Расскажите о вашей задаче

Читай наш Telegram → Читай наш Telegram →

Определение лучшего времени для рассылки
Александр Максименюк
20679 10 9
Сложность: норм норм
7

Хорошо повысить отдачу от имеющегося сайта можно за счет создания рассылки по базе имеющихся клиентов. В данном посте мы рассмотрим как выбрать правильное время для рассылки, опираясь на имеющуюся статистику работы сайта.

Что требуется: установленный и настроенный Google Analytics и прямые руки (достаточно в количестве одной штуки, но растущей не из ...), а также способность адекватно мыслить, анализировать, предполагать и понимать потребности своих посетителей. Для начала кратко расскажу о том, зачем и что мы будем делать.

Email-рассылка должна «приходить» посетителям в тот момент, когда они настроены на взаимодействие с ней. Для различных типов проектов и тематик данное время может быть различным. Вероятнее всего, это такое время дня и день недели, когда мы получаем от посетителей максимум требуемых нам целевых действий: покупок, телефонных звонков, заполнения форм и т.п.

Соответственно, наша задача определить диапазон времени и день недели, когда мы будем делать данную рассылку и прислать рассылку в этот момент или незадолго до этого.

На этом моменте те, кто хорошо разбираются в GA, могут прекратить чтение и если информация кажется полезной, то твитнуть пост, чтобы с ней могли ознакомиться и те, кто не так хорошо знают аналитику, но прислушиваются к вашему мнению. Все будет делаться через самое замечательное нововведение в новой версии интерфейса GA «мои отчеты», а также при помощи расширенных сегментов.

Создание и настройка отчёта

Идем в «мои отчеты» и создаем новый отчет:

Создание нового отчета

Настраиваем вкладку для отчета по дням недели

Настройка по дням недели

В моем случае я исследую интернет-магазин и меня интересуют продажи через сайт, а также настроенные события (телефонные звонки). В результате получаем отчет:

По часам и дням недели

Больше всего транзакций происходит по вторникам, а больше всего звонков — по средам, соответственно, надо смотреть по ценности целей — в данном случае я предпочту выбрать вторник.

* Примечания: Диапазон дат должен быть выбран так, чтобы количество всех дней недели было одинаковым, например, если диапазон начинается с воскресенья, то заканчиваться он должен в субботу. Воскресенье — это 0, понедельник — 1 и т.д.

Настраиваем вкладку для отчета по часам В результате получаем отчет:

Что по часам

И всё вроде бы круто, но нестыковочка получается — этот отчет слишком «размазан»: где-то больше транзакций (в 21 час), а где-то больше событий (10-11 часов). Но GA в отчетах не позволяет представить информацию в виде диапазонов — только по часам, но диапазоны можно настроить, используя расширенные сегменты, а для этого движемся дальше.

Настраиваем вкладку для отчета по месяцам

Месяц года

Полученный отчет не радует информативностью:

Отчет который не радует

Но это пока...

Создаем расширенные сегменты

Для лучшего понимания картины нам нужно представить время в форме диапазонов, мной были выбраны диапазоны по среднестатическому рабочему дню: До обеда: 08:00 - 14:00 После обеда: 14:00 - 19:00 Вечер: 19:00 - 23:00 Ночь: 23:00 - 08:00 Идем в расширенные сегменты и создаем эти сегменты:

Расширенные сегменты

В настройках расширенных сегментов надо указать параметры «больше чем» (если «Вечер» с 19:00 до 23:00) то больше 18 и меньше или равно 22:

Создание расширенного сегмента

Аналогично делаем для всех диапазонов, кроме «Ночи» (который или больше 22 или меньше, или равно 7):

Выбираем сегмент Ночь

Применяем расширенные сегменты

Применяем сегменты

И получаем отчет:

Отчет месяцы сегменты

В результате для данного интернет-магазина наиболее оптимальное время для отправки рассылок — вторник до обеда (желательно в начале периода, т.е. около 8 утра).

К аналогичному результату (вторник, 10:00) пришли и исследователи MailChimp, проанализировав более четырех миллионов рассылок.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок:

Создаём рассылки, которые приносят деньги

10
10
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
работа в Google Analytics
Александр Максименюк

Фаундер и CVO Ringostat — платформы коллтрекинга, телефонии и сквозной аналитики

Другие статьи автора

Комментарии (9)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Просматривая этот сайт, вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности — Принять