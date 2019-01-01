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Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в Казахстане во втором квартале 2019 года
Готово исследование стоимости клика в Казахстане за второй квартал 2019 года, из которого вы узнаете:

  • сколько стоит клик в поисковой Google и Яндекс в разрезе тематик и регионов Казахстана;
  • сколько стоит клик по медийному объявлению в рекламных сетях Google и Яндекс;
  • какова доля мобильного трафика в объеме платного трафика Google и Яндекс;
  • есть ли разница в стоимости клика в зависимости от типа устройства, с которого вы получаете клики

Эти данные помогут определиться с необходимым рекламным бюджетом и составить медиаплан перед запуском рекламных кампаний.

Алексей Селезнёв
Как проводилось исследование
Для России я учитывал данные по 3,9 миллионам кликов в 15 тематиках и 646 городах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.

Доли анализируемых каналов распределились так:

  • Google — 3 305 718;
  • Яндекс — 347 148.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • авто;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • доска объявлений;
  • доставка еды;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • мебель и интерьер;
  • недвижимость;
  • новости и инфо;
  • одежда обувь и аксессуары;
  • спортивные товары;
  • тяжелая промышленность и производство;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Важно: на некоторых графиках вы можете не найти все тематики из списка. Дело в том, что в некоторых разрезах исследований не по всем тематикам достаточно данных.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, который разный для всех аккаунтов. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как читать графики
В качестве основного типа графика я использовал boxplot, его еще называют «ящик с усами».

Основная величина отображается на оси Y (в нашем случае — цена за клик, CPC). На оси X отображается группирующая переменная — регионы, тематики или сеть распространения объявлений.
«Ящик» содержит основные описательные статистики каждой группы.

Квантиль — число от 0 до 1, которое делит выборку на две части.

Квартили — значения, которые делят таблицу данных (или ее часть) на четыре группы, содержащие приблизительно равное количество наблюдений. Общий объем делится на четыре равные части: 25%, 50%, 75% 100%, то есть это квантили следующих уровней:

  • верхний квартиль (0,75 квантиль);
  • медиана (0,5 квантиль) — ровно половина из элементов выборки больше этого числа, а другая половина меньше;
  • нижний квартиль (0,25 квантиль).
Длина «усов» чаще всего определяется как разность первого квартиля и полутора межквартильных расстояний; сумма третьего квартиля и полутора межквартильных расстояний.

Точки выше и ниже ящика — значения, выделяющиеся из общей выборки, их также называют выбросами.

Распределение — ряд чисел, показывающих как часто встречается то или иное значение случайной величины или соответствующая таблица, диаграмма или математическая формула, их заменяющая.

Сколько стоил клик в Google Ads
в сетях распространения объявлений
Распределение Стоимости клика в Казахстане за 2-ой квартал 2019 г.
В разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость клика в Казахстане за 2-ой квартал 2019 г.
В разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане находилась в диапазоне $0,05 — $0,19.

В контекстно-медийной сети клик по медийному объявлению стоил $0,03 — $0,09.
Стоимость клика в Google Ads по регионам Казахстана
В разрезе регионов
Среди регионов Казахстана у стоимости клика одинаковый размах $0,04 — $0,21, но при этом медианное значение разное. По медианному значению наиболее высокая стоимость клика была в Костанайской области $0,11, а Кызылординская область с медианой $0,06 закрывает рейтинг регионов.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads
В разрезе тематик
Во втором квартале в Казахстане наиболее дорогими тематиками были «авто» ($0,18 — $0,23) и «финансы» ($0,14 — $0,25).

В тематиках «новости и инфо» а также «доска объявлений» стоимость клика редко превышала $0,03.
Стоимость клика в контекстно медийной сети в Google Ads
В разрезе тематик
В контекстно-медийной сети Google наиболее дорогой тематикой была «финансы» ($0,13 — $025), а «новости и инфо», также как и в поиске, замыкают рейтинг тематик по стоимости клика с показателем $0,01 — $0,02.
Стоимость клика в поисковой сети Google Ads
В разрезе типов устройств
Десктопный трафик в Казахстане стоит $0,06 — $0,23 за клик, и он по прежнему значительно дороже мобильного: $0,03 — $0,18.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств в регионах
Доли трафика по типу устройств России за 2-ой квартал 2019 г.
Среди стран, по которым мы регулярно проводим подобные исследования (Украина, Россия, Казахстан) в Казахстане стабильно наиболее высокая доля мобильного трафика. Независимо от региона он составляет 85% — 90% от всего закупаемого в Google.
Объём трафика в Google Ads по типам устройств и тематик
Доли трафика по типу устройств Казахстана за 2-ой квартал 2019 г.

В большинстве тематик преобладает мобильный трафик, наибольшая его доля наблюдается в тематиках «красота и здоровье», «детские товары» — около 90% от всего закупаемого в Google трафика.

В тематиках «мебель и интерьер» и «канцелярия и полиграфия» большая часть трафика была получена с настольных устройств.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в сетях распространения объявлений
Стоимость клика в Казахстане за 2-ой квартал 2019 г.
В разрезе сетей распространения объявлений
Во втором квартале в поиске Яндексе в Казахстане стоимость клика находилась в диапазоне $0,03 — $0,06, в рекламной сети Яндекса за клик платили $0,04 —$0,09.
Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса в регионах
Стоимость клика в поисковой сети Казахстана за 2-ой квартал 2019 г.
Разницы в стоимости клика в поиске Яндекса среди регионов Казахстана нет.
Распределение стоимости клика в поисковой сети Яндекса по тематикам
Стоимость клика в поисковой сети Казахстана за 2-ой квартал 2019 г.
Наиболее дорогой тематикой в поиске Яндекса стала «недвижимость» ($0,2 — $0,26), далее идет «доставка еды» ($0,15 — $0,32).Стоимость клика в поисковой сети
Стоимость клика в поисковой сети Яндекс.Директ по тематикам
Стоимость клика в поисковой сети Казахстана за 2-ой квартал 2019 г.
В рекламной сети Яндекса самой дорогой тематикой стала «авто»: $0,1 — $0,19.
Распределение стоимости клика в поиске Яндекс.Директ в зависимости от типа устройства
Доли трафика по типу устройств России за 2-ой квартал 2019 г.
Значительной разницы в стоимости клика в разрезе типов устройств не наблюдается, но мобильный трафик немного дороже десктопного.
Доля мобильного трафика по регионам
Доли трафика по типу устройств Казахстана за 2-ой квартал 2019 г.
В разрезе регионов
В Яндексе доля мобильного трафика ниже, чем в Google, и независимо от региона не превышает 45%.
Доля мобильного трафика по тематикам
Доли трафика по типу устройств Казахстана за 2-ой квартал 2019 г.
В разрезе тематик
В разрезе тематик наибольшая доля мобильного трафика — в тематике «мебель и интерьер», «спортивные товары». Наименьшая — в «канцелярия и полиграфия», где доля мобильного трафика, закупленного в Яндекс.Директ, составила менее 25%.
Выводы
1
Стоимость клика в поисковой сети Google в Казахстане, во втором квартале 2019 года составляла $0,05 — $0,19.
2
Клик в контекстно-медийной сети Google стоил $0,03 — $0,09.
3
«Авто» стала наиболее дорогой тематикой в поиске Google, со стоимостью клика $0,18 — $0,23.
4
Тематика «Финансы» в контекстно-медийной сети стоит $0,13 — $0,25.
5
За клик по поисковому объявлению в Яндексе рекламодатели Казахстана платили $0,03 — $0,06.
6
Клик по баннеру в рекламной сети Яндекс стоил $0,04 — $0,09.
7
В поиске Яндекса наиболее дорогой тематикой стала доставка еды $0,07 — $0,16.
8
Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в тематике «авто» находилась в диапазоне $0,1 — $0,19.
9
В Казахстане высокая доля мобильного трафика, в Google независимо от региона она составляет 85% — 90%, в Яндексе держится на уровне 35% — 45%.
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Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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