрета пользователя в виде схемы с использованием контрастных цветов.

Очень важно понимать, что изображение уже давно перестало быть просто сопутствующим элементом, приложением к тексту. Это автономная единица контента, которая упрощает коммуникацию и делает взаимодействие более эффективным. Иллюстрация в рекламе — незаменимый инструмент, который способен воздействовать на наше бессознательное. Визуальная информация легче воспринимается и запоминается. Она повышает лояльность вашего собеседника и позволяет быстрее прийти к решению и компромиссу в спорных вопросах. Изображения в виде схем, таблиц и диаграмм позволяет представителям разных сфер коммуницировать на одном языке, так как образ — единый медиум, который доступен каждому человеку вне зависимости от профессии, культурного бэкграунда и возраста. Попробуйте визуализировать описание вашего товара, услуги, подхода или методологии, и вы увидите, как узнаваемость и идентичность вашего бренда станут в разы более легкими для восприятия.