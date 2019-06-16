Yeni bir İçerik Yönetim Sistemi'ne geçiş: Geliştiriciler için teknik gereksinim hazırlama

Çevrimiçi proje genellikle yerel (İYS)İçerik Yönetim Sistemi’nden “büyümektedir”. Yeni bir içerik yönetim sistemine geçerken zaten başarısız olanlar, yanlış sahaya geçmenin tüm risklerini anlarlar. Öyleyse beklenmedik bu durum nasıl ele alınacak ve sitenin trafik kaybetmesi nasıl önlenmelidir?

Sizler için bir kontrol listesi hazırladık ve bir SEO uzmanının site geçişinin tüm aşamalarındaki eylemlerini anlattık.

1. Testi yerinde uygulamak için teknik gereksinimleri hazırlamak

Yeni bir içerik yönetim sistemine taşınırken, teknik denetim ve SEO iyileştirmelerinin tekrar üzerinde uygulanması gerektiğini unutmayın. Siteden taşınma nedenlerinden birisi, eski içerik yönetim sisteminde bazı özelliklerin iyileştirilmesi ve optimize edilmesi imkansızlığıdır. Bu nedenle, geliştiricilerin imkansız şeyler yapmalarını istemediğinizden, yeni bir sistemin özelliklerini ve bu içerik yönetim sistemindeki arama sitelerini önceden öğrenmeniz gerekir.

Yeni bir sitede çalışmaya başlamadan önce (veya zaten bir test siteniz varsa), bir SEO uzmanı aşağıdakiler için teknik gereksinimleri olan bir geliştirici sağlamalıdır:

1.1. Her tür sayfa ile site yapısı oluşturmak. Eski içerik yönetim sistemine bazı sayfa türlerini uygulayamazsanız, bu durum oldukça önemlidir. Eski sitenin yapısını beğenmiyorsanız, istediğiniz şekilde değiştirme zamanı gelmiştir.

1.2. Tüm sayfa türleri için tüm URL adreslerinin bir yapısını oluşturma. URL’leri değiştirmemek iyi olurdu fakat yeni bir İYS’ye geçerseniz bu, neredeyse imkansızdır. Bu nedenle, tüm sayfa türleri için URL oluşturma şablonlarını tekrar ayarlamanız gerekir.

1.3. Tüm sayfa türleri için meta veri şablonları (Başlık, Anahtar Kelimeler, Açıklama, H1). Bu bilgi siteye bağlıdır. Meta etiketler bazı sayfalarda manuel olarak optimize edilmişse, bu meta etiketlerini geliştiriciler için ayrı bir tabloya ekleyin. Şablonlar eski sitede kullanılmışsa, değiştirilebilir, uygulanabilir veya yeni siteye aktarılabilir.

1.4. Arama dizininin engellenmesi, robots.txt dosyasının ayarlanması, içeriğin sayfalandırılmış bölümlerinin optimize edilmesi, sunucu yanıt kodlarının ayarlanması, sitemap.xml ve HTML-site haritasının oluşturulması, kanonik, mikro işaretleme, çok dilli ayarların yapılması, otomatik yönlendirmelerin ayarlanması konusunda temel teknik öneriler (301), görüntüleri optimize etmek.

1.5. Uygulamak veya yeni bir siteye aktarmak istediğiniz SEO değişikliklerinin bir listesini oluşturun. Eski İYS sistemi filtre sayfaları oluşturmaya veya optimize etmeye izin vermediyse, bunun için ayrıntılı bir teknik gereksinim yazın. Bir şeyi aktarmak istiyorsanız, tam olarak neyin aktarılması gerektiğini belirtmeyi unutmayın.







2. Test alanını analiz etmek ve uygulama süreçlerini kontrol etmek

Bir süre sonra, geliştirici bir test sitesinin hazır olduğunu söyler. Bu aşamadaki ana görevler şunlardır:

2.1. Site tasarımı üzerinde anlaşmaya varma. Eğer tasarımcı varsa site düzenlerini göndermelerini isteyin. Açıklama, soru ve yorumların bir listesini hazırlayın. Tüm sorularınızı, hatta küçük olanları dahi yazın. Bir müşteriyi tartışmaya dahil edin. Düzenlerin veya değişikliklerin ne zaman yapılacağını öğrenin. Düzenler ne kadar net olursa, test sitesinde o kadar az düzenleme yapmanız gerekir. Düzen bulunmuyorsa, test sitesindeki her şeyi kontrol edin ve açıklamaların, soruların ve yorumların bir listesini hazırlayın.

2.2. Teknik gereksinimlerin uygulanmasının izlenmesi. Uygulamanın özelliğinin denetlenmesini serbest bırakmak için beklemeyin. Geliştiricilerden zaman zaman uygulanan öğeleri size göstermelerini isteyin.







2.3. Ufak bir kullanılabilirlik denetimi.

Aşağıdakileri kontrol edin:

- Bir kullanıcının hedef eylemleri gerçekleştirmesinin uygun olup olmadığı;

- site bilgilerinin uygun şekilde düzenlenmiş olup olmadığı;

2.4. Test alanının denetlenmesi.

Site neredeyse hazır olduğunda, yeni kritik hata olmadığından emin olmak için küçük bir denetim yapın. Aşağıdakileri kontrol edin:

- Ana işlevler çalışıyor mu?

- Site bilgisi doğru mu?

- Test sayfaları veya geçici metinler var mı?

-Hızlı görüntüleme bloğu gereksiz bağlantılar oluşturuyor mu?

- Dinamik URL’leri olan yeni tür sayfalar var mı?

- Döngüsel yönlendirmeler var mı?







3. Site taşınması için teknik gereksinimlerin hazırlanması

Yapı ve yeni URL'ler uygulandıktan ve tüm açılış sayfaları test sitesinde kullanıma sunulduktan sonra, kaynak geçişinde teknik gereksinimin hazırlanmasına devam edin.

Önemli: site taşınana kadar bu teknik gereksinimi tamamlamış olacaksınız. Ayrıca yeni bir İYS'ye geçtikten sonra uygulanacak öğeleri de içermelidir.

3.1. Yeni bir İYS'ye geçmeden önce ne yapmalısınız?

3.1.1. Yedek. Geçişten önce, geliştiricilerden eski ve yeni sitelerin yedeğini almalarını isteyin. Öngörülemeyen durumlarda, değişiklikleri hızla geri alabilirsiniz.

3.1.2. Eski bir 301 tablosu. Sitedeki URL’ler değiştirildiyse, eski sitenin kendi yönlendirme tablosu olmalıdır. Geliştiricilerden test sitesine aktarmasını isteyin.

Neden önemlidir? Bu tablo sıklıkla unutulur ve yönlendirmeler yalnızca eski sitenin görüntülenen sayfalarından ayarlanır.

Bu yoldan:

http://site.com/old-url → 301 → http://site.com/new-url

Böylece, eski sitenin eski sayfaları yeni bir İYS'ye geçerken yönlendirilmeden bırakılır. Bir 404 hatası oluşur:

http://site.com/old-old-url → 404

Sonuç olarak, site, özellikle eski sayfalar tanıtıldıysa ve bağlantılar varsa, bazı yönlendirme trafiğini kaybeder. Ayrıca, eski sayfalara bağlantılar sık sık sosyal ağlarda sağlanmaktadır.

Yönlendirme tablosunu indirmenin yanı sıra, güvenli tarafta olması gereken daha çok şey vardır.

Ne yapmalısınız?

3.1.2.1. Bir veya iki yıl boyunca en fazla trafik getiren sayfaları Google Analytics’ten indirin:

"Kanallar - Organik Arama" raporuna gidin, istediğiniz tarihi ve ana parametre olan "açılış sayfası" nı seçin.

Sayfadaki 500-1000 çizginin görüntüsünü seçin ve "dışarı aktar"a tıklayın.

3.1.2.2. Sayfaları Ahrefs'ten harici linklerle indirin: servisi açın, site alanına girin ve "Dışa Aktar" ı seçin.

“Link URL” sütununa dikkat edin (sitenizin dış kaynaklarının referans aldığı sayfalar).

3.1.2.3. İki tabloyu birleştirme ve yinelenen sayfaları kaldırma (ek TextFX uzantısıyla Notepad ++ kullanın):

3.1.2.4. Tüm URL'lerin listesini ayrı bir tabloda toplayın, hangi sayfaların mevcut olduğunu anlamak için her sayfanın yanıt kodunu kontrol edin.

Yanıt kodlarını kontrol etmek için Netpeak Checker'ı kullanabilirsiniz.

Eski sitenin yönlendirmeler tablosu doğru aktarılıyorsa, daha önce boşaltılmış olan tüm sayfalar test sitesinde 301 yanıt kodu verecektir:

http://test-site.com/old-old-url → 301→ http://test-site.com/old-url → 301 → http://test-site.com/new-url

Yanıt kodlarını ve yönlendirmeler kurulum özelliklerini kontrol etmek için aşağıdaki adımları izleyin:

- Ana sitenin etki alanını test ortamına değiştirmek;

- Netpeak Checker'da “Durum Kodu” ve “Yönlendirmeleri” parametrelerini etkinleştir;

- Sadece kontrol edin;

- Yönlendirme zincirini izleyin - yanıt kodu 301 olabilir, ancak yönlendirme ana sayfaya ayarlanır.

3.1.3. Yeni yönlendirmeler tablosu. 301 yönlendirmeleri kurulumu arama robotunun sitede bir şeylerin değiştiğini ve sayfanın şimdi farklı bir adrese sahip olduğunu hemen anlamasını sağlar.

Tüm yönlendirmeleri sınama alanının etki alanına kaydedin. Evet, test sitesinin var olmayan sayfalarından test sitesinin sayfalarına bir yönlendirme ayarlıyorsunuz. Ancak, bu, test sitesindeki yönlendirme ayarlarının doğruluğunu kontrol etmenize yardımcı olacaktır. Geçiş yaparken, site alanı değişecek ve yönlendirmeler yapılandırılacaktır.

Yönlendirme tablosu nasıl oluşturulur?

Netpeak Spider'ı kullanarak tüm hedef URL'leri eski siteden indirin. Bunları yeni sitedeki benzer URL'lerle eşleştirin. Yeni sitede benzer sayfalar yoksa, yönlendirmeyi ayarlamanız gerekmez, yanıt kodu 404 olmalıdır.

Çevrimiçi mağaza veya web sitesi çok büyük değilse, kategoriler ve alt kategoriler için sayfaları elle daha iyi karşılaştırmalı ve sonra bir tablo yapmalısınız. Ürün kartı sayfaları daha sonra indirilebilir ve geliştiriciye aktarılabilir.

Eski ve yeni sitelerdeki URL'ler farklı kurallar yardımıyla oluşturulmuşsa, geliştirici kolayca dinamik bir yönlendirme kuracaktır.

URL, herhangi bir yapı ya da mantık olmadan el ile oluşturulmuşsa, bir geliştiricinin uygun tablo olmadan yönlendirmeleri ayarlayabilmesi muhtemel değildir. Fabrika kimlik karşılaştırma yöntemi bazen ürün kartlarında kullanılmasına rağmen.

Yönlendirme tablosu oluştururken, bir blogun özel sayfalarını, haberleri vb. hatırlayın. Varsa alt alanları unutmayın.

301 yönlendirmelerini nasıl ayarladığınızın önemi yoktur - eski sitedeki tüm URL'leri taşımadan önce tablolara kaydedin. Bu, yanıt kodlarını hızlıca kontrol etmenize yardımcı olur. Aynı zamanda yedeğiniz olacaktır.

3.1.4. Eski siteden test sitesine içerik aktarma.

İçeriği test sitesine aktarmazsanız, taşıma sırasında kaybolur. Bu da sayfa sıralamasını önemli ölçüde etkileyebilir.

Test alanına aktarılması gereken içerikle ilgili net önerilerde bulunun:

Bölümlerin sayfalarından metinler, kategoriler;

Optimize edilmiş filtre sayfalarından gelen metinler (varsa);

Ürün kartlarından içerik: açıklayıcı metinler, incelemeler, videolar, özellikler;

özel sayfalardan, makalelerden, servis sayfalarından veya blog sayfalarından gelen tüm bilgiler.

Yine, site küçükse, her bir metni analiz edebilir, ana bölümler ve kategoriler için sitede metin transferleri tablosu yapabilir Aksi takdirde, metin seçilebilirliğini kontrol ederek müşteri tarafında geliştirici veya içerik sağlayıcıya güvenmeniz gerekir.

3.1.5. Doğrulama dosyaları. Geliştiricilerden Google ve Yandex web yöneticisi panellerinin doğrulama dosyalarını sitenin kök dizininde bırakmalarını isteyin, böylece erişim geçişi sırasında kaybolmaz.

3.1.6. Veri senkronizasyonu. Mevcut mal veri tabanını (ticari mal fiyatları (hizmetler) ve durumları (stokta mevcut değil)) güncellemeyi unutmayın.

3.1.7. Diğer uzmanların bildirimi. Teknik gereksiniminiz, bir geliştiricinin veya müşterinin, sosyal ağlarda bağlamsal reklamcılık veya reklamcılıkla çalışan uzmanları, URL’lerin değiştirileceği ve site yeni İYS'ye geçeceği konusunda bilgilendirmesi gereken bir paragraf içermelidir. Uzmanlar, hangi kodların aktarılması gerektiğini açıklamalıdır.

3.1.8. Bir SEO uzmanı tarafından onay. Teknik gereklilikteki ayrı bir madde olarak, göçün yetkili SEO uzmanı tarafından onaylanması gerektiğini vurgulayın.







3.2. Taşınma sonrası kontrol listesi

3.2.1. Analitik sistemlerinin kurulması. Taşıma işleminden sonra tüm analitik ayarları bozulur. Test için tüm formlar, düğmeler ve alışveriş sepeti uygun olduğunda güncellenmiş sitenin analizini yapılandırın.

Analitik kurulum için teknik gereksinimlerde sağlamanız gerekenler:

İzleme kodlarının uygulanması için öneriler (Google Analytics, Yandex.Metrics veya önceden uygulanmış istatistik sistem kodları içeren Google Etiket Yöneticisi);

E-ticaretin kurulması (e-ticaret projeleri için);

Gerekli olayların izlenmesini ayarlamak.

3.2.2. Robots.txt dosyasını ayarlama. Genellikle test sitesinden aktarılan robots.txt ayarları değişmeden kalır - bunun sonucunda ana site endeksleme için kapatılır. Robots.txt için gerekli yönergeleri, taşıma işleminden sonra hızla uygulanabilecekleri şekilde belirtin.

3.2.3. Sitemap.xml oluşturulması. Sitemap.xml dosyası da genellikle test sitesinden URL ile test sitesinden aktarılır. Geliştiriciden dosyayı, ana sitenin sayfalarını içerecek şekilde güncellemesini isteyin. Günde bir kez bir dosyanın otomatik güncellemesini ayarlayın.

3.2.4. Dahili linkleri mevcut olanlarla değiştirmek. Tüm linkler (menü, metinlerdeki linkler, sonraki linkler, önceki, kurallı özellikler) güncel olmalı, yani test alanına ait olmamalıdır.

3.2.5. İndeksleme ayarlarının kontrol edilmesi. Kontrol edilecek temel indeksleme ayarlarını tanımlayınız. Bu paragraf hem sizin için hem de geliştirici için bir rehber olacaktır.

Filtre indeksleme ayarlarına ve bunların kesişme noktalarına, özel sayfalara dikkat edin.







4. Siteye taşındıktan sonraki uygulamaları denetlemek ve kontrol etmek

4.1. Site geçişinden sonra kontrol edilecek ilk şey robots.txt'dir ve ayarları yönlendirir. Hedef sayfaların <meta name = "robots" content = "noindex, follow" /> meta etiketi ile kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin.

4.2. Herhangi bir kopya olup olmadığını görmek için her sayfada meta-bilginin varlığını kontrol edin.

4.3. Tüm formların ve alışveriş sepetinin nasıl çalıştığını kontrol edin.

4.4. En azından önce istatistik sayaçlarının aktarıldığından emin olun. Taşıma işleminden sonra doğru trafik istatistiklerini toplamak çok önemlidir.

4.5. Bir kez daha, kritik yeni hata olup olmadığını görmek için sitenin bir mini denetimini yapın.

4.6. Arama motoru robotlarının yeni URL’leri daha hızlı algılayabilmesi için sitemap.xml dosyalarını web yöneticisi panellerinde güncelleyin.

4.7. Trafiği ve konumları izleyin. Trafik bir süreliğine% 10-20 düşebilir, ancak her şey doğru yapılmışsa trafik bir ay içinde geri dönecektir.

Özetle

SEO uzmanlarının yeni bir İYS’ye geçişi için gerçekleştirdiği çalışmalar dört adımdan oluşur:

Test bölgesi için gerekli teknik gereksinimleri hazırlamak;

Test sitesini analiz etmek ve uygulamaları izlemek;

Sitenin taşınma için hazırlanması;

Siteye taşındıktan sonraki uygulamaları denetlemek ve kontrol etmek.

Ancak, her sitenin kendine özgü özellikleri vardır, bu nedenle standart bir kontrol listesi her zaman yeterli değildir. Bu sadece bir rehberdir. Teknik gereksinimi hazırlarken, projenin özelliklerini dikkate alın ve sağduyunuzu kullanın.

Bir siteyi hazırlamak ve başarılı bir şekilde yeni bir İYS'ye aktarmak için ne kadar çalışmanız gerektiğini fark etmenizi umarız. Ancak, bu yaklaşım trafik kaybını en aza indirmenize ve anahtarı elinizde tutmanıza yardımcı olacaktır.

Makaleyi okuduysanız ve sitenizin yeni bir İYS'ye geçişinde hala zorluk yaşıyorsanız, bir istek gönderin; SEO uzmanlarımız size yardımcı olacaktır.