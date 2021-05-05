ТОП-5 каналов продвижения и никакой таргетированной рекламы

В этой статье вы не услышите про таргет. Мы уже так много говорили про него в своем блоге, что нам нужен перерыв. В арсенале Tesla Target есть не менее эффективные способы продвижения. О них мы сейчас и расскажем.

Наш ТОП:

реклама у блогеров;

посевы в тематических сообществах;

статьи в экспертных блогах;

посещение мероприятий или маркетов;

отзывы на форумах, 2ГИС и сторонних сервисах.

Разберем подробнее каждый канал.

1. Посевы в тематических сообществах

Шаг 1. Поиск

Группы можно искать вручную, но это отнимает много времени. Поэтому мы чаще используем специальные сервисы, например AdSpoiler. Благодаря им, можно не только найти сообщество, но и узнать статистику по возрасту и полу, прирост и отписки аудитории и многое другое.

Статистика сообщества на сайте AdSpoiler

Шаг 2. Кому и что писать

В крупных пабликах в графе «контакты» всегда указано лицо, которое занимается вопросами рекламы и сотрудничества. Но не торопитесь сразу им писать!

Для начала проработайте хороший и понятный скрипт. Затем посмотрите, есть ли в сообществе требования к обращению на сотрудничество. Многим важна четкая структура вашего письма. Если вы напишете сообщение в стиле «Привет, можно купить рекламу?» то с вероятностью 90% вам откажут. Поэтому важно изучить информацию, которую пишут в контактах для рекламы.

Графа «Контакты» в сообществе ВК

Укажите в скрипте основную информацию: представьтесь из какой вы компании, прикрепите ссылку на сайт, само объявление и запросите стоимость.

Шаг 3. На что стоит обратить внимание при выборе

Конечно же, на показатели сообщества. Самое главное – охват, так как, если подписчиков 100к, а средний охват поста 500-1000 человек, то реклама в таком паблике бесполезна. Скорее всего половина этих подписчиков «мертвые» или накрученные. В зависимости от самого рекламного объявления важно смотреть на гео, пол и возраст. Так как, если ваш продукт нацелен на женщин, а в группе 90% мужчин, то это вам не подойдет.

Например. Сейчас ведем проект по привлечению абитуриентов в Университет Х. Мы нашли 15 пабликов ВК, подходящих по гео. Примерно половина из них с аудиторией преимущественно до 18 лет и половина старше 35, так мы нацелились и на школьников и на родителей. Сделали два объявления, одно более общее про университет и его преимущества, другое про дистанционное обучение на IT-специалиста и направлено на дальние регионы, такие как Уфа, Ульяновск и тд.

Посевы в сообществах Вконтакте

Шаг 4. Эффективность размещения

Для дальнейшей аналитики, мы сделали ссылки с UTM-метками, чтобы можно было отследить заявки. Важно, чтобы был доступ к аналитике сайта от клиента. Также можно использовать промокоды, чтобы понять, с какого именно источника пришел трафик. Еще смотрим на охваты, сами переходы и в дальнейшем заявки, чтобы посчитать конверсию. Ну и, конечно же, не стоит забывать прочитать комментарии под рекламой, но чаще всего клиенты просят их закрывать, чтобы не разводить негатив.

Лайфхак На сайте ВК есть маркет-платформа – это рекламная биржа, где руководители сообществ зарабатывают на размещении рекламных объявлений. С помощью нее вы можете задать исходные параметры: бюджет, период размещения, гео, пол и тд. А по ним уже сервис автоматически подберет вам сообщества. Мы считаем, что стоит попробовать все варианты (ручной, сторонние сервисы и маркет-платформу) и выбрать тот, который вам ближе.

2. Сотрудничество с блогерами

Есть несколько путей:

Бартер (предлагаете инфлюенсеру бесплатно свой продукт или услугу взамен на отзыв в соцсетях). Покупка поста/сторис. Предлагаете большую скидку + скидку подписчикам блогера (работает только с некрупными инфлюенсерами).

Шаг 1. Поиск

Осуществлять его можно вручную или с помощью сторонних сервисов.

Вручную в Instagram:

используя ключевые слова в поиске: «мамочка», «lifestyle», «travel», «путешествия» и т. д. (важно помнить, что эти слова должны быть указаны в шапке профиля блогера, иначе алгоритм не найдет его);

по тому хэштегов;

во вкладке «интересное».

Такой поиск бесплатный, но очень трудоемкий, часто попадаются наноблогеры (500-1000 подписчиков), поскольку результаты невозможно ранжировать по количеству подписчиков или уровню вовлеченности.

С помощью сервиса:

Он помогает найти подходящих блогеров в Instagram по тематикам, ЦА, качеству аудитории. Также может рассчитать примерную стоимость размещения за пост или сторис, что очень удобно при формировании медиаплана. Самые популярные сервисы: GetBlogger, Easy Pr Bot, Yoloco, LiveDune, trendHero, AdinBLOG.

Мы в агентстве используем Yoloco. Он платный, но с тремя разными тарифами: стандарт, бизнес и только отчеты по анализу страниц. Вы с легкостью сможете подобрать наиболее подходящий.

Шаг 2. На что стоит обращать внимание

ER (engagement rate) – показатель вовлеченности. Показатель должен быть больше 1%, но у блогеров, которые приносили продажи в наших проектах, он был больше 4%.

Его можно рассчитать как для всего блога, так и для каждого поста в отдельности.

Формула для расчет ER

ER легко накрутить, поэтому обязательно нужно просматривать комментарии под постами (особенно рекламными) у найденных блогеров. Накрученные комментарии – это уже давно не просто куча радующихся эмодзи. Сейчас это развернутый текст, где пользователи благодарят за покупку или промокод. Но как будто что-то не так, уж слишком они похожи. Последним звоночком будет отсутствие негативных комментариев. А они есть всегда, какой бы лояльной ни была аудитория.

Примеры комментариев от ботов

Что ранее рекламировал блогер? Это очень важно. Не стоит доверять рекламу правильного питания инфлюенсеру, который каждый день показывает в сторис, что питается фаст фудом и дарит промокоды на скидки. Скорее всего желания купить ваш товар у его аудитории не возникнет.

В сервисах вы сможете узнать гео, возраст, пол и прирост подписчиков, качество и досягаемость аудитории, популярные и промо-посты.

Шаг 3. Что писать блогеру

Тут схема такая же, как с посевами в сообществах. Сначала изучите шапку профиля и сайт: у крупных блогеров часто есть менеджеры, которые занимаются рекламой.

Писать лучше на почту, если она есть, так как в direct ваше сообщение может затеряться среди сотен писем от подписчиков.

Не пишите «Привет, хочу рекламу, сколько стоит?». Обращайтесь сразу с конкретным предложением: немного о бренде, самом продукте или услуге, бриф, сформированное техническое задание. И не забывайте про манеры, не нужно панибратства в обращении к блогеру, это может быть фактором отказа вам в сотрудничестве.

В ТЗ инфлюенсеру должно быть понятно куда направлять аудиторию: в аккаунт Instagram, сторонний сайт или приложение и т. д. От этого зависит формат.

Например, заказчик хочет, чтобы в посте была ссылка на его сайт. Но в Instagram это невозможно, она будет не активна. В посте можно указать только другой профиль. Этот вопрос решается на этапе переговоров. Как вариант, блогер может предложить вставить вашу ссылку в шапку профиля, но за это, обычно, берется дополнительная плата.

Доверьтесь блогеру. Подскажите ему тезисы, которые стоит использовать, но не пишите дословный текст. У каждого есть своя манера общения и подписчик это заметит.

Шаг 4. Как оценить эффективность сотрудничества

Следите за своей собственной статистикой в аккаунте или на сайте в день выхода рекламы и на протяжении всего периода; Запросите статистику по посту или сторис у блогера: охват, вовлечение; Посчитайте стоимость одного вовлеченного пользователя (CPE - cost per engagement). Сравните этот показатель с другими каналами размещения рекламы (контекст, таргет и т.д.).

Формула расчет CPE

Лайфхак

При удачном размещении можно договориться с блогером на регулярное сотрудничество – сделать его амбассадором вашего бренда. Так он будет рекламировать только ваш продукт в данной нише и постепенно подводить подписчика к покупке.

Пример амбассадорства блогера Юрия Дудя и онлайн-школы SkyEng

Если блогер сам использовал продукт, то он может сделать эмоциональный акцент и преподнести рекламу в виде сторителлинга. Что вызовет больший интерес у аудитории.

Пример рекламного поста в виде сторителлинга

3. Статьи в экспертных блогах

Публиковать статьи можно у себя в социальных сетях, тематических форумах и сообществах, блогах и журналах.

О чем написать:

Магазину мебели о том как ухаживать за столешницей или как бережно очистить поверхность. Фармпрепарату от ОРВИ о продуктах питания, которые повышают иммунитет в период заболеваний. ЖК о трендах в дизайне на этот год. Салону красоты о домашних масках для лица или волос. Онлайн-школе о техниках тайм-менеджмента для эффективного домашнего обучения.

Пример статьи с своем сообществе ВК

Этот способ мы рекомендуем рассматривать не как быстрый выход на продажи, а как повышение узнаваемости бренда.

Плюсы:

повышение лояльности у будущих покупателей;

узнаваемость бренда;

показать свою экспертность в нише;

закрепление полезной ассоциации с брендом.

Минусы:

не ведет быстро к деньгам;

может пройти много времени, прежде чем люди начнут видеть в вас эксперта.

Это совершенно бесплатное продвижение, которое потратит лишь ваше время и потребует навыков грамотного написания статей. В крупных блогах могут выставлять прайс за размещение у них ваших статей – уточняйте это заранее.

4. Отзывы на форумах и сайтах

Они движут людьми уже многие годы. Прежде чем совершить покупку в интернете вы ищите положительные отзывы или спрашиваете у знакомых.

Расскажем какие площадки вам для этого подойдут:

1. Тематические сообщества

Например, форум мамочек, где они обсуждают болезнь ребенка. Вы же от своего лица можете написать: «Сталкивались с такой же проблемой, моему сыну очень помог препарат Х от боли в горле, всем советую». Так вы вызовите доверие у членов этого форума и бесплатно сделаете рекламу фармпрепарату.

2. 2GIS, Яндекс, Google и прочее

Признавайтесь, смотрели хоть раз отзывы на клуб английского в картах? Конечно, смотрели! Никто не хочет ошибиться с выбором места. Эти самые отзывы могут работать на вас.

Как это использовать:

в локации торгового центра можете написать про ваш товар и где его приобрести;

в отзывах к аптеке расскажите, что тут нашли препарат, который искали по всему городу;

в клубе английского расскажите про приветливый персонал и как вы довольны занятием.

Чем больше будет появляться упоминание вашего продукта / бренда, тем больше потенциальных клиентов вы сможете получить. Такие сайты вызывают доверие у людей.

Отзыв на сайте 2GIS

Плюсы:

можно размещать сайт или другие контакты компании/бренда;

в большинстве случаев, оставить отзыв или комментарий можно совершенно бесплатно;

размещение не требует специальных знаний — это может сделать каждый.

Минусы:

долго окупается;

большой объем работы;

подойдет не всем нишам.

5. Посещение мероприятий

Многие пренебрегают этим каналом продвижения. Да, это уже затрагивает оффлайн жизнь, но оно того стоит. Как же это поможет в интернет продвижении социальных сетей или сайтов? Очень легко!

Какие мероприятия подойдут:

Маркеты. Форумы и конференции.

Маркеты

Подойдет, если у вас небольшой товар: украшения, одежда, предметы декора и т. д. Они проводятся почти в каждом городе. Регистрируетесь как участник, занимаете свою стойку и продаете свой товар. И не забываем про визитки с названием вашего аккаунта Instagram, сайта, группы ВКонтакте и т. д.

На столе у бренда есть стопка визиток с контактами

С такого мероприятия вы получите:

офлайн-продажи;

бесплатные отзывы в социальных сетях;

новых подписчиков (можете схитрить и предложить небольшую скидку покупателю на маркете за подписку в соцсетях);

последующие онлайн-продажи;

полезные знакомства.

Форумы и конференции

Подходит более габаритным товарам, инфобизнесу. Мероприятия эти всегда тематические, так что стоит быть готовым увидеть немало конкурентов. Но это ваш шанс выделиться и зарекомендовать себя в индустрии.

Участникам таких съездов можете предложить какой-то бесплатный продукт (трипваер) или скидку за подписку в социальных сетях.

Многие предприниматели посещают форумы и конференции, чтобы найти хорошего подрядчика. Они не выберут вас, если вы будете ходить за ними и говорить: «Купи, купи, купи». Наоборот, покажите свою экспертность, обменяйтесь контактами и не будьте навязчивы. А уже через пару дней после мероприятия можете написать: обязательно представьтесь, напомните откуда у вас его контакт и сделайте предложение.

Нужно уметь совмещать офлайн с онлайном. Все лучше работает в тандеме.

Вывод

Мы рассказали вам о 5 разных каналах продвижения, которые зачастую не требуют больших вложений. Теперь вы знаете способы помимо таргетированной рекламы.

Напомним о них:

Посевы в тематических сообществах. Реклама у блогеров. Статьи в экспертных блогах. Отзывы на форумах, 2ГИС и сторонних сервисах. Посещение мероприятий.

Каждый способ по своему хорош: у кого-то работают лучше посевы в сообществах, а у кого-то отзывы в 2GIS. Мы назвали самые популярные, но это далеко не все существующие. Если вы не знаете, что подойдет лучше вашему бренду, то мы с радостью вам поможем: подберем наиболее эффективный канал и рассчитаем примерную стоимость. Пишите нам в личные сообщения.