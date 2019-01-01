Сколько стоил клик в Google Ads и Facebook в Украине во втором квартале 2019 года

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.



Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более, чем на полтора межквартильных размаха.



Все проекты исследования были сегментированы между 24 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определяется на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов:



• «IT»;

• «авто»;

• «детские товары»;

• «дом и сад»;

• «доска объявлений»;

• «доставка еды»;

• «игры»;

• «канцелярия и полиграфия»;

• «красота и здоровье»;

• «мебель и интерьер»;

• «недвижимость»;

• «обучение»;

• «одежда, обувь и аксессуары»;

• «подарки»;

• «спортивные товары»;

• «страхование»;

• «стройматериалы»;

• «туризм»;

• «тяжелая промышленность и производство»;

• «финансы»;

• «электроника»;

• «ювелирные изделия»;

• «гипермаркет»;

• «другое».



Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

