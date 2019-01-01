Сколько стоил клик в Google Ads и Яндекс.Директ в России во втором квартале 2019 года

Google — 2 383 006;

Яндекс — 1 607 619.

IT;

авто;

детские товары;

дом и сад;

доска объявлений;

другое;

красота и здоровье;

мебель и интерьер;

недвижимость;

одежда обувь и аксессуары;

подарки;

спортивные товары;

туризм;

финансы;

электроника.

Для России я учитывал данные по 3,9 миллионам кликов в 15 тематиках и 646 городах страны.Перед началом анализа данные очищались от выбросов следующим образом: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.Высокими и низкими значениями считаются те, которые в рамках одной категории отклоняются от нижнего или верхнего квартиля более чем на полтора межквартильных размаха, более подробно об этом я расскажу в разделе как читать графики.Доли анализируемых каналов распределились так:Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между 15 тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика, как и прежде, определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов. Проекты с редкими тематиками находятся в группе «другое».