решает
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л
я
Привет, я Неля, главред блога Netpeak. Рассказываю как есть.

По долгу своей редакторской службы я постоянно читаю отраслевые медиа, чтобы быть в курсе повестки дня и находить темы для статей. Это та еще работка: нужно перелопатить много говна и бриллиантов, вчитаться, просеять через себя, чтобы найти приличный контент.

Бывает, конечно, по-разному: иногда хороших статей почти нет. А иногда — слишком много. И тогда я начинаю направо-налево разбрасывать ссылки коллегам с комментом «Почитай обязательно, это тебе пригодится».
Вечерняя рассылка
решает
Привет, я Неля, главред блога Netpeak. Рассказываю как есть.

По долгу своей редакторской службы я постоянно читаю отраслевые медиа, чтобы быть в курсе повестки дня и находить темы для статей. Это та еще работка: нужно перелопатить много говна и бриллиантов, вчитаться, просеять через себя, чтобы найти приличный контент.

Бывает, конечно, по-разному: иногда хороших статей почти нет. А иногда — слишком много. И тогда я начинаю направо-налево разбрасывать ссылки коллегам с комментом «Почитай обязательно, это тебе пригодится».
Неля
В итоге
Мы в отделе маркетинга Netpeak решили, что не пропадать добру — быть рассылке «для своих», раз уж контент готов.
Теперь раз в неделю, как часы, я набрасываю статьи, которые пригодятся предпринимателям и маркетологам: чтобы не тратить время на скроллинг ленты и не потеряться среди папок в телеграме.
Пару слов про нейминг рассылки — «Неля решает» — мол, главред блога Netpeak подберет вам список digital-литературы на неделю.

В общем, оставляйте свой рабочий имейл и на одну проблему «не хочу разбираться в своем бардаке подписок» у вас станет меньше.
А если не хочется светить корпоративный мейл?
Уж простите, это ещё одна точка контакта с вами — нашими потенциальными клиентами. Вы ж в курсе этой темы. Поэтому принимаем подписку только с корпоративных почт.
В любой нормальный лендинг нужно впихнуть блок о преимуществах.
Вот они
Преимуществ рассылки «Неля решает» будет, разумеется, три штуки — как и положено в теории:
строго пять статей по маркетингу, эффективности и управлении проектами
совсем немного шутеек, иногда проскакивают словечки типа «жопа»
лишь 1 письмо раз в неделю — и ваш инбокс обнулен за секунду
Вот какие письма вы будете получать
Цена? Ответила в директ
Читать
Чахлый маркетолог: как прокачать здоровье, чтобы подросли KPI
Читать
Отторжение всего
Читать
Порочное распиздяйство
Читать
Мальчик, водочки!
Читать
Естественно, дальше — блок с отзывами
Я собрала его из фидбеков читателей, таких же маркетологов и предпринимателей, как и вы.
Виктор Дебулат
CEO SEO.G
«Все супер. Самая полезная рассылка. Собираю интересные темы в pocket и потом не читаю — но чувствую, что в тренде. По темам все круто. Спасибо, что не шлете письма в духе "новости из мира IT". Кстати, заголовки для рассылки прекрасны. Я их обожаю».
Ната Заяць
Главред блога WebpromoExperts
«Почему я люблю ньюслеттеринг, как явление?
Мы живем на самом деле в информационном кошмаре. Контент уже не лезет, но в то же время ты смертельно боишься упустить что-то, не быть в теме, отпустить руку с пульса. Поэтому, когда храбрые и мужественные люди берутся за тяжелую работу и в определенной нише мониторят ВАЖНОЕ, отсеивая не сильно прекрасное и вовсе ненужное, это здорово.
Что касается «Неля решает» — тут прекрасно все. От лаконичного названия до выбора публикаций. Я каждый раз прохожу по 2-3 ссылкам. И каждый раз думаю: "Ну почему это придумала не я?"
И знаете, когда вы понимаете насколько подсели? Когда согласны платить за этот тщательный отбор, потому что понимаете, что а) подсели и б) вам это актуально.
Изюм из булочки это, а не рассылка)»
Андрей Коваль
PPC-тимлид Netpeak
«Я дважды подписывался на рассылку, так как она мне не хотела приходить. Вот увидел, что я ее таки получаю. Удивительно, что почти без рекламы. Это лучшая рассылка, которую я видел».
Еще раз:
для кого эта рассылка
Для предпринимателей и их маркетологов.
Как часто?
Раз в неделю по пятницам.
Как получить рассылку
(кол ту экшн внизу)
Нужны только вы и ваша корпоративная почта.
* Мы не включаем в рассылку некорпоративные email-адреса, не передаем информацию третьим лицам, не кладем сахар в кофе.
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Неля Серебро

Экс-главред блога Netpeak.
Head of SMM Netpeak.

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