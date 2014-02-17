Про selfies-лихорадку и маркетинг-идеи

Все знают о том, что слово Selfie стало словом 2013-го года по версии Оксфордского словаря английского языка. Для тех, кто не в курсе — это фотографии, которые делаются на вытянутой руке (duck face — опционально), когда ты сам себе фотограф. Не все задумывались, как использовать тренд для продвижения бренда.
Это на самом деле впечатляет:
- 30% фотографий, которые делают ребята в возрасте от 18 до 24 — эти самые selfies.
- Кстати, если верить недавнему исследованию Samsung, мужская аудитория делает даже больше «селфи», чем женская.
- Есть даже диагноз, свидетельствующий об определенном патологогическом состоянии пациента под названием «Selfieism» (см. подробности и другие интересные факты в википедии).
- Selfies — самый популярный хештег в инстаграме среди подростков (на втором месте — фотографии с едой, на третьем — друзья). Уже сейчас в инстаграме более 434 миллионов «селфи» (#me #photooftheday #selfie и пр.). Их количество растет в геометрической прогрессии.
- Каждый пятый делает фотографии с целью опубликовать их в Facebook, Twitter или Instagram. 10% респондентов отметили, что они публикуют фотографии сразу же после того, как они были сделаны (в течение одной минуты).
- Canon выпустил уже 2 мини-камеры для selfies.
- Apple скорее всего значительно усовершенствует фронтальную камеру к выходу iPhone 6s.
- Появляется все больше мобильных приложений, предоставляющих для целевой аудитории больше возможностей для обработки «селфи». Меня крайне впечатлило приложение groopic.
- В 2013-м году на кикстартере было собрано 90 000 у.е. (в 9 раз больше ожидаемой суммы) на проект Shuttr — «спусковой крючок» для разных устройств, чтобы было еще удобнее снимать «селфи».
- В рекламе разных проектов начинают использовать «селфи» — например, в промо-роликах видеоигры Grand Theft Auto V.
- Кроме самых разных звезд, селфи делали Римский Папа, Барак Обама и астронавты NASA.
- Ощутимо растет Snapchat — приложение обрабатывает более 350 миллионов фотографий ежедневно.
- Возникают любопытные проекты, из которых может что-то получиться — например, одна парочка за 9 часов побывала на всех 118 станциях нью-йоркского метро и запечатлила «селфи» на каждой из них (не удивлюсь, если эти фото когда-нибудь станут частью выставки музея современного искусства — можно погуглить по их именам James Doernberg и Kai Jordan). А вот, например, история про японца, который сделал фото-проект «hitori date» — одинокое свидание. Из грустных примеров — в YouTube полно видео, записанных американскими подростками, под названием «Pretty or ugly?» — они рассказывают о себе и спрашивают, красивы или уродливы. Комментарии по большей части злые, чего и следовало ожидать.
- Yahoo прогнозирует, что в 2014-м году будет сделано порядка 880 миллиардов фотографии. И большинство из них будут «селфи», так как это самый популярный жанр фотографии. И это не только в США, но и во всех остальных странах.
- Интересно, что умирает рынок фотоальбомов — большинство предпочитает хранить фото на компьютере/планшете/смартфоне, в Facebook и других социальных сетях. Только 13% респондентов в возрасте 18-24 вообще когда-либо использовали фотоальбом.
- Такие фотографии делают где угодно. Самые экзотические селфи делают на фоне бомжей, на похоронах и прочих местах и мероприятиях, где это, скажем так, не очень уместно.
- Скорее всего, дальше станут популярными видео-селфи. Первым «звоночком» стал вирусный эффект #StarbucksDrakeHands.
- The NY Times предприняли отличную попытку проанализировать это явление — рекомендую хотя бы выборочно посмотреть комментарии (всего 284!).
- Существует движение #AntiSelfieMovement — ненавистники селфи объединяются.
- Есть версия, что селфи в разных городах имеют определенные особенности. Так, на этом сайте анализируют селфи, которые делают в Бангкоке, Москве, Берлине, Нью-Йорке и Сан-Пауло.
Можно, конечно, отмахнуться — подумаешь, это подростковый нарциссизм и скоро пройдет, но лучше подумать, как этот тренд можно использовать в свою пользу:
- Офлайн-магазины одежды могут придумать что-то интересное и реализовать это в примерочных — ведь там делается огромное количество селфи. Это может быть как минимум логотип магазина, как максимум какая-то клевая надпись, которая читается только на фото.
- В аэропортах нередко можно встретить рекламу с дополненной реальностью — так вот нужно сфокусироваться на новых возможностях делать селфи (рядом с каким-нибудь персонажем, например).
- Сеть спортклубов может выпустить коллекцию футболок «для селфи» — с каким-нибудь задорным текстом/изображением.
- Продавцы аксессуаров и одежды могут печатать на визитках и фирменных пакетах хештег с названием бренда и словом selfie, чтобы собирать фотографии под единым хештегом и всячески способствовать его популяризации в молодежной среде.
- Какой-нибудь бренд может спонсировать городские скульптуры для селфи, чтобы появиться на фотографиях и в новостях (как нашумевшие скамейки для общения, принципиально без wi fi).
- В ходе подготовки к позапрошлой конференции «8Р» у нас была идея пришить к пресс-воллу подушку, чтобы можно было делать селфи, будто спишь и тебе снятся сны про social media marketing, website promotion и пр., но с пришиванием вышла засада, да и у нас был «план Б» с пандой и пингвином :)
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