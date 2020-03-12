Рейтинг пользователей блога
Что это такое?
В этом рейтинге — все зарегистрированные читатели Netpeak Journal. Смотрите, как с каждым лайком, плюсом в комментариях и просмотром вашего поста улучшается карма и сокращайте дистанцию до первых позиций (на первых местах сейчас не читеры, а бывший и действующий редакторы блога).
|#
|Пользователь
|Постов
|Комментариев
|Карма
|1
|Катерина Коламбет
|284
|35
|160856
|2
|Георгий Рябой
|212
|508
|92569
|3
|Алексей Селезнёв
|99
|233
|71306
|4
|Сергей Бахарь
|53
|183
|31250
|5
|Алексей Данилин
|34
|34
|20111
|6
|Андрей Чумаченко
|52
|155
|23101
|7
|Алексей Борщ
|26
|18
|14850
|8
|Неля Серебро
|58
|118
|18828
|9
|Сергей Маковецкий
|2
|0
|11700
|10
|Денис Рудик
|9
|73
|22358