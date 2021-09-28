И до пандемии курьеры требовались любой компании — от пиццерий до солидных корпораций. С помощью мониторинга Salary Index можно разобраться, какие требования к курьерам в 2021 году выдвигают российские работодатели и какую зарплату получают сотрудники на этой должности.

Кто может стать курьером?

Стартер-пак любого курьера: возраст старше 18 лет, знание русского языка, умение ориентироваться на местности. Не так важен возраст (хотя молодым людям, в большинстве случаев, проще вынести график работы с частыми перемещениями) и совсем не важен пол соискателя. Хорошо, если потенциальный курьер умеет держать в голове несколько задач одновременно, любит общаться с людьми, имеет водительское удостоверение категории В, иногда С. Последнее условие всё чаще становится обязательным (если только курьер не развозит заказы на мопеде или велосипеде). Также при приёме на работу в некоторые компании может понадобиться медицинская книжка и/или личный автомобиль.

Рабочие обязанности курьера чаще всего выглядят следующим образом:

скомплектовать, упаковать, погрузить заказ;

доставить заказ покупателю в оговоренные сроки;

составить электронную, бланковую или фотоотчётность.

Несмотря на кажущуюся простоту задач, курьер — это работа с материальной ответственностью, а ещё физически сложными условиями: иногда на ногах или за рулём приходится проводить много часов подряд. Зато курьерство может стать отличной тренировкой коммуникабельности и организованности — например, в качестве подработки во время учёбы. А ещё доставку заказов можно совмещать с другой работой: по данным Courier Salary Index за первый квартал 2021 года, растёт число вакансий для самозанятых сотрудников, а 29% работодателей предлагают сменный или гибкий график работы: можно работать несколько часов в день или только по выходным.

Сколько платят курьерам?

Ежеквартальный мониторинг Courier Salary Index оценивает предложения крупнейших (Lamoda, ВкусВилл, Лента, Детский мир, Wildberries, Boxberry, СБЕР) и локальных работодателей во всех ключевых российских регионах. Наибольшую долю (56%) среди них имеют предприятия общественного питания, 32% приходится на доставку из интернет-магазинов и маркетплейсов, 12% рынка «отхватили» специализированные сервисы доставки.

Сравнивая уровни зарплат курьеров в конце 2020 года и в первом квартале 2021 года, мы видим следующее:

Самый высокий средний заработок — в Москве (48 900 руб.). Столицу догоняют Северо-Запад (43 400 руб.) и Дальний Восток (42 198 руб.).

в Москве (48 900 руб.). Столицу догоняют Северо-Запад (43 400 руб.) и Дальний Восток (42 198 руб.). Меньше всего зарабатывают курьеры на Урале и в Центральном регионе — 36 227 руб. и 35 507 руб., соответственно. Однако, эти регионы в тройке лидеров по росту зарплат в сравнении I квартала 2021 года с IV кварталом 2020 года: заработки на Урале выросли на 7%, а в Центре — на 6%.

36 227 руб. и 35 507 руб., соответственно. Однако, эти регионы в тройке лидеров по росту зарплат в сравнении I квартала 2021 года с IV кварталом 2020 года: заработки на Урале выросли на 7%, а в Центре на 6%. Небольшой рост заработных плат произошёл во всех регионах, кроме Северо-Западного, Волжского и Сибири, где ставки незначительно снизились. Больше всего выросли заработки курьеров на Дальнем Востоке — на 9%.

В первом квартале 2021 года большая часть работодателей вела расчёты с сотрудниками, исходя из ставки 200 рублей за одну доставку или 150 рублей за час работы в Москве (в регионах — 140 и 100 рублей, соответственно). Кроме того, курьеры на собственных автомобилях получали компенсацию затрат на бензин — в среднем, от 35 до 50 рублей за доставку. Заработок также мог отличаться в зависимости от того, закреплён ли сотрудник за определённой компанией. В этом случае существует вариант фиксированной ставки вне зависимости от количества выполненных заказов. Или он работает в курьерской службе, где получает процент с каждой доставки.

По данным аналитики Salary Index можно определить, что в ближайшее время вакансия курьера однозначно останется востребованной, особенно в крупных городах. Активно развивается направление «курьер на самокате/велосипеде», ведь это очень удобно в сложных дорожных условиях мегаполисов.

Чтобы привлечь сотрудников, работодателям необходимо понимать, какой уровень заработной платы предлагают конкуренты на рынке. Можно подписаться на ежеквартальную рассылку Salary Index со свежей разбивкой по регионам или отдельным городам. А в полной версии мониторинга содержится актуальная информация по зарплатам конкурентных специальностей: мерчандайзеров, супервайзеров, торговых представителей и продавцов-консультантов.