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Рейтинг пользователей блога

Что это такое?

В этом рейтинге — все зарегистрированные читатели Netpeak Journal. Смотрите, как с каждым лайком, плюсом в комментариях и просмотром вашего поста улучшается карма и сокращайте дистанцию до первых позиций (на первых местах сейчас не читеры, а бывший и действующий редакторы блога).

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