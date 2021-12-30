Instagram делает упор на визуальный контент, поэтому это одно из лучших мест для рекламы продукции и развития личного бренда. Платформа дает возможность привлечь нужную аудиторию, увеличить продажи и улучшить узнаваемость бизнеса в целом. Давайте рассмотрим типы визуального контента на этой площадке и способы его создания.
Типы визуального контента в Instagram
Визуальный контент в Instagram можно разделить на пять типов:
- фотографии;
- видеоклипы;
- инфографика;
- скриншоты;
- баннеры.
Далее познакомимся с ними поближе.
Фотография
Чаще всего для визуала в Инстаграме используют статичные изображения. В этом нет ничего удивительного: люди лучше воспринимают и запоминают картинки, чем текст. Они помогают подписчикам быстро понять суть поста или мотивируют сделать покупку.
Вы можете делать кадры на смартфон, а затем обрабатывать их в специальном редакторе. Можно установить подходящее приложение на смартфон, но если есть возможность, воспользуйтесь полноценной компьютерной программой.
Фоторедактор ФотоМАСТЕР позволит точно отрегулировать освещение и оттенки кадра, удалить лишние составляющие, улучшить вид кожи на портретных фото и изменить черты лица, наложить эффекты, текст и стикеры. Также вы сможете обрезать картинку, установить подходящий размер и сохранить файл в подходящем для соцсетей формате.
Видео
Второе по популярности средство визуального маркетинга. Старайтесь создавать небольшие и запоминающиеся клипы с интересной историей и качественной картинкой.
Длительность видео зависит от тематики:
- для обучающих клипов оптимальная продолжительность 40-95 секунд;
- рекламные ролики могут длиться от 20 секунд до 1 минуты;
- видеоматериалы с отзывами, распаковкой, рекомендациями следует делать до 1 минуты;
- влоги могут длиться любое количество времени.
Сделать клипы интереснее можно в мобильных приложениях, например, Horizon. Видеофайл для сторис можно обработать в InShot.
Инфографика
Ее чаще всего используют для демонстрации достижений, преимуществ, особенностей продукта. Размещайте на картинке одновременно рисунки, текст, диаграммы, графики и другие элементы.
Для оформления инфографики можно воспользоваться онлайн-сервисами: Canva, Piktochart, Infogram.
Скриншоты
Скриншоты продемонстрируют происходящее на экране вашего смартфона или ПК. Например, покажут, как работать в каком-либо приложении.
Скриншоты можно создать с помощью встроенных опций смартфона, однако они не предлагают инструментов для редактирования. Воспользуйтесь сторонними приложениями, например, Skitch для iOS, Screenshot Touch и Screenshot Ultimate для Android.
Баннеры
В последнее время пользуются популярностью сетчатые баннеры, которые позволяют разделить большое изображение на мелкие фрагменты и представить их в аккаунте в виде единого баннера. Такой формат подходит для рекламы или продвижения продуктов.
Подготовить материал лучше на компьютере, так как мобильные приложения не позволяют точно разделить картинку. Воспользуйтесь онлайн-сервисом Canva, редактором Adobe Photoshop или ФотоКОЛЛАЖ.
Заключение
Теперь вы знаете, какие виды визуального контента используют в Instagram. Для оформления материалов можно воспользоваться различными инструментами. Продумайте концепцию блога и создайте запоминающийся пост. Успехов!
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