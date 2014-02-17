Про selfies-лихорадку и маркетинг-идеи

Все знают о том, что слово Selfie стало словом 2013-го года по версии Оксфордского словаря английского языка. Для тех, кто не в курсе — это фотографии, которые делаются на вытянутой руке (duck face — опционально), когда ты сам себе фотограф. Не все задумывались, как использовать тренд для продвижения бренда.

Это на самом деле впечатляет:

30% фотографий, которые делают ребята в возрасте от 18 до 24 — эти самые selfies.

Кстати, если верить недавнему исследованию Samsung, мужская аудитория делает даже больше «селфи», чем женская.

Есть даже диагноз, свидетельствующий об определенном патологогическом состоянии пациента под названием «Selfieism» (см. подробности и другие интересные факты в википедии).

Selfies — самый популярный хештег в инстаграме среди подростков (на втором месте — фотографии с едой, на третьем — друзья). Уже сейчас в инстаграме более 434 миллионов «селфи» (#me #photooftheday #selfie и пр.). Их количество растет в геометрической прогрессии.

Каждый пятый делает фотографии с целью опубликовать их в Facebook, Twitter или Instagram. 10% респондентов отметили, что они публикуют фотографии сразу же после того, как они были сделаны (в течение одной минуты).

Canon выпустил уже 2 мини-камеры для selfies.

Apple скорее всего значительно усовершенствует фронтальную камеру к выходу iPhone 6s.

Появляется все больше мобильных приложений, предоставляющих для целевой аудитории больше возможностей для обработки «селфи». Меня крайне впечатлило приложение groopic.

В 2013-м году на кикстартере было собрано 90 000 у.е. (в 9 раз больше ожидаемой суммы) на проект Shuttr — «спусковой крючок» для разных устройств, чтобы было еще удобнее снимать «селфи».

В рекламе разных проектов начинают использовать «селфи» — например, в промо-роликах видеоигры Grand Theft Auto V.

Кроме самых разных звезд, селфи делали Римский Папа, Барак Обама и астронавты NASA.

Ощутимо растет Snapchat — приложение обрабатывает более 350 миллионов фотографий ежедневно.

Возникают любопытные проекты, из которых может что-то получиться — например, одна парочка за 9 часов побывала на всех 118 станциях нью-йоркского метро и запечатлила «селфи» на каждой из них (не удивлюсь, если эти фото когда-нибудь станут частью выставки музея современного искусства — можно погуглить по их именам James Doernberg и Kai Jordan). А вот, например, история про японца, который сделал фото-проект «hitori date» — одинокое свидание. Из грустных примеров — в YouTube полно видео, записанных американскими подростками, под названием «Pretty or ugly?» — они рассказывают о себе и спрашивают, красивы или уродливы. Комментарии по большей части злые, чего и следовало ожидать.

Yahoo прогнозирует, что в 2014-м году будет сделано порядка 880 миллиардов фотографии. И большинство из них будут «селфи», так как это самый популярный жанр фотографии. И это не только в США, но и во всех остальных странах.

Интересно, что умирает рынок фотоальбомов — большинство предпочитает хранить фото на компьютере/планшете/смартфоне, в Facebook и других социальных сетях. Только 13% респондентов в возрасте 18-24 вообще когда-либо использовали фотоальбом.

Такие фотографии делают где угодно. Самые экзотические селфи делают на фоне бомжей, на похоронах и прочих местах и мероприятиях, где это, скажем так, не очень уместно.

Скорее всего, дальше станут популярными видео-селфи. Первым «звоночком» стал вирусный эффект #StarbucksDrakeHands.

The NY Times предприняли отличную попытку проанализировать это явление — рекомендую хотя бы выборочно посмотреть комментарии (всего 284!).

Существует движение #AntiSelfieMovement — ненавистники селфи объединяются.

Есть версия, что селфи в разных городах имеют определенные особенности. Так, на этом сайте анализируют селфи, которые делают в Бангкоке, Москве, Берлине, Нью-Йорке и Сан-Пауло.

Можно, конечно, отмахнуться — подумаешь, это подростковый нарциссизм и скоро пройдет, но лучше подумать, как этот тренд можно использовать в свою пользу:

Офлайн-магазины одежды могут придумать что-то интересное и реализовать это в примерочных — ведь там делается огромное количество селфи. Это может быть как минимум логотип магазина, как максимум какая-то клевая надпись, которая читается только на фото.

В аэропортах нередко можно встретить рекламу с дополненной реальностью — так вот нужно сфокусироваться на новых возможностях делать селфи (рядом с каким-нибудь персонажем, например).

Сеть спортклубов может выпустить коллекцию футболок «для селфи» — с каким-нибудь задорным текстом/изображением.

Продавцы аксессуаров и одежды могут печатать на визитках и фирменных пакетах хештег с названием бренда и словом selfie, чтобы собирать фотографии под единым хештегом и всячески способствовать его популяризации в молодежной среде.

Какой-нибудь бренд может спонсировать городские скульптуры для селфи, чтобы появиться на фотографиях и в новостях (как нашумевшие скамейки для общения, принципиально без wi fi).

В ходе подготовки к позапрошлой конференции «8Р» у нас была идея пришить к пресс-воллу подушку, чтобы можно было делать селфи, будто спишь и тебе снятся сны про social media marketing, website promotion и пр., но с пришиванием вышла засада, да и у нас был «план Б» с пандой и пингвином :)

Есть мысли/идеи на эту тему? Пишите в комментарии :)