Топ-50 самых длинных и частотных фраз в Украине, России, Беларуси и Казахстане
Каждый seo-специалист знаком с параметром «частотность», который определяет, сколько раз в месяц эту фразу ищут пользователи. На основе этого показателя специалисты собирают семантику, проводят анализ популярности ключевых фраз, а также создают эффективные рекламные кампании.
В данном исследовании мы собрали самые популярные фразы с длинным хвостом по регионам в поиске Google UA, RU, BY и KZ.
В данном исследовании мы собрали самые популярные фразы с длинным хвостом по регионам в поиске Google UA, RU, BY и KZ.
Анастасия Сотула, редактор блога Serpstat
Напомним, в зависимости от популярности запроса существуют:
- высокочастотные (ВЧ);
- среднечастотные (СЧ);
- низкочастотные (НЧ);
- микрочастотные запросы (МНЧ или МкНЧ).
Чаще всего высокочастотные запросы состоят из одного−двух слов, тогда как низкочастотники включают три и больше слова. Однако, это скорее интересная особенность, а не правило, которое определяет популярность фразы.
Существуют так называемые Long-tail запросы — длинные фразы с низкой частотностью. Мы решили пойти от обратного — найти уникальные длинные фразы, которые обладают высокой частотностью и таких оказалось немало :)
Сначала мы собрали тысячи фраз из наших баз данных с минимальной частотностью 100 запросов в месяц, которые искали в Google в 2019 году по Украине, России, Беларуси и Казахстану. Потом выбрали из них фразы, длина которых составляет 6−7 слов. Затем удалили из подборки повторяющиеся фразы (по схожим словам и значению). И наконец, составили два рейтинга, с результатами которого предлагаю ознакомиться ниже.
Существуют так называемые Long-tail запросы — длинные фразы с низкой частотностью. Мы решили пойти от обратного — найти уникальные длинные фразы, которые обладают высокой частотностью и таких оказалось немало :)
Сначала мы собрали тысячи фраз из наших баз данных с минимальной частотностью 100 запросов в месяц, которые искали в Google в 2019 году по Украине, России, Беларуси и Казахстану. Потом выбрали из них фразы, длина которых составляет 6−7 слов. Затем удалили из подборки повторяющиеся фразы (по схожим словам и значению). И наконец, составили два рейтинга, с результатами которого предлагаю ознакомиться ниже.
Топ-50 по Украине
Топ-50 по России
Топ-50 по Казахстану
Топ-50 по Беларуси
В итоге в наших рейтингах оказались фразы, связанные с популярными соцсетями, фильмами, музыкой, телешоу, арендой жилья, электронными девайсами, хобби и другие ключевики.
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