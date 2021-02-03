Ната Заяць

Главред блога WebpromoExperts

«Почему я люблю ньюслеттеринг, как явление?

Мы живем на самом деле в информационном кошмаре. Контент уже не лезет, но в то же время ты смертельно боишься упустить что-то, не быть в теме, отпустить руку с пульса. Поэтому, когда храбрые и мужественные люди берутся за тяжелую работу и в определенной нише мониторят ВАЖНОЕ, отсеивая не сильно прекрасное и вовсе ненужное, это здорово.

Что касается «Неля решает» — тут прекрасно все. От лаконичного названия до выбора публикаций. Я каждый раз прохожу по 2-3 ссылкам. И каждый раз думаю: "Ну почему это придумала не я?"

И знаете, когда вы понимаете насколько подсели? Когда согласны платить за этот тщательный отбор, потому что понимаете, что а) подсели и б) вам это актуально.

Изюм из булочки это, а не рассылка)»

