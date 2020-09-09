Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2020 года — исследование Netpeak
С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.
В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.
Как проводилось исследование
Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 390 792 кликам в 18 тематиках и 54 городах страны.
Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.
- IT;
- гипермаркет;
- детские товары;
- дом и сад;
- другое;
- канцелярия и полиграфия;
- красота и здоровье;
- маркетинг;
- мебель и интерьер;
- обучение
- одежда обувь и аксессуары;
- продажа ПО;
- промышленное оборудование;
- стройматериалы;
- финансы;
- электроника;
- ювелирные изделия;
- юриспруденция.
Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».
Чем полезно это исследование?
Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.
Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.
Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.
Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.
Сколько стоил клик в Яндекс.Директ
1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений
Стоимость рекламного клика в поисковой сети Яндекс стала немного дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,14, а в Q2 был в диапазоне $0,03 – $0,18.
Клик в контекстно-медийной сети Яндекс стоил $0,02 – $0,05, так же, как и во втором квартале.
2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов
В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дешевле.
Самым дорогим регионом для продвижения стали Карагандинская: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,2), Костанайская: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,16) и Восточно-Казахстанская области: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,18).
Дешевле всего за клик платили в Жамбылской: $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,04 – $0,19) и Мангистауской областях: $0,03 – $0,11 (во 2-м квартале $0,03 – $0,12).
3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик
Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Яндекс были «Маркетинг»: $0,31 – $0,69, а также «Продажа ПО»: $0,17 – $0,28, «Финансы»: $0,13 – $0,29 (во 2-м квартале $0,24 – $0,43) и «IT»: $0,13 – $0,22 (во 2-м квартале $0,15 – $0,23).
Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Стройматериалы»: $0,03 – $0,05, как и во 2-м квартале, и «Красота и здоровье»: $0,02 – $0,06.
4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик
Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Яндекс в Казахстане были «Продажа ПО»: $0,11 – $0,21, а также «Обучение»: $0,1, «Детские товары»: $0,05 – $0,06 и «Финансы»: $0,04 – $0,09 (во 2-м квартале $0,03 – $0,07).
Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Другое»: $0,02 – $0,03 (во 2-м квартале $0,03 – $0,05) и «Красота и здоровье»: $0,01.
5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств
В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,03 – $0,17), а с мобильного устройства $0,06 – $0,17 (во 2-м квартале $0,04 – $0,24).
6. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов
В регионах Казахстана мобильный трафик составляет порядка 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс.
Наибольшая его доля наблюдалась в Атырауской, Карагандинской и Акмолинской областях, и составила 60 – 65%, аналогично второму кварталу.
Наименьшая доля была в Северо–Казахстанской: 50% (во 2-м квартале показатель был 40%) и Кызылординской областях: 40% (так же, как и в Q2).
7. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик
В разрезе тематик мобильный трафик преобладал в нише «Мебель и интерьер», «Обучение» и «Детские товары» (во 2-м квартале показатель был 45%) и составил 100%.
Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Юриспруденция» — 0%, так же, как и во втором квартале.
Выводы
- В 3-м квартале 2020 года стоимость клика в поиске стала дороже: сейчас — $0,04 – $0,14, а во втором квартале он стоил $0,03 – $0,18. Самыми дорогими регионами для поискового продвижения стали Карагандинская, Костанайская и Восточно-Казахстанская области — $0,04 – $0,15, а дешевле всего клик стоил для Мангистауской области — $0,03 – $0,11. В разрезе тематик, дороже всего в поиске рекламодатели платили за клик в нише «Маркетинг» — $0,31 – $0,69, а наиболее дешевым клик был в нише «Красота и здоровье» — $0,02 – $0,06. Клик по объявлению с компьютера в Яндекс стоил $0,03 – $0,13, а с мобильного устройства — $0,06 – $0,17.
- Клик в контекстно-медийной сети не изменился — $0,02 – $0,05. Наиболее дорогой тематикой в КМС была ««Продажа ПО» — $0,11 – $0,21, а дешевле всего за клик платили в нише «Красота и здоровье» — $0,01.
- В зависимости от региона, доля мобильного трафика составляла более 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс — аналогично Q2.
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