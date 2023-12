Expect the Unexpected: най-необичайните продукти, които се предлагат онлайн — Part II

Сайтове в световен мащаб много, онлайн магазини - също. В огромната и постоянно разширяваща се вселена на онлайн търговията границите между въображението и практичността често се размиват, водейки до създаването на някои от най-странните и необичайни продукти, които можем да си представим.

От любопитни до напълно ексцентрични, тези артикули оспорват традиционните норми в маркетинга и електронната търговия и предизвикват нашето възприятие за това, което като потребители можем да намерим за привлекателно или необходимо. Тази статия ще ви потопи в света на тези странности, изследвайки гама от продукти, които са толкова интересни, колкото и необичайни.

А сега е време да преминем към част втора на нашата статия, посветена на най-странните продукти, които се продават онлайн, и ще се опитаме да продължим да ви изненадваме!

Нищо

Започваме ударно с няколко продукта от категория.... "Нищо". Просто нищо:

2. И продължаваме с категория “Нищо”. Прави са хората като казват “Nothing really matters” и тази кутия го доказва:

и за да не сме голословни, ето с какво е "пълна" кутията:

3. И още един артикул от категория “Нищо” и то с родни корени. А обещанието е

На пръв поглед името залъгва за същността на НИЩО. Даваме Ви възможност да съберете целия свят в едно малко парче дърво. Идеалният подарък, който кара притежателят му да се усмихне.

"Нищото" дори си има QR код, който обаче може и да води до "нещо". :)

За него и за нея...

4. И с привкус на Азия, но този път от Китай. Китайско изобретение се превърна в сензация: целувките от разстояние вече са възможни посредством силиконови устни, прикрепени към телефона ви. Зад него стои Института по мехатронни технологии в Чонджу.

Въпреки че умната джаджа се промотира като подходяща за връзки на дълги разстояния, реално тя дава възможност и на потребители, които изобщо не се познават, също да се свързват. Нещо като по-модерна версия на Tinder. Remote kissing устройстовото е наречено “Long Lost Touch”. Найс, а?

Потребителите могат да качват свои снимки в приложението, за да могат другите да ги изтеглят и да „скъсят“ допълнително разстоянието.

В най-големия сайт за онлайн пазаруване в Китай Taobao десетки потребители са споделили отзивите си за устройството, чиято цена е 288 юана, или 41 щатски долара:

5. Тук може малко да ви фрапираме, но в крайна сметка това наистина се продава онлайн: гел против протриване и залепване за мъже. Или както добре са го описали и в самия сайт

“Antistick Original е част от продуктовата серия Calm Balls на Angry Beards и е предназначен за успокояване и предотвратяване на протриването и залепването. Подходящ е за спортисти, туристи, сервитьори или просто за всеки, който по цял ден е в движение. Не позволявай на протриването да те сломи духом, защото...Камбанките задрънчаха!”.

Well, well…

6. И за да не остава и женската аудитория неудовлетворена, на помощ идва Vajacial (от vagina и facial) - течение в грижата за кожата, фокусирано върху една конкретна зона, както се подразбира от името й. Шийт маска и за там. :)





7. Ако пък приемем, че “кеф цена няма”, то тогава покупката на тези уникални по рода си, супер луксозни ски, е съвсем оправдана. Те са изработени не от какво да е, а от от блатен бук на 8000 години и 14 карата злато. Защо не? Качеството на пистата е особено важна, но екипировката още повече. И само истинските фенове на зимните спортове биха оценили този артикул.

Това са ръчно изработените ски FoilOro Nero Classico на италианския производител на ски Foil, който специализира в изработката на редки, необичайни и ценни материали, като палисандрово дърво, бамбук, цветни метали. Ските са на “приятната” цена от $65 000. Ските се предлагат с позлатени щеки и кожена чанта за ски по поръчка.

8. Традициите не са това, което бяха, тенденциите също. Все повече хора се стараят да намалят времето, което прекарват пред устройствата, и да оползотворят по-качествено със семейство и приятели. Затова тази клетка за мобилни телефони започва да придобива все повече смисъл. Поне за някои хора. Най-хубавото е, че докато сте разделени с телефоните си, можете да ги оставите да се зареждат във вградените USB портове. И за да е достатъчно правдоподобно, ще разполагате с ключ и катинарче.

9. Фен сте на Adidas? Ние също. Но защо да си купувате готов чифт чиство нови Adidas Originals, когато можете… да си ги сглобите. Lego са помислили и за това. Разбира се, ще ви е трудно да ги обуете или носите някога, но поне за феновете на Superstar това не би трябвало да е проблем.

10. И още от категория “Обувки”. Маратонки за коне излязоха в Америка. В линията има четири модела: Jordan 1 в два цвята, New Balance 650 и Yeezy Boost 350 - цената започва от $1200. А как са живели конете без маратонки досега? За нас това остава мистерия.

11. Внезапно ви се доиграва голф и желанието ви вече не търпи отлагане. От Louis Vuitton са го измислили. Този преносим мини голф сет може да ви последва навсякъде. И освен да държите голф стиковете си вътре, ще можете директно да играете на него.

12. А спомняте ли си, когато Google доставяше новия си смартфон Pixel в кутии за пица Domino’s? Необичайната кампания всъщност промотира удобството от използването на хендсфри функциите на устройството. За старта на изцяло новия Pixel 4 Google искаше да извади Day Day Hype от магазина и да го донесе направо на феновете.

Така те си партнират с професионалистите в доставките Domino's, за да трансформират цялостното изживяване, доставяйки Pixel 4 в кутия за пица limited edition, която да даде на новите собственици вкусна причина да изпробват всички нови функции на телефона... без ръце.

13. Срещу скромните 56 500,00€ онлайн пък можете да си закупите и оригиналната джага Canvas Table Football Table на Louis Vuitton.

14. И един наш любим бранд, който освен това е Made in Bulgaria. :) С пускането им на пазара преди няколко години настъпва истински фурор. Питате се защо? Защото тези свещи, освен супер ароматни и изработени от висококачествен 100% соев восък, носят изключително забавни послания и то за всеки вкус - и буквално, и преносно!

Като се започне от “Свещ за подарък” с яркото послание “Просто ей така, да си я духаш” и се мине през “Свещ за изненада” с “Мирише ми, че ще ставаш баба”, та чак до “Свещ за Ауди фенове”, която “Ухае на по-добре да си бях купил беемве”.

Топ попадение според нас.

15. Чували ли сте за LoveBox? Това е устройство за изпращане съобщения, което се сдвоява с приложение, за да надхвърли очакванията на редовната комуникация и да достави специални съобщения на привързаност. LoveBox може да ви доближи до член на семейството, любим човек или приятел, дори когато е разстояние от километри. Сърцето в средата се върти, докато получателят не отвори записаното вътре съобщение, което може да съдържа снимки, любовни бележки, рисунки, стикери и още:

16. Още един български бранд, който на пръв поглед грабва вниманието, а на втори… пленява с аромата си и най-вече с посланията, които отправя. :)

17. А за да бягате с космическа скорост при зомби апокалипсис - маратонки от друго измерение. Представяме ви 'Cryptokicks IRL’ Sneaker Collection'.

18. Как ви се струва комбинацията кренвирши с… не с кашкавал, а с мед? Малко странно? Не и за създателите на тази на пръв поглед причудлива комбинация, отново плод на родни производители. Кой знае, може пък да не е толкова лошо. :D Ако решите, действайте сега, защото серията е лимитирана.

19. И докато сме на тема храна - D&G си има собствена линия панетоне - няма да се излагаме с евтини обикновени козунаци, всичко е добре да бъде марково. Запознайте се с D&G Коломба с шоколад и конфитюр от ягоди. За вашият изискан Великден.

А ако не сте фенове на D&G, спокойно! И Vogue имат своя линия панетоне. За всекиго по нещо.







20. “Изстискай радостта от живота”. Това не е проблем за продукта на Nestlé - Thomy Saurk. Бранд, който доставя “туби със сос и радост” на швейцарците и германците повече от 100 години. Брандът рашава, че е абсолютно, напълно и изцяло необходимо да върне 'малко радост обратно' и така се ражда вилицата за сос, разработена от немски инженер, носещ радостен ренесанс в дизайна на опаковките за подправки.

Първият в света аксесоар за леки закуски, който може да се сглоби така, че да даде перфектни количества Thomy и да донесе радост с всяко стискане.

21. А якенце, което да поддържа кенчето ви с бира (или друга напитка) студено? Облечете на своето кенче това шушляково якенце с нежен найлон от външната страна и металическа материя отвътре – и бъдете готини и cool както си трябва (също така продуктът ще държи ръцете ви топли).

Можете дори да избирате между различни видове якенца:

22. И един тематичен артикул за вашия домашен любимец. Легло от картофки. Cute.

23. Нещо за дамите, което може малко да ви шокира, но, какво да се прави - класацията изисква да го включим и, така или иначе, вече съществува. Разработено специално за дамите, намиращи се в по-необичайни условия, климатични и не само - на палатка, в парка или в Гранд Каньон - това е вашият атрибут, дами:

24. За любителите на дюнерите: дюнер с 0 калории? Who doesn’t like this?! Фики със сигурност го одобрява. Все пак това е “Първият дюнер, който те прави щастлив, но не и дебел.” И става за спане.

25. 🍟 И няколко продукта от тазгодишното "Food & Fashion" шоу, което се проведе на 23 ноември 2023 - курирана селекция от над осемдесет облекла и аксесоари от известни дизайнери а.к.а най-вкусната изложба в Ню Йорк. Това е перфектната комбинация от кулинарни изкушения и модерни аромати. Отдайте се на стил и почерпете вкусовите си рецептори - едновременно!

Тези миниатюрни модни шедьоври не само са "най-добрата почит" към белгийската мода и храна - те въплъщават всичко, което белгийската луксозна индустрия въплъщава. 🍔





26. От компанията Smeg също са помислили за луксозна колаборация - Smeg x Dolce & Gabbana e специална селекция домакински уреди с изтънчен стил - Blu Mediterraneo Project.

Или другата им линия "Sicily is my love":





27. От категория бяла техника и темата за средиземно море директно се пренасяме към този изключително привлекателен мини хладилник, създаден да ви гарантира максимален комфорт през летните месеци и най-добрата температура преди консумация на любимото питие.

28. Рязко сменяме темата с този артикул от първостепенно значение (за някои). Oтличен подарък-шегичка.

29. Няма как да подминем един световен феномен в сферата на изкуството, а в последствие и на луксозния декор. Запознайте се с Balloon dog. Оригиналът е на стойност $42,000 и плод на колаборацията на американската арт икона Jeff Koons и бранда Bernardaud. Официалното международно представяне на този артикул е на Световното изложение в Дубай през 2021 за 160-ата годишнина на Bernardaud.

Разбира се, копие на тази скултура можете да намерите и за много по-малко пари, но с едно все така ефектно изпълнение (както е видно на снимката) - Pooping Dog:





30. Тук думите са излишни. :)

31. И още нещо в тази тематика... Ще си позволим да цитираме само една малка част от summary-то на книжката:

Ева и майка ѝ бяха готови да тръгнат на пазар. Само че веднага щом пристигнаха, Ева усети онази лека, малка нужда. Пишка ѝ се!







32. Нестандартен аксесоар за вашето нощно шкафче - коте в лампа (вместо куче в чекмедже).

33. За феновете на fast food-a:

34. И за феновете на парите shotgun:

35. За хората, които си падат по нестандартния интериор също е помислено - лампа еднорог.

36. Oura ring - това не е нито Fitbit, нито вид Apple Watch - това са серия умни бижута, които се грижат както за вашия начин на живот, така и за проследяване на вашата активност. Ако искате устройство, което ще ви помогне да тренирате по-добре или да се подготвите за триатлон, само по себе си, Oura Ring не е устройството за вас. По същия начин, ако искате известия от телефона си, това също не е това, което търсите.

Вместо това Oura Ring проследява вашия сън, сърдечен ритъм, кислород в кръвта, вариабилност на сърдечната честота (HRV) и други показатели (плюс данни, събрани от извършените физически упражнения и активност), за да предостави общ преглед на вашето здравословно състояние и готовност за физически предизвикателства. Инсайтите от извлечените данни ви помагат да планирате деня си и да разберете къде можете да направите подобрения. Нито приложението Health на Apple, нито Google Fit имат същото удобство - с един поглед получавате резултатите на Oura за сън и физическа активност.

37. Особено полезно за интровертите и всички, които като цяло на хересват хора, или всичко им е дошло до гуша. :D

38. Ако коледното пазаруване и предновогодишния стрес са ви дошли в повече, кажете си го директно, не го дръжте в себе си. Това е Beanie MRYN Voodoo шапка, която, освен всичко, е унисекс. :)

39. Мислите, че няма пъзел, който да ви се опре? Опитайте този.

Сглобяването на пъзели носи удовлетворение. Победили сте с упорство и търпение, ум и умения и сте сглобили цяла картина от купчина парчета с внушителна бройка. Ако мислите, че можете да сглобите всеки пъзел, ето ви предизвикателство: невъзможен пъзел – Tetris. Прибран в цветна кутия – тубус, той сякаш ви се надсмива и отправя покана да опитате да го сглобите. Смеете ли? Осигурете си часове и дни на умствена гимнастика в цветовете на дъгата. Успеете ли, да се похвалите! Изглежда като "убийствен пъзел", наистина.

40. И като за финал нещо, което успешно може да влезе във вашия коледен списък с подаръци догодина, ако искате да се пошегувате с някого. Спокойно, не е това, което си мислите... Сетът, озаглавен "Скапана подаръчна кутия" се състои от 4 супер люти соса ​а.k.a 'Hot as Shit' сосове.

С това нашата фотоподборка от две части приключва. Ако и вие имате още странно-невероятни примери, които да ни споделите - ще се радваме да ги видим в коментарите под нашите постове. 🔥⭐️👌