Сколько стоил клик в Яндекс. Директ в России в третьем квартале 2020 года — исследование Netpeak

С 2016 года я провожу ежеквартальные исследования стоимости клика в России. В этом материале делюсь свежими данными по стоимости клика в разрезе тематик за третий квартал 2020 года. Для наглядности сравниваю данные со вторым кварталом 2020 года.

В данном исследовании приведена статистика исключительно по проектам агентства Netpeak. На стоимость клика влияет множество факторов, в том числе показатель качества, отличающийся во всех аккаунтах. Поэтому данные могут значительно отличаться от ваших рекламных аккаунтов в аналогичных тематиках и регионах.

Как проводилось исследование

Для России учитывались данные Яндекс.Директ по 1,6 миллионов кликов в 23 тематиках и 609 населенных пунктах страны.

Перед началом анализа данные очищались от выбросов: отдельно в рамках категории вычислялись аномально высокие и низкие значения стоимости клика.

Все проекты, участвующие в исследовании, были распределены между тематиками в зависимости от сферы деятельности конкретного проекта. Тематика определялась на уровне аккаунта, а не на уровне ключевых слов.

IT;

бизнес помощь;

билеты авиа и автобусные;

гипермаркет;

детские товары;

дом и сад;

другое;

красота и здоровье;

маркетинг;

мебель и интерьер;

мотоэкипировка, запчасти и тюнинг;

одежда обувь и аксессуары;

одежда, обувь и аксессуары;

освещение и люстры;

посуда;

продажа ПО;

промышленное оборудование;

сантехника и мебель для ванной;

система управления фрилансерами и биржа фриланса;

стройматериалы;

электроника;

электроника и гаджеты;

юриспруденция.

Проекты, по которым однозначно нельзя определить тематику, попали в группу «гипермаркет», а проекты с редкими тематиками — в группу «другое».

Чем полезно это исследование?

Данные, приведенные в исследовании, помогут в составлении медиапланов по продвижению в интернете. Зная стоимость клика в вашей тематике или регионе, и коэффициент конверсии на вашем сайте, вы можете оценить объем необходимых инвестиций в рекламу и прогнозировать стоимость конверсии.

Например, если стоимость клика в вашей тематике составляет $0,07, а коэффициент конверсии держится на уровне 1%, то стоимость транзакции ориентировочно будет равняться $7.

Понимания стоимость конверсии и необходимое количество конверсий, вы можете прогнозировать, сколько денег на рекламу нужно выделить.

Например, если вы планируете, исходя из выше приведённых данных ($7 за транзакцию), получить 100 конверсий, то вам понадобится около $700 на рекламный бюджет.

Сколько стоил клик в Яндекс.Директ

1. Распределение стоимости клика в разрезе сети распространения объявлений

Стоимость клика в поиске стала немного дешевле: сейчас он стоит $0,04 – $0,15, а во втором квартале был в диапазоне $0,05 – $0,13.

За клик в РСЯ рекламодатели сейчас платят меньше — $0,02 – $0,09, и в сравнении со 2-м кварталом клик также стал немного дешевле — в Q2 он стоил $0,03 – $0,07.

2. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе регионов

Самыми дорогими регионами для продвижения были Москва и Московская область: $0,05 – $0,19 (во 2-м квартале $0,06 – $0,17), а также Калужская область: $0,05 – $0,17 (во 2-м квартале $0,05 – $0,12), Брянская область: $0,04 – $0,23 и Республика Татарстан: $0,04 – $0,22 (во 2-м квартале $0,05 – $0,13).

Дешевле всего клик стоил в Хабаровском крае: $0,03 – $0,16, Архангельской области: $0,03 – $0,15 (во 2-м квартале $0,05 – $0,12) и Калининградской области: $0,03 – $0,14.

3. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе тематик

Больше всего рекламодатели платили за клик в тематике «Освещение и Люстры»: $0,73 – $0,75, а также «Маркетинг»: $0,54 – $0,86, «Билеты авиа и автобусные»: $0,50 – $0,82 и «Стройматериалы»: $0,36 – $0,78.

Дешевле всего клик стоил в тематике «Мото экипировка, Запчасти и Тюнинг»: $0,03 – $0,06 и «Дом и сад»: $0,02 – $0,05 (во 2-м квартале $0,04 – $0,07).

4. Стоимость клика в рекламной сети Яндекса в разрезе тематик

Наиболее дорогим клик был в тематике «Система управления фрилансерами и Биржа фриланса»: $0,21 – $0,41, а также «Маркетинг»: $0,11 – $0,32, «Стройматериалы»: $0,11 – $0,16 и «Электроника»: $0,1 – $0,14 (во 2-м квартале $0,11 – $0,15).

Меньше клик стоил в тематике «Гипермаркет»: $0,03 – $0,06 (во 2-м квартале $0,02 – $0,04), «IT»: $0,03 – $0,05 — аналогично Q2, и «Дом и сад»: $0,01 – $0,03 (во 2-м квартале $0,03 – $0,05).

5. Стоимость клика в поисковой сети Яндекса в разрезе типов устройств

В сравнении с Q2, десктопный трафик стал дешевле, так же как и мобильный.

Десктоп стоил в третьем квартале $0,05 – $0,21 (во 2-м квартале $0,07 – $0,18), а мобильный $0,03 – $0,13 (во 2-м квартале $0,04 – $0,1). Но все же мобильный трафик дешевле десктопного.

6. Доля мобильного трафика по регионам

Доля мобильного трафика в Яндексе в третьем квартале в сравнении со вторым снизилась и сейчас составляет 40% (в Q2 — 55%).

Наибольшая доля мобильного трафика была в Северо-Кавказском федеральном округе и составила 100% (во 2-м квартале 60%).

Наименьшая доля мобильного трафика была в Северо-Западном федеральном округе — 5%, аналогично Q2.

7. Доля трафика по типу устройств в разрезе тематик

Самая высокая доля мобильного трафика наблюдается в тематиках «Промышленное оборудование» и «Детские товары» — 100%, далее идут «Билеты авиа и автобусные» и «Система управления фрилансерами и Биржа фриланса» — 90%.

Самая низкая доля мобильного трафика в тематике «Освещение и Люстры»: 35% и «Посуда»: 15%.

Выводы