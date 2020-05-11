Расскажите о вашей задаче
Топ-50 самых длинных и частотных фраз в Украине, России, Беларуси и Казахстане
Каждый seo-специалист знаком с параметром «частотность», который определяет, сколько раз в месяц эту фразу ищут пользователи. На основе этого показателя специалисты собирают семантику, проводят анализ популярности ключевых фраз, а также создают эффективные рекламные кампании.

В данном исследовании мы собрали самые популярные фразы с длинным хвостом по регионам в поиске Google UA, RU, BY и KZ.

Анастасия Сотула, редактор блога Serpstat
Напомним, в зависимости от популярности запроса существуют:
  • высокочастотные (ВЧ);
  • среднечастотные (СЧ);
  • низкочастотные (НЧ);
  • микрочастотные запросы (МНЧ или МкНЧ).
Чаще всего высокочастотные запросы состоят из одного−двух слов, тогда как низкочастотники включают три и больше слова. Однако, это скорее интересная особенность, а не правило, которое определяет популярность фразы.

Существуют так называемые Long-tail запросы — длинные фразы с низкой частотностью. Мы решили пойти от обратного — найти уникальные длинные фразы, которые обладают высокой частотностью и таких оказалось немало :)

Сначала мы собрали тысячи фраз из наших баз данных с минимальной частотностью 100 запросов в месяц, которые искали в Google в 2019 году по Украине, России, Беларуси и Казахстану. Потом выбрали из них фразы, длина которых составляет 6−7 слов. Затем удалили из подборки повторяющиеся фразы (по схожим словам и значению). И наконец, составили два рейтинга, с результатами которого предлагаю ознакомиться ниже.
Топ-50 по Украине
Украина: топ-50
Украина: топ-50
Топ-50 по России
Россия: топ-50
Россия: топ-50
Топ-50 по Казахстану
Казахстан: топ-50
Казахстан: топ-50
Топ-50 по Беларуси
Беларусь: топ-50
Беларусь: топ-50
В итоге в наших рейтингах оказались фразы, связанные с популярными соцсетями, фильмами, музыкой, телешоу, арендой жилья, электронными девайсами, хобби и другие ключевики.
Хотите узнать топ популярных запросов с длинным хвостом для своей ниши бизнеса и региона?
Заказать исследование
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
Анастасия Сотула

Редактор блога Serpstat

Другие статьи автора

Комментарии (0)

Последние комментарии

По порядку
Сначала новые
По рейтингу

    Чтобы оставить комментарий, нужно войти

    Чтобы оставлять комментарии, переключитесь на профиль читателя

    Подписаться

    на самую полезную рассылку по интернет-маркетингу

    Самое

    обсуждаемое популярное читаемое
    Cookies policy
    Netpeak processes information about your visit using cookies to improve site performance. By continuing to browse our site, you agree to the use of these cookies. More information — Accept