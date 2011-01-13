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Социальные медиа: статистика и факты 2010
Катерина Коламбет
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Давайте посмотрим еще одно видео с фактами и статистикой активности в социальных медиа.

    Выборочно некоторые факты:
  • 54% блогеров постят или твитят каждый день.
  • 34% - постят или твитят мнения о компаниях и брендах.
  • 78% пользователей верят отзывам в интернете и лишь 14% - доверяют рекламе.
  • Среднестатистический пользователь Facebook проводит в этой соц сети 55 минут в день. К концу года количество пользователей приблизилось к отметке: 600 миллионов (250 из которых зарегистрировались на Facebook в 2010).
  • Среднестатистический пользователь Facebook становится "фаном" двух страниц в месяц. 20 миллионов приложений устанавливаются пользователями ежедневно.
  • Среднее количество опубликованных твитов в день достигает сумму равную 50 миллионам. Всего в 2010 году было написано 25 миллиардов твитов. В сентябре 2010 зафиксировано 175 миллионов твиттерян.

Кроме того, посмотрев видео или прочитав этот пост, вы узнаете о том, что житель Мельбурна на английском будет - Melburnian.

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Катерина Коламбет

Блогер, креатор.

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