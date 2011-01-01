Определение лучшего времени для рассылки

Хорошо повысить отдачу от имеющегося сайта можно за счет создания рассылки по базе имеющихся клиентов. В данном посте мы рассмотрим как выбрать правильное время для рассылки, опираясь на имеющуюся статистику работы сайта.

Что требуется: установленный и настроенный Google Analytics и прямые руки (достаточно в количестве одной штуки, но растущей не из ...), а также способность адекватно мыслить, анализировать, предполагать и понимать потребности своих посетителей. Для начала кратко расскажу о том, зачем и что мы будем делать.

Email-рассылка должна «приходить» посетителям в тот момент, когда они настроены на взаимодействие с ней. Для различных типов проектов и тематик данное время может быть различным. Вероятнее всего, это такое время дня и день недели, когда мы получаем от посетителей максимум требуемых нам целевых действий: покупок, телефонных звонков, заполнения форм и т.п.

Соответственно, наша задача определить диапазон времени и день недели, когда мы будем делать данную рассылку и прислать рассылку в этот момент или незадолго до этого.

На этом моменте те, кто хорошо разбираются в GA, могут прекратить чтение и если информация кажется полезной, то твитнуть пост, чтобы с ней могли ознакомиться и те, кто не так хорошо знают аналитику, но прислушиваются к вашему мнению. Все будет делаться через самое замечательное нововведение в новой версии интерфейса GA «мои отчеты», а также при помощи расширенных сегментов.

Создание и настройка отчёта

Идем в «мои отчеты» и создаем новый отчет:

Настраиваем вкладку для отчета по дням недели

В моем случае я исследую интернет-магазин и меня интересуют продажи через сайт, а также настроенные события (телефонные звонки). В результате получаем отчет:

Больше всего транзакций происходит по вторникам, а больше всего звонков — по средам, соответственно, надо смотреть по ценности целей — в данном случае я предпочту выбрать вторник.

* Примечания: Диапазон дат должен быть выбран так, чтобы количество всех дней недели было одинаковым, например, если диапазон начинается с воскресенья, то заканчиваться он должен в субботу. Воскресенье — это 0, понедельник — 1 и т.д.

Настраиваем вкладку для отчета по часам В результате получаем отчет:

И всё вроде бы круто, но нестыковочка получается — этот отчет слишком «размазан»: где-то больше транзакций (в 21 час), а где-то больше событий (10-11 часов). Но GA в отчетах не позволяет представить информацию в виде диапазонов — только по часам, но диапазоны можно настроить, используя расширенные сегменты, а для этого движемся дальше.

Настраиваем вкладку для отчета по месяцам

Полученный отчет не радует информативностью:

Но это пока...

Создаем расширенные сегменты

Для лучшего понимания картины нам нужно представить время в форме диапазонов, мной были выбраны диапазоны по среднестатическому рабочему дню: До обеда: 08:00 - 14:00 После обеда: 14:00 - 19:00 Вечер: 19:00 - 23:00 Ночь: 23:00 - 08:00 Идем в расширенные сегменты и создаем эти сегменты:

В настройках расширенных сегментов надо указать параметры «больше чем» (если «Вечер» с 19:00 до 23:00) то больше 18 и меньше или равно 22:

Аналогично делаем для всех диапазонов, кроме «Ночи» (который или больше 22 или меньше, или равно 7):

Применяем расширенные сегменты

И получаем отчет:

В результате для данного интернет-магазина наиболее оптимальное время для отправки рассылок — вторник до обеда (желательно в начале периода, т.е. около 8 утра).

К аналогичному результату (вторник, 10:00) пришли и исследователи MailChimp, проанализировав более четырех миллионов рассылок.

Мы достучимся до вашей целевой аудитории благодаря продвинутой сегментации базы рассылок: