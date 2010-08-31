Как связать Twitter, Google Buzz, Facebook и Vkontakte.ru

Как связать Twitter и Google Buzz?

Google Buzz (или "Живая Лента") - знаком всем пользователям Gmail. Buzz - попытка компании Google сделать сервис, конкурирующий с Твиттером и другими сервисами микроблоггинга.

Не будем рассуждать на тему того - удалось это Гуглу или нет, а поговорим о другом.

Buzz - отличная возможность сообщить всем вашим контактам в Gmail (которые, конечно, добавили вас в "подписчики") о том, чем вы занимаетесь, что читаете, смотрите, чем живете. А точнее, Buzz позволяет транслировать через себя другие популярные сервисы. Как же их добавить? О, это очень просто. Открываем наш почтовый ящик, выбираем в левом меню "Живую ленту":

Нажимаем на "Подключенные сайты":

Видим такое всплывающее окно:

Мы тут говорим о связи Twitter'a и Buzz'a? Значит выбираем Твиттер, вводим наше имя пользователя:

Нажимаем "Подключить", затем "ОК" и - готово! Теперь все ваши сообщения в Твиттере будут автоматом публиковаться и в Google Buzz.

Как связать Twitter и Facebook?

Логинимся в свой аккаунт в Twitter'e. Логинимся в свой аккаунт в Facebook. Заходим по адресу http://apps.facebook.com/twitter Нажимаем Allow Вот и все, теперь все ваши сообщения из Твиттера будут публиковаться на вашей "стене" в Facebook'е, а также на общей "стене", которую видят все ваши друзья. Также любой текст, который вы выставите в статусе Facebook - опубликуется в Twitter'е.

Как связать Twitter и Vkontakte.ru?

Вконтакте действует пока немного односторонне (но надеемся - только пока). Итак, чтобы ретранслировать сообщения из Вконтакте в Twitter, нужно сделать следующее:

Заходим в настройки

Выбираем закладку "мобильные сервисы"

Нажимаем "Настроить экспорт статуса" и во всплыввающем окне - "Авторизироваиться в Twitter"

Готово, теперь статусы из контакта будут автоматом транслироваться в Twitter. Спасибо, что были с нами. Читайте также о том, как связать Last.fm и Twitter и как связать Tumblr и Twitter.