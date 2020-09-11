Что такое карма?

Что такое «карма»?

Карма — количество баллов за активность в Netpeak Journal. Набирая баллы, вы повышаете свой уровень и получаете подарки от редакции.

Уровень Карма Бенефиты Junior 100 – 199 Возможность реагировать на чужие комментарии Middle 200 – 499 Блокнот и ручка Netpeak (+20 к вдохновению) Senior 500 – 699 Кресло для телефона Lead 700 – 999 Футболка от главного редактора Consultant 1000+ Бесплатный SEO- или PPC-аудит вашего сайта

Что мне делать, чтобы повышать карму?

Короткий перечень действий, позволяющих прийти к успеху.