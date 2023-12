Expect the Unexpected: най-необичайните продукти, които се предлагат онлайн — Part I

Сайтове в световен мащаб много, онлайн магазини - също. В огромната и постоянно разширяваща се вселена на онлайн търговията границите между въображението и практичността често се размиват, водейки до създаването на някои от най-странните и необичайни продукти, които можем да си представим.

От любопитни до напълно ексцентрични, тези артикули оспорват традиционните норми в маркетинга и електронната търговия и предизвикват нашето възприятие за това, което като потребители можем да намерим за привлекателно или необходимо. Тази статия ще ви потопи в света на тези странности, изследвайки гама от продукти, които са толкова интересни, колкото и необичайни.



Тенденциите се появяват и изчезват, но нищо не може да се сравни с особения чар на тези продукти. Те варират от гаджети, които решават проблеми, за които дори не сте подозирали, че имате, до артикули, които съществуват чисто и просто поради каприз. В това свое "изследване" ще разгледаме не само това, което кара тези продукти да се открояват, но и ще се потопим в изобретателните маркетингови стратегии, които ги правят изненадващо успешни. Тези продукти може и да не се вписват в традиционните категории „най-продавани“, но заемат специално място онлайн, привличайки нишова аудитория, която обича странното и изключителното. :)



Затова в края на годината решихме да съберем за вас на едно място най-странните продукти, които необятното онлайн пространство предлага… но, разбира се, това напълно вероятно е само една малка част от “тъмната страна” на сайтовете за електронна търговия.

От обувки за кон до плюшен мечок с ръст и тяло на мъж - the internet has it all!

Да не губим повече време и да се впуснем в дебрите на необичайното…

1. Oдобрено от FDA, препоръчано от дерматолог устройство за терапия с червена светлина с клинично доказани резултати за подмладяване на кожата на… мъжете. Разбира се, няма само жените да се глезят. :) Маската доказано намалява фините линии и бръчки по мъжкото лице, подобрява вида на уморената кожа, торбички под очите и тъмни кръгове, коригира старчески петна, неравномерен тен и текстура на кожата.

Мъже, това е вашият знак да нападате и да се поглезите!

2. Кой каза гълъби? Е, ако не сте им фен, вече няма нужда да се чудите как да ги прогоните. Има си специално разработен спрей против гълъби.

3. Работите в dog-friendly офис и искате вие и вашето куче да се представите на ниво? Този комплект е идеален за отличното офис присъствие на вашия любимец, а комплекта съдържа всичко най-необходимо за едно офисно куче: бандана, табелка с името на кучето (!), очила и още атрибути. What’s not to like. :)

4. След дълъг работен ден в офиса вашето куче може с удоволствие да си отвори една бира за кучета. И то не каква да е, а с вкус на пуешко месо, за да е още по-пълно удоволствието. Това е Dog brew.

5. Tук коментарът е ненужен. Собствениците на кучета отново ще разберат. ;)

6. Cordon Rouge Stellar - Champagne Cordon Rouge Stellar от френската винарна GH Mumm - първата бутилка с шампанско в света, създадена, за да може да се пие в условия на нулева гравитация. Ако ви се наложи.

7. Чували ли сте за дехидратирана вода? Да, и това съществува. Забавното е, че за да се използва, е необходимо “просто да се добави вода”. Източник: разбира се - Amazon.

8. Продължаваме с категория “Дрехи”. Нещо, в което, вярваме, че голяма част от дигиталните маркетолози, дизайнерите, и не само, вероятно ще се припознаят. :)

9. Имаме предложение и за Sales отделите :) или иначе казано “За тебе вече сякаш съм от Sale-са”.

10. A кой не обича KFC? Е, за тези, които са не просто любители, а истински фенове на fast food-a и… на Crocs, тази бранд колаборация е специално за вас:



11. И още една звездна колаборация, която може да бъде намерена онлайн, а именно Shrek x Crocs. Чакането за най-прекрасно-отвратителното класическо сабо свърши. Като “Ода за любимото ви чудовище”, всяка двойка от тези емблематични Crocs включва носa, ушите и кожата на зелени петна на Шрек, вдъхвайки живот на този любим герой по нов начин. Освен това, пухестата презрамка за петата и т.н. Iconic Crocs Comfort™ ще ви придвижат удобно и бързо от вашето блато до Duloc и обратно. Купете си ги и нека приключенията да започнат.

12. Говорейки за Crocs, няма как да пропуснем и тази невероятна колаборация на бранда с Barbie - Barbie™ The Movie Mega Crush Clog. За всички Barbiе маняци, всички Crocs маняци и за всички маняци на тема розово, разбира се:

13. И докато сме на тема храна и големи световни брандове… Heinz решава да модернизира и нормализира дрехите с петна от кетчуп върху тях, като създава своя собствена модна колекция с… оцапани блузи :) Колекцията Heinz Vintage Drip е посветена на устойчивата мода и включва винтидж дрехи с петна от кетчуп.

"Въпреки че Heinz е познат в света със своята емблематична стъклена бутилка и бавно разливащия се кетчуп, ние видяхме възможност да разгледаме петната, които оставт върху дрехите, като друг емблематичен символ на марката и да променим възприятието за тях от леке ​​в изявление"

казва Алиса Сисеро, бранд мениджър комуникации на марката.

„Тази колекция е за устойчиво отбелязване на характера, който петната от кетчуп HEINZ прибавят към облеклото, като приканва нашите фенове да ги прегърнат като нов емблематичен символ.“

Колекцията включва 157 употребявани дрехи и дизайнерски артикули – намигване към класическите 57 разновидности на Heinz, а 100% от приходите от продажбите отиват за Rise Against Hunger в подкрепа на глобалнaтa борба глада.

Винтидж фешън колекцията е най-новата заигравка на Kraft Heinz с типа кампании, които свързват емблематични марки с актуална музика, игри или филми.

14. А сега на вашето внимание - Jizhi Lifelike Reborn Baby Dolls. Както се казва, в Amazon има всичко. И това го доказва за пореден път! И под всичко визираме и реалистични кукли на новородени бебета… Мнозина биха ги побили тръпки при вида на тези lifelike бебета, които имат мигли и дори реалистично изглеждащи вени, но, в случая, щом има предлагане, явно има и търсене.

15. След реалистичните бебе-кукли идва ред и на плюшените мечоци с човешки размери и тяло на мъж. Мечокът се казва Puffy (разбира се, ако решитe, можете да го прекръстите) - височината му е 170 см и може да носи размери на мъжки дрехи L-XL. Tежи 3,2 кг. А най-хубавото е, че пристига без дрехи, така че вие можете да прецените как да го облечете, така че да подхожда на вашия стил и… предпочитания. :)

Или, както е описано и в самия сайт:

“Пуфи замества липсата на физическото присъствие на човек в най-различни моменти и ситуации от ежедневието, особено през дългите самотни нощи. Пуфи ще стане ваша любима компания и част от вашето семейство.”

И предупреждават:

“Заради човешката фигура и размер на Пуфи ще ви е необходимо малко време докато свикнете с неговото присъствие, но ви уверяваме, че много скоро само ще му си радвате и гушкате.”

Идеалният подарък за самотни дами и то измислен от бургазлийка

16. Не може след дамите и джентълмените да не бъде помислено и за децата. А какво ще кажете за белезници за вашето дете? Предлагат се в два цвята според пола на детето - синьозелен и розов.

Vika Baby белезници за разходка против губене са подходящи за:

✔️ Родители, които искат да дадат безопасна свобода на детето си по време на разходка. ✔️ Родители, които се притесняват от това детето им да не се загуби или побегне на подходящо за това място. ✔️ Носене от мъже, жени, деца. ✔️ Разходка в парка, мола, големи супермаркети, оживени места с много хора, натоварени улици с много пешеходци и трафик. ✔️ Безопасна употреба без страх, че ключа няма да е под ръка. ✔️ Повече самостоятелност и свобода на движение при малките деца.

За някои може да е твърде крайно, но за други със сигурност биха били от полза по най-различни начини.

17. А какво ще кажете за обувки, които се побират в юмрука ви? Това са Vibram Fivefingers - може и да не са най-красивите обувки, които сте виждали, но със сигурност с тях ще ви забелязват отдалече. Предлагат се и в син цвят, ако черният модел не е достатъчно екстравагантен за вас. И най-важното: самите обувки се сгъват и се прибират в себе си.

18. И за запалените планинари има по нещо - чорапи, но не какви да е, а с вграден нагревател, носещи звучното име Fire-Socks. Нагревателният елемент е вграден в чорапа под пръстите и работи върху малък компактен акумулатор, който се събира в джоба в горната част на чорапа.

19. За феновете на The Walking Dead & The Last of us или за хората, които твърде много вярват в зомби апокалипсис - предпазно средство против… зомбита. Както се казва “В случай на zombie apocalypse счупете стъклото”. Това е 3-дневен комплект за оцеляване. Комплектът включва храна, вода, светлина, гривна за запалване на огън, инструменти и базисен комплект за първа помощ - всички най-важни предмети, необходими за оцеляване за 3 дни!



20. Имаме нещо и за феновете на лютото… Ако не просто обичате люто, а искате тотално и безвъзвратно да се подлютите, това е за вас - “убийствен” First Aid Chilli Kit. Силата на лютивост на този сос е 10/10 по скалата за лютивост на Сковил (Scovi-17, по името на Др. Сковил, създател на скалата на лютото).

По думите на създателите това е

Строго лимитирана серия свръх лют сос, който ще събуди всяка една клетка във вашeто тяло. Специална селекция от най-лютите чушки в света в комбинация с два натурални екстракта от люти чушки. Екстремно лют продукт/предназначен изцяло за хора с висок праг на поносимост. Не се шегувай с този продукт!!!

Неслучайно комплектът включва капкомер, маска за лице, силиконови ръкавици и прикрепена рецепта за правилно дозиране… Оставяме на вас да прецените дали бихте го понесли. И евентуално да изпробвате. 🧨

21. И още нещо от категория "люто" - ТРИО РЕВОЛЮТЕНИЦА. Звучи революционно. Просто името ни грабна. :-)

22. За кафе маниаците също е помислено.

Чували ли сте за най-силното кафе в света?

Да, и такова има. Запознайте се с Death Wish Coffee Roast. Това е пробив в света на кафето. Ако лютото от горния абзац не ви е довършило, то това кафе може би ще свърши работата. Въпросното кафе съдържа 59 милиграма кофеин на всеки 30 милиграма, докато една стандартна чаша притежава между 12 и 16 милиграма.

Независимо дали сте в самолет, влак, пътешествие или космически кораб, тези пакети тъмно печено за една порция доставят безпроблемна кофеинова фиксация.

Формулирана през 2018 г. за НАСА, това е същата рецепта, която астронавтите са пили на Международната космическа станция.

Кафето Death Wish е изпечено премиум органик кафе с най-високото съдържание на кофеин в света. Обикновеното тъмно изпечено кафе има по-малко кофеин поради това, че той се губи по време на процеса на печене на зърната.

Death Wish е с близо 200% повече кофеин в сравнение със стандартните кафета. Всеки пакет съдържа 300 милиграма кофеин.

Твърде смелото Death Wish Coffee е технически забранено за колежани спортисти преди състезание. NCAA го счита за "подобряващ производителността" преди игри. Но точно както кафето е предназначено да се пие, правилата са предназначени да бъдат... предизвикани.

"Това не е обичайното сутрешно кафе, което можете да си поръчате в кварталната кафетерия или в някоя модерна верига", твърдят от компанията производител. Това, което фрапира и забавлва всъщност е смелата маркетингова стратегия на компанията, която предупреждава колко опасен е самият продукт и колко безотговорно всъщност е да бъде консумиран:

22. И ако горните две в класацията са ви стресирали леко, стресът в ежедневието ви идва в повече, а йогата и медитацията не са ви достатъчни - и за това има решение. На вашето внимание - комплект за успокоение. Той съдържа маска за очи с пелинови листа, дървени противостресови топчета, тапи за уши и дървена сламка за дишане.

23. И отново на модна тематика… За по-нестандартно ориентираните в модно отношение - сникърси с цип, които дават възможността за повдигане на горната част на обувката. Идеално за лятото, може би…? ACBC X Love Moschino Zip сникърси със сигурност ще ви донесат доза нестандарност, вероятно и доста въпроси и озадачени погледи от околните. Но, какво пък... :)



24. А чували ли сте за "Сатанинските кецове"/ Satan Shoes, в чиито подметки има капки истинска човешка кръв... За съжаление и до това се е стигнало. А Nike се налага да заведе съдебно дело срещу базираната в Бруклин компания, която създава скандалния чифт на базата на модифицирания модел Nike Air Max 97.

И по-конкретно:

👟 Nike Air Max '97 🩸 Съдържа 60мл мастило и 1 капка човешка кръв 🗡️ пуснати са официално 666 чифта, индивидуално номерирани 💰 Цена: $1,018 🗓️ Дата на официален рилийз: 29 Март 2021

25. Но за да не сме толкова черногледи, ви споделяме и тоталната противоположност на горния модел маратонки, а именно: същата компанията за продуктов дизайн - MSCHF, пуска в продажба и „Обувките на Исус“. Те са подобрена версия на серията Air Max 97, създадени от компанията за спортни стоки Nike, и препращат към християнската религия. Освен че е изработен от 100% вълна, всеки чифт има инжектирана светена вода във въздушните възглавници в подметките, а от връзките на дясната обувка виси стоманен кръст. Всичко е точно.

26. Лукса ви успокоява? Храната също? Защо да не си порите луксозна кутия за бургери, just for fun. От Louis Vuitton са помислили и как да се храните с лукс. Живият флорален дизайн на тази кутия за бургер на цветя LV ще озари всяка маса или кухненски плот. Вътре има шест практични подложки за чаши в цветове, вдъхновени от различните съставки на хамбургерите, като хрупкаво зелено за маруля и доматено червено. Дизайнът на Push-Stud позволява проукта да се отваря и затваря с лекота.





Кутията за бургери на Louis Vuitton съдържа комплект луксозни подложки за бургери:

27. Още един артикул в категория “Спорт”, но този път под слогана “Спортувам с лукс” и отново от Louis Vuitton. Спортът среща стила с тези привличащи вниманието дъмбели, които съчетават функционалността с луксозните елементи. Тежестите от 2 кг са подрязани с емблематичното платно на монограма и завършени с подпис на Louis Vuitton и гравирани цветя на монограма в краищата. Меките кожени дръжки на EPI са устойчиви за изпотяване на ръцете.

28. За йога ентусиастите също е помислено - йога мат на LVMH. Част от колекцията Resort 2023, постелката за упражнения е идеалният спътник за лятото и след това. Изработена от мека на допир гума, устойчива на приплъзване, тя е с отпечатана сезонната интерпретация на емблематичния модел монограм. Може да се навие и да се носи на рамо благодарение на регулируемата му презрамка от естествена кожа, която също така включва подплънка за рамо и табелка с име, отпечатана с мотива на монограма от колекцията Flower Tile.

29. Имате ли проблеми със съня? Посрещнете устройството за сън Dodow - отлично ако не искате да се доверите на обикновените таблетки на пазара, нито на броенето на овце преди заспиване. 🐑

30. А ако устройството не ви помогне изобщо, имаме и резервен вариант - хууди с вградена възглавница от бранда The Hug Dealer - “с вградена възглавница в качулката, за да не изпускаш нито една дрямка. И да ти е максимално уютно, където и да си - в офиса (хоум или не), на път, гледайки филм или любим сериал.” Ние бихме го прекръстили на The Sleep Dealer, но и така става.

31. Японците са го измислили. Японска компания създаде bean bag фотьойл за носене, така че да можете да си полегнете където и да се намирате и когато си поискате.

32. А какво ще кажете за Led oсветление за тоалетната и то в различни цветове?! Имате го… За да ви е уютно и на едното място.

33. Ако вземането на решения представлява проблем за вас, често се двоумите или ви отнема много време да решите важен въпрос - вече няма нужда да се притеснявате. Това творение изцяло ще ви замени в разрешаването на важни въпроси - работи на принципа на Magic 8 Ball (и вероятно дава също толкова правилни резултати. ;)

34. Вдигане на щанги with style: за спортистите вкъщи - наглед артикул с неразбираемо приложение, това всъщност е най-красивата и луксозна щанга за тежести, която освен всичко е създадена от рециклирана стомана и е обвита в мек силикон за ваше удобство.

35. Zoom връзките се настаниха в живота ни завинаги след Covid-19 и защо не да подходим към устойчивото им присъствие с хумор. Както при тази стенна декорация в рамка с репродукция, залепена върху HDF плоскост с дебелина 3 мм. Размерите са 58 на 78 cm.

36. Минималистичният комплект с канцеларски материали Team Demi печели престижната Good Design Award през 2020. Fancy even at the office.

Team Demi е и чудесна идея, с която да отпразнувате стартирането на вълнуващ проект или нова работа.

Комплектът съдържа:

телбод;

ножица;

лепило лента;

линия;

мини макетен нож;

инструмент за вадене на сим карта;

ролетка до 120см;

и лепило.

Всичко, без което един уважаващ себе си fancy офис не може.





37. Едно отлично предложение за подарък на човек, когото не харесвате, или... точно обратното - бележник F*CK you. :)

Можете да си го окомплектовате и с канче, за да е пълна изненадата - КАНЧЕ F*&K YOU.

38. И като за финал... за "road raging-a" по пътищата също има решение. Пасивно-агресивен знак с характерна форма - вместо аварийки. 👌

Очаквайте съвсем скоро и Част Втора на нашата статия с най-необичайните продукти, които се продават онлайн.

To be continued... 🎄