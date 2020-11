Google Cloud Natural Language API за SEO - Същност и Характеристики

function onOpen() {

var ui = SpreadsheetApp.getUi();



ui.createMenu('Review Analysis Tools')

.addItem('Analyze Sentiment', 'analyzeSentiment')

.addToUi();

}



function analyzeSentiment() {



var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

var sheet = ss.getActiveSheet();



var startRow = 2;

var startColumn = 1;

var numColumns = sheet.getLastColumn();

var numRows = sheet.getLastRow();





//Get the number of rows

var dataRange = sheet.getRange(startRow,startColumn,numRows-1,numColumns);

var data = dataRange.getValues();

for (var i = 0; i < data.length; ++i) {

var row = data[i];

var review = row[3]; //review column



//Invoke the retrieveSentiment method

var score = retrieveSentiment(review);



//Find the cell in the row (5th column) to insert the Sentiment score.

var range = sheet.getRange(startRow+i,numColumns);

//range.setValue(score);

if (score < 0) {

range.setBackground("RED");

} else if (score > 0) {

range.setBackground("GREEN");

} else {

range.setBackground("YELLOW");

}

}

}



function retrieveSentiment (line) {

var apiKey = "YOUR_API_KEY";

var apiEndpoint = 'https://language.googleapis.com/v1/documents:analyzeSentiment?key=' + apiKey;





var reviewData = {

language: 'en-us',

type: 'PLAIN_TEXT',

content: line

};



var nlAPIData = {

document: reviewData,

encodingType: 'UTF8'

};



var nlCallOptions = {

method : 'post',

contentType: 'application/json',

payload : JSON.stringify(nlAPIData)

}



var response = UrlFetchApp.fetch(apiEndpoint, nlCallOptions);



var data = JSON.parse(response);



var sentiment = 0.0;

if (data && data.documentSentiment && data.documentSentiment.score){

sentiment = data.documentSentiment.score;

}



return sentiment;

}