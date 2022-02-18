ТОП-5 книг для маркетингу

Бути у постійному потоці та ресурсі, генерувати креативні кампанії, сприяти просуванню бренду чи продукції — усе це (і ще більше!) про героїв та героїнь сучасного маркетингу. Так, бути маркетологом або ж працювати у відділі маркетингу — це точно не про відпочинок та купу вільного часу, але про купу можливостей для крутої самореалізації. Пропонуємо вам звернути увагу на спеціальну книжкову підбірку, яка має чимало лайфхаків, інстайтів і порад, що спрямовані на підвищення продуктивності й ефективності та прокачку важливих і базох робочих, софт та хард скілів.

«Створи StoryBrand. Розкажи історію бренду, і тебе почують», Дональд Міллер

Настільна книга та маст-рід для кожного маркетолога. №1 Best Seller у Web Marketing на Амазоні, №1 у Sales & Selling Management та №1 у Customer Relations — ця книга має купу регалій та відзнак. Проте головне, вона містить багато корисної інформації, що допоможе створити та просувати бренд. Тут є цілий спектр кроків до розбудови історії бренду: елементи стратегій та тактики просування на різноманітних майданчиках, способи отримати найшвидший фідбек від аудиторії, методики здобуття прихильності колосальних аудиторій.

«Економіка вражень: битва за час, увагу та гроші клієнта», Б. Джозеф Пайн II та Джеймс Г. Ґілмор

Книга вражає кількістю корисних кейсів і аналітики. Тут і досвід титанів ринку, таких як Apple, Amazon, Starbucks та LEGO, перелік їхніх унікальних підходів до своєї справи, завдяки яким їм вдалося побудувати власні потужні імперії. І досвід вітчизняних компаній та мереж на кшталт «Сільпо», які своєю потужною стратегією змогли вибороти місце поруч зі світовими королями ритейлу.

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«Сторіноміка: маркетинг у пострекламну епоху», Роберт Мак-Кі та Томас Джерас

Як мистецтво сторітелінгу може допомогти маркетологам, підприємцям і бізнес-корпораціям? Безпосередньо! Найголовніше, навчитися розповідати про свій продукт так, щоб у потенційного клієнта просто не залишалося сумнівів стосовно обов’язкової покупки тих послуг, які ви пропонуєте. І автори цього феноменального видання мають для вас кілька цінних порад для написання крутої маркетингової історії.

«Як блискавично писати живучі тексти. Врятуйте кицьку!», Блейк Снайдер

А це посібник, що допоможе навіть кицьці нашкрябати власний бестселер. Книга ідейно та практично доповнює попередню з підбірки, присвячену сторіноміці. Ще більше порад саме для написання крутих продаючих текстів, маркетингових історій та реклами, на яку просто неможливо не звернути увагу.

«Наввипередки. Як стати єдинорогом серед океану віслюків», Макс Лукомінський

Хтось отримує мільйони, а хтось мінімальну зарплату. Чиїсь ідеї вистрілюють та стають грандіозними відкриттями, а хтось все життя працює у тіні, допомагаючи цим ідеям розкручуватися, забиваючи на власні амбіції. Якщо такий порядок речей вас не влаштовує, і ви прагнете, аби ваша справа вибухнула успіхом, дана книга для вас обов'язкова.