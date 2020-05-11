Топ-50 самых длинных и частотных фраз в Украине, России, Беларуси и Казахстане

Каждый seo-специалист знаком с параметром «частотность», который определяет, сколько раз в месяц эту фразу ищут пользователи. На основе этого показателя специалисты собирают семантику, проводят анализ популярности ключевых фраз, а также создают эффективные рекламные кампании.



В данном исследовании мы собрали самые популярные фразы с длинным хвостом по регионам в поиске Google UA, RU, BY и KZ.