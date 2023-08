Canonical Tag. Какво представляват каноничните URL адреси и защо е важно да ги използваме

Каноничният таг или (rel=canonical) представлява HTML код, който помага на търсачките да определят коя версия на страницата е “основна”, измежду страници с идентично или подобно съдържание. С помощта на каноничния таг ние предотвратяваме възможността за бъдещи проблеми, причинени именно от наличието на дублирано съдържание, съдържащо се в множество URL адреси. По този начин на практика подсказваме на търсачките коя версия на страниците искаме да се показва в резултатите от търсенето.

Както споменахме вече, терминът “дублирано съдържание” е в основата на много SEO проблеми, които ежедневно срещаме в практиката си. Всички знаем, че търсещите роботи, след като обходят и преминат през твърде много дублирано съдържание, е доста вероятно да пропуснат част от уникалното такова. Второто негативно наказание, което можем да понесем на базата на мащабни дублажи е, че при наличие на такива ние можем да намалим способността си за класиране в SERP. В крайна сметка дори и да предположим, че съдържанието ни се класира, търсачките могат да изберат грешен URL като “основен”. Вследствие на това ще се класират страници, които не са с такъв приоритет за нас като собственици на уебсайта и онлайн магазина. Тук е моментът да добавим, че на помощ се притича именно “Canonical Tag”, благодарение на който ще можем спокойно да контролираме “дублираното съдържание”.

За много от нас в началото възниква въпросът защо му е на човек да има дублирано съдържание и от къде на къде самичък да си навлича неприятности, свързани с него. Тук е моментът да споменем, че роботите, които обхождат сайтове, имат различно виждане и възприятие от нашето. Проблемът идва от там, че ние хората сме склонни да мислим и да разглеждаме страниците като обща концепция, но за търсачките всеки уникален URL е отделна страница.

Ето как изглежда нагледно това:

На пръв поглед за нас всички тези URL адреси представляват една и съща страница. За търсещите роботи обаче всеки един от тях се разглежда като уникална такава. На базата на този кратък пример ние виждаме как едно и също нещо може да бъде разглеждано и интерпретирано по два различни начина.

С напредването на технологиите и все по-честото използване на системите за управление на съдържанието, или така наречените CMS-си, и създаването на динамични сайтове, проблемите стават все по-често срещан казус. Затова нуждата от правилното имплементиране на canonical таг става все по-голяма.

Глобално проблемът води началото си от автоматичното генериране на URL адреси и добавянето на маркери, с които се позволява множество адреси да водят до едно и също съдържание. Така се създава ситуация, в която уебсайтове обикновено съдържат поне няколко страници, които се считат и разглеждат като дубликати, а всъщност показват едно и също съдържание, но с различни URL адреси.

Големият процент дублиращи се url адреси определено ще се отрази негативно на SEO резултатите ви. В такива случаи Google трябва да реши коя страница да избере за целите на индексирането и класирането.

В примера виждаме вариант, при който продуктови страници имат няколко варианта за визуализация.

В случая са добавени URL параметри, които често се използват за сортиране, цени, валути, размери и др. Нуждата от каноничен таг идва на помощ именно за това, че ще покаже на Google желанието ни да индексираме основната URL категория /drehi/, която ще се използва в резултатите от търсенето, и на базата на която ще игнорираме останалите варианти. В случая е добре да отбележим, че Google възприема каноничния етикет като сигнал, а не като директива. Ако има причина да избере друга страница за целите на индексирането и класирането си, търсачката напълно може да игнорира каноникал таг-а.

Както разбрахме, дублираното съдържание може да доведе до доста трудни за разрешаване ситуации. Тук ще поместим няколко важни момента, които да имате предвид при използването им:

Това звучи малко страшничко, но всъщност означава, че е добра практика каноничния таг да води към себе си. Да речем че URL адресите A, B и C са дубликати на А - добра идея е да добавим маркер и към самата основна страница, която в случая е страница А. Очевидно е, че това трябва да се спази като основна директива, но всъщност е масова грешка, на която се натъкваме в ежедневието си.

Възможността за дублиране на началната страница и опциите за достъпване от потребителска гледна точка не са еднозначен проблем и процес, който да контролираме. Решението на проблема се крие в опцията да добавим каноничен етикет в кода на начална страница, за да предотвратим бъдещи потенциални проблеми с достъпването ѝ.

Малко по-рано споменахме варианта, при който трябва да се внимава с използването на CMS системите, и опцията за генериране на грешен код, който да разпише различен каноничен таг за всяка версия на URL адреса. Или в най-лошия случай той да липсва. Добра идея е директната проверка на генерираните URL адреси, особено когато използваме услугите на системите за управление на съдържанието.

Както вече споменахме, шансът търсачката да пропусне каноничния етикет или да го интерпретира неправилно не е никак малък, ако изпращаме смесени сигнали или имаме неправилно структуриране. Казано по друг начин, никога не използвайте каноничен таг от страница A → страница B и след това от страница B → страница А. Ако следваме логиката, ще ни стане ясно, че не е добра идея и да канонизираме страница А → страница B, и след това чрез използване на 301 Redirect да пренасочим B → страница А. Последният, но не по важност вариант, за който трябва да внимаваме, е именно да свързваме каноничните тагове A → B, B → C и C → D.

До момента обърнахме внимание единствено на дублираното съдържание, но как стои въпросът с подобното такова? В практиката е добра идея да използваме canonical таг и за така наречените почти дубликати, или страници с доста голям процент на подобно съдържание. Тук бихме дали за пример продуктови страници с еднакви продукти, но единствената разлика в тях е валутата, в която продуктите се продават. Безброй много примери могат да се представят и този казус не е за подценяване. Съществуват варианти, при които неканоничната версия на страницата може да не отговаря изцяло на условията за класиране, и ако страниците са твърде различни, търсачката може да игнорира маркера.

Ето пример, чрез който по-лесно да разгледаме дадената ситуация: ако сте собственик на новинарска медия и сте решили да публикувате една и съща статия и новина в няколко домейна, е добра идея да използвате отново canonical tag.

Освен това канонизирането ще попречи на неканоничните сайтове да се класират, така че е добра идея да се уверим дали тази практика ни устройва в бъдеще.

Следващото предимство, което ще добавим, е че благодарение на каноничните тагове търсачките разбират кой уеб сайт съдържа оригиналната версия на съдържанието и кой от тях просто го публикува повторно. Доста от собствениците на сайтове използват този метод и публикуват съдържанието си с цел реклама в други сайтове. Тук идва моментът, в който Google трябва да реши кой уебсайт е оригиналният източник и кои от уебсайтовете просто популяризират съдържанието. Настройването на каноничните маркери на тези външни страници спомага за решаването на проблема и популяризирането на оригиналната основна версия на страницата в Google Търсене.

Добавянето на канонични тагове спомага търсачките да обхождат ефективно страниците, които всъщност искаме да бъдат обходени и индексирани, за разлика от дубликатите, които изобщо не трябва да бъдат обхождани. Следователно дублажите намаляват ресурса и времето на Google, тъй като не са важни и не са с приоритет. Чрез поставянето на канонични тагове Google се съсредоточава върху основните страници и така ние спестим “crawling budget” или т.н. "бюджет за обхождане".

The canonical page will be crawled most regularly; duplicates are crawled less frequently in order to reduce Google crawling load on your site.