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Что такое карма?

Что такое «карма»?

Карма — количество баллов за активность в Netpeak Journal. Набирая баллы, вы повышаете свой уровень и получаете подарки от редакции.

Уровень Карма Бенефиты
Junior 100 – 199 Возможность реагировать на чужие комментарии
Middle 200 – 499 Блокнот и ручка Netpeak (+20 к вдохновению)
Senior 500 – 699 Кресло для телефона
Lead 700 – 999 Футболка от главного редактора
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Что мне делать, чтобы повышать карму?

Короткий перечень действий, позволяющих прийти к успеху.

За что Плюсы к карме
Полностью заполненный профиль +90
Лайк вашего комментария от другого юзера +1
Дислайк вашего комментария от другого юзера -1
Публикация вашего поста +100
За каждые 20 комментариев на опубликованный вами пост +50
За каждые 200 реакций на опубликованный вами пост +50
За каждые 2000 просмотров вашего поста +50
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