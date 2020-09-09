Сколько стоил клик в Яндекс.Директ в Казахстане в третьем квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в Казахстане. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные исследования могут значительно отличаться от данных ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для Казахстана учитывались данные Яндекс по 390 792 кликам в 18 тематиках и 54 городах страны.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

канцелярия и полиграфия;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель и интерьер;

обучение

одежда обувь и аксессуары;

продажа ПО;

промышленное оборудование;

стройматериалы;

финансы;

электроника;

ювелирные изделия;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, могут помочь в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе сетей распространения объявлений

Стоимость рекламного клика в поисковой сети Яндекс стала немного дороже: сейчас он стоит $0,04 – $0,14, а в Q2 был в диапазоне $0,03 – $0,18.

Клик в контекстно-медийной сети Яндекс стоил $0,02 – $0,05, так же, как и во втором квартале.

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

В сравнении со вторым кварталом 2020 года клик в разрезе регионов стал дешевле.

Самым дорогим регионом для продвижения стали Карагандинская: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,2), Костанайская: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,16) и Восточно-Казахстанская области: $0,04 – $0,15 (во 2-м квартале $0,03 – $0,18).

Дешевле всего за клик платили в Жамбылской: $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,04 – $0,19) и Мангистауской областях: $0,03 – $0,11 (во 2-м квартале $0,03 – $0,12).

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Самыми дорогими для продвижения среди исследуемых тематик в Яндекс были «Маркетинг»: $0,31 – $0,69, а также «Продажа ПО»: $0,17 – $0,28, «Финансы»: $0,13 – $0,29 (во 2-м квартале $0,24 – $0,43) и «IT»: $0,13 – $0,22 (во 2-м квартале $0,15 – $0,23).

Дешевле всего за клик в поиске платили рекламодатели в тематике «Стройматериалы»: $0,03 – $0,05, как и во 2-м квартале, и «Красота и здоровье»: $0,02 – $0,06.

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогими в контекстно-медийной сети Яндекс в Казахстане были «Продажа ПО»: $0,11 – $0,21, а также «Обучение»: $0,1, «Детские товары»: $0,05 – $0,06 и «Финансы»: $0,04 – $0,09 (во 2-м квартале $0,03 – $0,07).

Наиболее дешевым клик по медийному объявлению оказался в тематике «Другое»: $0,02 – $0,03 (во 2-м квартале $0,03 – $0,05) и «Красота и здоровье»: $0,01.

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В третьем квартале 2020 года клик по объявлению с компьютера стоил $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,03 – $0,17), а с мобильного устройства $0,06 – $0,17 (во 2-м квартале $0,04 – $0,24).

6. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе регионов

В регионах Казахстана мобильный трафик составляет порядка 50% в общем объеме закупаемого в Яндекс.

Наибольшая его доля наблюдалась в Атырауской, Карагандинской и Акмолинской областях, и составила 60 – 65%, аналогично второму кварталу.

Наименьшая доля была в Северо–Казахстанской: 50% (во 2-м квартале показатель был 40%) и Кызылординской областях: 40% (так же, как и в Q2).

7. Объём трафика в Яндекс по типам устройств в разрезе тематик

В разрезе тематик мобильный трафик преобладал в нише «Мебель и интерьер», «Обучение» и «Детские товары» (во 2-м квартале показатель был 45%) и составил 100%.

Самая низкая доля наблюдалась в тематиках «Юриспруденция» — 0%, так же, как и во втором квартале.

Выводы