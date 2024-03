Правила за поверителност

Дата на влизане в сила: 06.03.2024

Актуализирано на: 2024-03-06

Тази Политика за поверителност обяснява политиките на Нетпик ЕООД относно колекцията и използване на информацията, която събираме, когато осъществявате достъп до https://netpeak.net/bg/blog/ („Услугата“). Тази Политика за поверителност описва вашите права за поверителност и как сте защитени съгласно законите за поверителност.

Използвайки нашата услуга, вие се съгласявате информацията ви да бъде събирана и използвана в съответствие с тази Политика за поверителност. Моля, не влизайте и не използвайте нашата услуга, ако не сте съгласни със събирането и използването на вашата информация, както е посочено в тази Политика за поверителност. Тази Политика за поверителност е създадена с помощта на Генератор на правила за поверителност на CookieScript.

Нетпик ЕООД има право да променя тази Политика за поверителност по всяко време. Това може да се случи без предизвестие.

Нетпик ЕООД ще публикува ревизираната Политика за поверителност на уебсайта https://netpeak.net/bg/blog/;

Събиране и използване на вашата лична информация

Информация, която събираме

Когато използвате нашата услуга, ще бъдете подканени да ни предоставите използваната лична информация да се свърже с вас или да ви идентифицира. https://netpeak.net/bg/blog/ събира следната информация:

Данни за използване

Имейл

Данните за използване включват следното:

Интернет протокол (IP) адрес на компютри, осъществяващи достъп до сайта

Заявки за уеб страници

Препращащи уеб страници

Браузър, използван за достъп до сайта

Час и дата на достъп

Как събираме информация

https://netpeak.net/bg/blog/ събира и получава информация от вас по следния начин:

Когато попълните регистрационен формуляр или по друг начин изпратите личната си информация.

Когато взаимодействате с нашата услуга.

Вашата информация ще се съхранява до 365 дни след като е била вече не е необходимо да ви предоставя услугите. Вашата информация може да се съхранява за по-дълги периоди от отчитане или водене на записи в съответствие с приложимите закони. Информация, която не ви идентифицира лично могат да се съхраняват за неопределено време.

Как използваме вашата информация

https://netpeak.net/bg/blog/ може да използва вашата информация за следните цели:

Предоставяне и поддържане на нашата Услуга, както и наблюдение на използването на нашата Услуга.

както и наблюдение на използването на нашата Услуга. За да ви информираме с новини, обща информация, специални оферти, нови услуги и събития.

с новини, обща информация, специални оферти, нови услуги и събития. За да се свържем с вас. Нетпик ЕООД ще се свърже с вас по имейл, телефон, SMS или друга форма на електронна комуникация, свързана с функции, продукти, услуги или актуализации на защитата, когато необходимо или разумно.

Нетпик ЕООД ще се свърже с вас по имейл, телефон, SMS или друга форма на електронна комуникация, свързана с функции, продукти, услуги или актуализации на защитата, когато необходимо или разумно. Маркетингови и промоционални инициативи. Нетпик ЕООД ще използва събраната неспецифична информация от вас, за да подобрим нашите маркетингови усилия.

Нетпик ЕООД ще използва събраната неспецифична информация от вас, за да подобрим нашите маркетингови усилия. Насочена реклама. Вашите лични данни ще бъдат използвани за подобряване на рекламните усилия, които са подходящи за конкретните ви интереси.

Вашите лични данни ще бъдат използвани за подобряване на рекламните усилия, които са подходящи за конкретните ви интереси. Препоръки и събиране на отзиви от клиенти. Ако споделите препоръка или рецензия за вашия опит при използване на нашата Услуга, той ще бъде споделен или използван по друг начин на уебсайта.

Как споделяме вашата информация

Нетпик ЕООД ще сподели вашата информация, когато е приложимо, в следните ситуации:

С Вашето съгласие. Нетпик ЕООД ще сподели информацията Ви за всякакви цели с Ваше изрично съгласие.

Споделяне от трети страни

Всяка трета страна, с която споделяме вашата информация, трябва да разкрие целта, за която възнамерява да използва вашата информация. Те трябва да запазят вашата информация само за срока, разкрит при поискване или получаване на посочената информация. Доставчикът на услуги трета страна не трябва да събира, продава или използва вашите лична информация, освен когато е необходима за изпълнение на определената цел.

Вашата информация може да бъде споделена с трета страна поради причини, включително:

Аналитична информация. Вашата информация може да бъде споделена с онлайн инструменти за анализ, за да проследявате и анализирате трафика на уебсайта.

Вашата информация може да бъде споделена с онлайн инструменти за анализ, за да проследявате и анализирате трафика на уебсайта. Подобряване на нашата услуга. Вашата информация може да бъде споделена с трети страни доставчици на услуги с цел подобряване нашата услуга и/или взаимодействия с доставчици.

Вашата информация може да бъде споделена с трети страни доставчици на услуги с цел подобряване нашата услуга и/или взаимодействия с доставчици. Услуги за обработка и възстановяване на плащания. Вашата информация ще бъде използвана за обработка на плащания в случай на покупка, възстановяване на сума или друга подобна заявка.

Вашата информация ще бъде използвана за обработка на плащания в случай на покупка, възстановяване на сума или друга подобна заявка. Маркетингови инициативи. Вашата информация ще бъде използвана за генериране и изпращане на бюлетини, имейл маркетинг усилия, реклами и др.

Вашата информация ще бъде използвана за генериране и изпращане на бюлетини, имейл маркетинг усилия, реклами и др. Подобряване на таргетирани рекламни кампании. Нетпик ЕООД си партнира с трети страни доставчици на услуги за подобряване насочени рекламни кампании.

Ако решите да предоставите такава информация по време на регистрация или в противен случай вие давате разрешение на Нетпик ЕООД да използва, споделя и съхранява тази информация по начин, съвместим с тази Политика за поверителност.

Вашата информация може да бъде разкрита по допълнителни причини, включително:

Спазване на приложимите закони, разпоредби или съдебни разпореждания.

Отговор на твърдения, че използването на нашата Услуга от ваша страна нарушава правата на трети страни.

Налагане на споразумения, които сключвате с нас, включително тази Политика за поверителност.

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, които се поставят на вашия компютър от уебсайтове, които посещавате. Използване на уебсайтове бисквитки, за да помогнат на потребителите да навигират ефективно и да изпълняват определени функции. Бисквитки, които са необходими за за правилното функциониране на уебсайта е позволено да се задават без ваше разрешение. Всички други бисквитки се нуждаят да бъдат одобрени, преди да могат да бъдат зададени в браузъра.

Строго необходими бисквитки. Строго необходимите бисквитки позволяват основна функционалност на уебсайта, като например потребителско влизане и управление на акаунта. Уебсайтът не може да се използва правилно без строго необходими бисквитки.

Строго необходимите бисквитки позволяват основна функционалност на уебсайта, като например потребителско влизане и управление на акаунта. Уебсайтът не може да се използва правилно без строго необходими бисквитки. Бисквитки за ефективност. Бисквитките за ефективност се използват, за да се види как посетителите използват уебсайта, напр. аналитични бисквитки. Тези бисквитки не могат да се използват за директно идентифициране на определен посетител.

Бисквитките за ефективност се използват, за да се види как посетителите използват уебсайта, напр. аналитични бисквитки. Тези бисквитки не могат да се използват за директно идентифициране на определен посетител. Насочващи бисквитки. Насочващите бисквитки се използват за идентифициране на посетители между различни уебсайтове, напр. партньори за съдържание, банерни мрежи. Тези бисквитки могат да се използват от компании за създаване на профил на интересите на посетителите или показват подходящи реклами на други уебсайтове.

Насочващите бисквитки се използват за идентифициране на посетители между различни уебсайтове, напр. партньори за съдържание, банерни мрежи. Тези бисквитки могат да се използват от компании за създаване на профил на интересите на посетителите или показват подходящи реклами на други уебсайтове. Бисквитки за функционалност. Бисквитките за функционалност се използват за запомняне на информация за посетителите на уебсайт, напр. език, часова зона, подобрено съдържание.

You can change your consent to cookie usage below.

Security

Your information’s security is important to us. https://netpeak.net/bg/blog/ utilizes a range of security measures to prevent the misuse, loss, or alteration of the information you have given us. However, because we cannot guarantee the security of the information you provide us, you must access our service at your own risk.

Нетпик ЕООД is not responsible for the performance of websites operated by third parties or your interactions with them. When you leave this website, we recommend you review the privacy practices of other websites you interact with and determine the adequacy of those practices.

Contact Us

For any questions, please contact us through the following methods:

Name: Нетпик ЕООД

Address: България, София, бул. Черни Връх 47

Email: g.kandev@netpeak.net

Website: https://netpeak.net/bg/blog/

Phone: +359898373390