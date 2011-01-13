Социальные медиа: статистика и факты 2010

Давайте посмотрим еще одно видео с фактами и статистикой активности в социальных медиа.
- Выборочно некоторые факты:
- 54% блогеров постят или твитят каждый день.
- 34% - постят или твитят мнения о компаниях и брендах.
- 78% пользователей верят отзывам в интернете и лишь 14% - доверяют рекламе.
- Среднестатистический пользователь Facebook проводит в этой соц сети 55 минут в день. К концу года количество пользователей приблизилось к отметке: 600 миллионов (250 из которых зарегистрировались на Facebook в 2010).
- Среднестатистический пользователь Facebook становится "фаном" двух страниц в месяц. 20 миллионов приложений устанавливаются пользователями ежедневно.
- Среднее количество опубликованных твитов в день достигает сумму равную 50 миллионам. Всего в 2010 году было написано 25 миллиардов твитов. В сентябре 2010 зафиксировано 175 миллионов твиттерян.
Кроме того, посмотрев видео или прочитав этот пост, вы узнаете о том, что житель Мельбурна на английском будет - Melburnian.
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