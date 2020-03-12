Рейтинг пользователей блога

Что это такое?

В этом рейтинге — все зарегистрированные читатели Netpeak Journal. Смотрите, как с каждым лайком, плюсом в комментариях и просмотром вашего поста улучшается карма и сокращайте дистанцию до первых позиций (на первых местах сейчас не читеры, а бывший и действующий редакторы блога).