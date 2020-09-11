Что такое карма?
Что такое «карма»?
Карма — количество баллов за активность в Netpeak Journal. Набирая баллы, вы повышаете свой уровень и получаете подарки от редакции.
|Уровень
|Карма
|Бенефиты
|Junior
|100 – 199
|Возможность реагировать на чужие комментарии
|Middle
|200 – 499
|Блокнот и ручка Netpeak (+20 к вдохновению)
|Senior
|500 – 699
|Кресло для телефона
|Lead
|700 – 999
|Футболка от главного редактора
|Consultant
|1000+
|Бесплатный SEO- или PPC-аудит вашего сайта
Что мне делать, чтобы повышать карму?
Короткий перечень действий, позволяющих прийти к успеху.
|За что
|Плюсы к карме
|Полностью заполненный профиль
|+90
|Лайк вашего комментария от другого юзера
|+1
|Дислайк вашего комментария от другого юзера
|-1
|Публикация вашего поста
|+100
|За каждые 20 комментариев на опубликованный вами пост
|+50
|За каждые 200 реакций на опубликованный вами пост
|+50
|За каждые 2000 просмотров вашего поста
|+50