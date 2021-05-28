Целевая аудитория — что это и как найти?

Целевая аудитория (ЦА) — это пользователи, которые являются потенциальными покупателям или клиентами. Казалось бы, что может быть проще в понимании и поиске? Однако на деле получается так, что целевую аудиторию знает 1 из 20 владельцев бизнеса.

На моем опыте очень часто встречаются клиенты, которых вопрос о целевой аудитории ставит в тупик, но им нужен маркетинг ил продвижение. Как некоторые представители бизнеса видят целевую аудиторию: «Ну, это мужчина от 20 до 50 с деньгами» (в сфере красоты, косметологии и прочем может быть девушка/женщина). Когда человеку говоришь, что от 20 до 50 – это далеко не целевая. А аргументы, что в портрете целевой аудитории должны быть люди в промежутке максимум 5 лет с подробными интересами и поведением — тут вообще у людей появляется «синий экран смерти» в глазах.

Как же понять, кто твоя целевая аудитория?

Самый простой вариант — если у тебя уже есть действующий бизнес и были клиенты. На каждом сайте должна быть установлена Яндекс.Метрика, которая будет считывать пользователей, а отчеты покажут их возраст/пол/интересы и многое другое. Поэтому можно просто перейти в Яндекс.Метрику и сделать подробный отчет о целевой аудитории. Другой вариант: провести анкетирование прошлых клиентов. Им можно позвонить, если они приходят к вам, то можно попросить их ответить на несколько вопросов. В итоге вы тоже будете знать, кто же является вашей ЦА.

Вы можете спросить: «А что делать, если бизнес новый или запускается какое-то новое направление и у меня нет клиентов?». Давайте разберемся и с этим.

Самый простой способ: найти кейсы других исполнителей. Сейчас очень много открытой и доступной информации, где маркетологи/таргетологи/кантекстологи рассказывают о своем опыте и подробно рассказывают про настройку рекламы, поиск ЦА и многое другое. Найдите несколько кейсов, и вы получите подробную информацию, которой вам точно хватит на первое время.

Ещё один способ: анализ и сбор данных о конкурентах. Ищите конкурентов и смотрите, что они продают и кому. Сейчас почти весь бизнес есть в соцсетях, а там легко можно сделать парсинг и анализ, который также выстроит вам полную картинку о целевой аудитории.

Мы поняли, как искать, но что искать?

Конечно, два первых необходимых пункта: это пол и возраст. Без этих данных вы далеко не уедете. Даже если вы поймете, что ваша целевая это девушки от 18 до 21 года, то получите огромное количество потенциальных клиентов. Вот данные с одного только Faccebook:

Это значит, что эту цифру необходимо уменьшить, поэтому тут мы начинаем переходить к интересам. Сначала собираем общие: отдых, развлечение, книги, фильмы, потом понемногу начинаем их сужать. Не отдых, а поиск авиабилетов, путешествия в Азию. Не развлечение, а покупка билетов в кино и компьютерные игры и прочее.

Будьте удобны

Адаптируйте свои ресурсы под устройства пользователей и делать корректировки: компьютер/планшет/мобильные телефоны, мобильные телефоны на ОС Android и ОС iOS. Эти корректировки помогут вам сузить вашу ЦА ещё сильнее. Например, если у вас бизнес по продаже чехлов, то лучше всё адаптировать именно под мобильные устройства. Если ваша ЦА — люди в возрасте, то тут лучше сделать акцент на компьютеры.

Но помните, что каждый бизнес уникален и полностью зависит от вашего сайта/социальных сетей, поэтому будут корректировки. Все данные, которые я сегодня дал, – это первые шаги, которые просто облегчат вам запуск. Свою ЦА вы определите только тогда, когда проведете первые тесты (обычно занимают от одного месяца). Про тесты же мы поговорим с вами в следующий раз.

Надеюсь, информация была полезна, вы будете применять ее на практике, и она облегчит вашу работу!