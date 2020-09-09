Аналитика

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2020 года — исследование Netpeak
Алексей Селезнёв
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С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 390 792 кликам в 18 тематиках и 54 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

  • IT;
  • гипермаркет;
  • детские товары;
  • дом и сад;
  • другое;
  • канцелярия и полиграфия;
  • красота и здоровье;
  • маркетинг;
  • мебель и интерьер;
  • обучение
  • одежда обувь и аксессуары;
  • продажа ПО;
  • промышленное оборудование;
  • стройматериалы;
  • финансы;
  • электроника;
  • ювелирные изделия;
  • юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить. 

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Яндекс стала немного дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,14, а в Q2 был в диапазоне $0,03 – $0,18. 

Клик в контекстно-медийной сети Яндекс стоил $0,02 – $0,05, так же, как и во втором квартале. 

1. стоимость клика в казахстане в 3-м квартале 2020 в разрезе сетей распространения объявлений

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дешевле. 

Самым дорогим регионом для продвижения стали Карагандинская: $0,04 – $0,15  (во 2-м квартале $0,03 – $0,2), Костанайская: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,16) и Восточно-Казахстанская области: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,18).

Дешевле всего за клик платили в Жамбылской: $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,04 – $0,19) и Мангистауской областях: $0,03 – $0,11 (во 2-м квартале $0,03 – $0,12).

3. Стоимость клика в поисковой сети в казахстане в 3-м квартале 2020 в разрезе регионов

4. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Яндекс были «Маркетинг»: $0,31 – $0,69, а также «Продажа ПО»: $0,17 – $0,28, «Финансы»: $0,13 – $0,29 (во 2-м квартале $0,24 – $0,43) и «IT»: $0,13 – $0,22 (во 2-м квартале $0,15 – $0,23). 

Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Стройматериалы»: $0,03 – $0,05, как и во 2-м квартале, и «Красота и здоровье»: $0,02 – $0,06.

5. стоимость клика в поисковой сети в казахстане в 3-м квартале 2020 в разрезе тематик

     6. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Яндекс в Казахстане были «Продажа ПО»: $0,11 – $0,21, а также «Обучение»: $0,1, «Детские товары»: $0,05 – $0,06 и «Финансы»: $0,04 – $0,09 (во 2-м квартале $0,03 – $0,07).

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Другое»: $0,02 – $0,03 (во 2-м квартале $0,03 – $0,05) и «Красота и здоровье»: $0,01.

7. стомость клика в контекстно-медийной сети в казажстане в 3-м квартале 2020 в разрезе тематик

     8. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,03 – $0,17), а с мобильного устройства $0,06 – $0,17 (во 2-м квартале $0,04 – $0,24). 

9. стоимость клика в поисково1 сети в казахстане в 3-м квартале 2020 в разрезе типов устройств

10. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

6. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет порядка 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс.

Наибольшая его доля наблюдалась в Атырауской, Карагандинской и Акмолинской областях, и составила 60 – 65%, аналогично второму кварталу.

Наименьшая доля была в Северо–Казахстанской: 50% (во 2-м квартале показатель был 40%) и Кызылординской областях: 40% (так же, как и в Q2).

11. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов

7. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик мобильный трафик преобладал в нише «Мебель и интерьер», «Обучение» и «Детские товары» (во 2-м квартале показатель был 45%) и составил 100%. 

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Юриспруденция» — 0%, так же, как и во втором квартале.

12. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик

Выводы

  1. В 3-м квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала дороже: сейчас  —  $0,04 – $0,14, а во втором квартале он стоил  $0,03 – $0,18.  Самыми дорогими регионами для поискового продвижения стали Карагандинская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области — $0,04 – $0,15, а дешевле всего клик стоил для Мангистауской области — $0,03 – $0,11. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг» — $0,31 – $0,69,  а наиболее дешевым клик был в нише «Красота и здоровье» — $0,02 – $0,06. Клик по объявлению с компьютера в Яндекс стоил $0,03 – $0,13, а с мобильного устройства — $0,06 – $0,17.
  2. Клик в контекстно-медийной сети не изменился — $0,02 – $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была ««Продажа ПО» — $0,11 – $0,21, а дешевле всего за клик платили в нише «Красота и здоровье» — $0,01.
  3. В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс — аналогично Q2.
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исследование Netpeak
Алексей Селезнёв

Автор и преподаватель курса "Язык R для интернет - маркетинга".

Автор расширений (пакетов) для языка программирования R: ryandexdirect, rfacebookstat, rvkstat, rym и других.

Автор телеграмм канала R4marketing (http://t.me/R4marketing), который посвящён применению языка R в задачах интернет - маркетинга. Контент канала состоит из новостей, статей, докладов, вебинаров и релизов новых версий пакетов.

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