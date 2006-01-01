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Маркетинг

Які онлайн-медіа читають маркетологи та IT-спеціалісти — опитування
Маркетинг
місяць тому 4
Нуард Погосян
77 6 0
Українізація інтернет-маркетингу. Тонкощі перекладу і словник термінів
Маркетинг
місяць тому 20
Alina Onika
82 0 0
Глосарій українською. 75 термінів інтернет-маркетингу, які варто знати
Маркетинг
місяць тому 40
Alina Onika
175 0 0
IKEA вже з нами, чекаємо на Lidl, а Tesla — то фантастика. Як великі бренди приходять в Україну
Маркетинг
місяць тому 15
Нуард Погосян
101 4 0
Боді і позитив: чи продається натуральність
Маркетинг
місяць тому 15
Alina Onika
75 0 0
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