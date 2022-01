Извън Матрицата: най-странните, забавни и креативни онлайн ресурси

Светът е голям и странни сайтове дебнат отвсякъде. Някои от тях са полезни, други привличат интереса ни и ни потапят в нови вселени, а трети - са откровено казано безполезни... И все пак - какво ни привлича в един сайт, за да се задържим достатъчно дълго на него? Каква е магическата съставка? Няма да навлизаме в digital marketing термини, а и няма да е релевантно.

Затова, за да разчупим рамките на обичайните сайтове и платформи, които повечето от нас са срещали, събрахме на едно място една необичайна и, меко казано, странна компилация от креативни онлайн ресурси.

Запретваме ръкави и започваме с....

1. “Кучето ми изяде домашното”

Чувствате се прецакани, изпуснали се важния краен срок за предаване на проект, закъснели сте за важна бизнес среща, не знаете по какъв деликатен начин да се измъкнете и да излезете от ситуацията? Don’t worry! We got you covered. Дигиталната алтернатива на "Госпожо, кучето ми изяде домашното. Сериозно!" е тук. В copout.me ще намерите 1001 напълно резонно звучащи извинения, които да ви “покрият” докато ситуацията се успокои. Пробвайте, току виж сработи!

2. Услуга за тестване на сайтове

При това доста необичайна. Ако майката-домакиня може да се справи с навигацията в даден сайт, то останалите потребители ще бъдат още по-добри в това. Ето защо създателите на платформата привличат като тестери хора, които най-малко от всички са запознати с UX и навигация.

3. Пътешествие до центъра на... Човека

Услугата Human BioDigital ви позволява да разгледате анатомията на човек, както и работата на всички вътрешни системи и органи. Това е най-добрият начин да разберете вашето здраве и човешкото тяло. Сайтът е доста полезен в образователно отношение и за когнитивни цели. Има удобен рубрикатор, а съдържанието е достъпно на цели осем езика. Безплатно е, но само до 10 изгледа.

4. Тече, всичко тече...

Животът е една непрекъсната борба за оцеляване, затова вие не спирайте да си повтаряте мантрата: Every day I’m…

5. Чревоугодници, това е за вас!

Гладни сте? Броите минутите и секундите до обедната почивка или просто искате да “накажете” приятел, който е по-гладен и от вас. А може би е на диета? Е, покажете му това и изчакайте реакцията му.

6. Кое е първото? Кокошката или яйцето?

Кaкво има на картинката - домат или картоф? Изборът оставяме на вас, защото в крайна сметка "Всеки сам си преценя".

7. Екзистенциалната криза не е шега работа

Напомнете на някого, че:

8. Магическата топка

Когато просто сте вдигнали ръце от вземането на важни решения, искате отговорът някак си сам да се появи пред вас, а нямате подръка монета за ези-тура... Идеалното решение за вас е тук.

Сайт: magic-8ball.com

9. Камък, ножица, хартия...огън?

Помните ли играта камък - ножица - хартия? Все още ли прилагате този метод, за да вземете съдбоносни решения, като това какво да поръчате за обяд или кой от вас да отиде до магазина? Say no more… Rock, Paper, Scissors ще реши вашите колебания за секунда! Дори да сте далече от другарчето, с което вземате събдоносното решение.

10. “Един умрял гълъб ще яде ли?”

Ако няма да го яде - изпратете му гълъба в електронен вариант:

11. Кой ден НЕ сме днес?

Със сигурност не е петък, най-вероятно е понеделник (по ирония на съдбата) и работната седмица тепърва предстои. Но все пак отговора на този въпрос бързо и лесно ще откриете тук: notdayoftheweek.com

Кой ден НЕ е днес? Със сигурност...





12. Алиса в Страната на чудесата

Тук вече играта достига до съвсем друго ниво… Графиката е чудесна, идеята е грабваща и е вложено доста въображение, което със сигурност ще привлече вниманието ви още в първата секунда. Няма да искате да цъкнете “Х” бутона веднага, затова изгледайте го докрай - ще ви допадне. Комбинация между Алиса в Страната на чудесата, магическите светове в книгите на Доктор Сюс, Stranger Things, Jurrasic Park, картините на Дали и гигантските инсекти на книгите на Стивън Кинг - тази хипнотизираща гледка ще задържи вниманието ви задълго.

13. To code or Not to code

Не умеете да кодирате? Няма проблем - този сайт ще ви накара да се чувствате сякаш това е детска игра.

14. Google иска да рисуваме

Artificial Intelligence е експеримент, който ще развие творческите ви способности, координацията, а може и да ви е забавно. Можете да рисувате и да се забавлявайте с Quick, Draw! Освен това, рисувайки вие ще спомогнете за инициативата на Google за дообогатяване данните на машинното обучение. Над 15 милиона потребители вече са допринесли със своите близо 50 млн. рисунки, като играят бързо и рисуват! Тези т.н. doodles са уникален набор от данни, който може да помогне на разработчиците да обучават нови невронни мрежи, да помогнат на анализаторите да виждат модели в начина, по който хората по света рисуват, и на художниците да създават неща, за които все още не сме започнали дори да мислим. Ето защо те са с open-source код - за всеки, който реши да си “поиграе”.

15. Every little thing's gonna be alright

Мечтали ли сте си да има магически бутон, който с едно натискате да заличи всичките ви грижи и проблеми? Готово! Мечтата ви вече е реалност. И сега всичко ще бъде наред. :)

16. Аз, роботът

А сега да помислим малко по-прагматично. Машинното обучение е в разцвета си, роботи вече ни сервират дори в ресторанта. Ллетящите коли може и все още да са мираж, но ако сте гледали филма “I, Robot” вероятно поне в минимална степен допускате, че роботите могат, ако не да ни превземат, то поне да ни заменят в ежедневните дейности, или работа. Ако искате да научите дали вашата длъжност е “роботозаменяема”, можете да го направите лесно.

17. Растем, но и стареем

Факт: за съжаление никой от нас не се подмладява - тенденцията е към градуално застаряване (или поне засега). Ако все пак се питате колко точно възрастни сте в брой дни, това е мястото за проверка.

18. Everyday Objects

Ежедневневно използваните предмети по презумция трябва да бъдат удобни и практични. Но тук ще намерите една специална подборка с необичайно изглеждащи предмети от бита, които са невъзможни или много неудобни за използване. Това е чудесна идея за подарък за всеки повод, независимо дали е за досаден роднина или пък за творчески ориентиран приятел.

Наздраве!

19. Време за релакс

Нещо много приятно и успокояващо - идеално за релакс и почивка след натоварен ден. Комбинация от приятни звуци и красиви пейзажи, специално подбрани, за да ви успокоят и да ви доставят удоволствие. Да, страницата е на руски, но съвсем безпроблемо можете да си я преведете автоматично с браузера на Chrome.

20. Dollar dollar bill

Photoshop не е единственият начин да видите лика си на 100-доларова банкнота. Ако искате да видите своето собствено изражение на мястото на Бенджамин Франклин например, можете да изберете дори номинала на банкнотата и лесно да я създадете.

21. Развейте флаговете

По повод на номер 22 от нашата класация - какво ще кажете ако леко вдигнем летвата, например - вашият облик на знаме! Да, и това го има в интернет. Платформата FlagWaver ви дава възможност да качите собствен файл или да използвате линк към дадено изображение. Резултатът със сигурност ще ви допадне, когато видите флага си гордо да се развява на хоризонта. Уверете се сами на FlagWaver.

22. Кой каза билиони?

Искате ли да научите кога ще настъпи билионната/милиардната секунда от вашия живот? Или може би вече е настъпила? Тогава просто въведете датата и часа си на раждане и този сайт ще направи изчисленията за вас. Доста полезно, особено ако имате повече време за губене. :)

23. Представяме ви... Ръце

Искате ли да тествате уменията си по английски и способността си да мислите бързо? Този сайт ще ви помогне - напишете първата 3-буквена дума на английски, която се сетите. А след първата ще става все по-лесно. Две 3D ръце на екрана ще отговарят на подадените от вас думи. Понякога в края на изписването на ръцете се появява изображение на самата дума. Например когато пишете думата котка - ръцете са покрити с котки. Крайниците реагират на нецензурни английски думи с жестове. Не трябва да се обиждавате - това, което сте въвели, е това, което получавате.



24. Категория “Just for fun”





Сами ще се уверите, че неговата приложимост в ежедневието е минимална, но сме сигурни, че всеки от вас може да му намери различно приложение според ситуацията.

25. Нищо и за кратко

Ако сте уморени, не ви се прави нищо, имате нужда от почивка или семейните събирания по празниците са ви изморили повече, отколкото сте очаквали - е, сега имате уникалния шанс да не правите нищо за 2 минути. Сайтът е дело на Calm - №1 приложение за медитация и сън в света за 2021. Внимание: сайтът ще засече ако все пак правите нещо и не гледате концентрирано, така че просто стойте мирно.



26. Просто "НЕ"

Приятелката ви вече усилено настоява да си отвори коледния подарък, макар Коледа да е след 4 дена, часовникът ви е спрял или просто току-що сте се събудили - стана ли Коледа вече? Бърз отговор на този въпрос можете да изпратите само с един клик на този сайт. Да, Коледа 2021 мина, но ако сте нетърпеливи за следващата, това е добър вариант за отговор.

27. Едно стимулиращо "Не"

Стресът не ви успокоява, напротив - изнервя ви още повече. Напрегнати се, стрелките на часовника сякаш са спрели на едно място, вече не ви свърта. Кажете си “Стига”! Ако нямате stress ball под ръка, този сайт ще го замени без проблем. Цъкайте до насита - залъжете яда :)

28. Тихо се сипе

Навън така и не заваля сняг (или поне на повечето места е сухо и безснежно), затова разнообразете обстановката с този unicode симпатяга.

29. Менажиране на гнева

Още едно отлично средство за “anger management” в напрегнатото ежедневие. Възможно е вместо като stress relief, да ви подейства малко напрягащо, но оставяме на вас да прецените.

30. И за десерт...

Да заложим на българското! Ако всичко и всички са ви дошли до гуша, то това е идеалното място, където да изсипете негодуванието си, когато никой друг не ви чува.

За съжаление, не всички от гореизброените сайтове и платформи са достатъчно надеждни и сигурни, но пък сред тях има и има добри попадения. Да не забравяваме, че в необятния интернет океан има място за всичко и всеки. Надяваме се да сме ви усмихнали предновогодишно. 🎄

Ако и вие имате примери за подобни странни попадения, не се срамувайте да ни ги споделите в коментар под статията или поста!

До нови срещи и през 2022, драги читатели!