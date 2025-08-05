Netpeak став першим офіційним реселером Telegram Ads на ринках Латинської Америки

Netpeak стало першим у світі українським агентством-реселером Telegram Ads у регіоні LATAM (регіон Латинської Америки, детальніше в Глосарії), відкривши доступ до 210-мільйонної аудиторії для всього світу, в тому числі для українського та регіонального бізнесу.

Латиноамериканський ринок Telegram показує досить високі результати. Користувач проводить у застосунку понад 15 годин щомісяця, взаємодіючи з понад 100 тисячами локальних каналів. Це робить платформу привабливою для українських компаній і не тільки, які шукають нові географічні ринки.

"Отримання статусу офіційного агентства-реселера Telegram Ads у Латинській Америці — це логічний крок нашої глобальної експансії. Це відкриває нові можливості для українських компаній, особливо у сферах фінтеху, освітніх платформ та мобільних застосунків, які мають найбільший потенціал на цих ринках. Ми готові супроводжувати український бізнес у виході на латиноамериканські країни та допомагати їм ефективно використовувати можливості Telegram Ads для просування своїх продуктів", — коментує Дмитро Скляр, СЕО Netpeak Agencies Group.

Netpeak планує не лише надавати доступ до рекламних можливостей Telegram Ads, а й супроводжувати клієнтів від планування до запуску кампаній, за необхідності.

Вартість залучення користувача через Telegram Ads у латиноамериканському регіоні нижча порівняно з традиційними рекламними платформами – тому що Telegram в LATAM це абсолютно новий ринок, де у вас є можливість першими залучати релевантну аудиторію. Це робить канал привабливим для стартапів та компаній з будь-якими маркетинговими бюджетами.