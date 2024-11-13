Как выйти на ROMI 5477,3% в первый месяц сотрудничества — кейс PUMA по email-маркетингу
Период продвижения: сентябрь–декабрь 2022.
Регион продвижения: Украина.
Услуга: email-маркетинг.
Команда проекта: специалисты по дизайну Анна Романко и Айканиш Бейшембаева; контент-менеджеры Анна Бондарь и Ольга Белик; Алина Пшеничникова, Head of Product Email Dep; Мурагер Шарипов, Chief Growth Officer; Наталия Ткаченко, Team Lead of Design Team.
Кто наш партнер
PUMA — бренд спортивной одежды, начавший свою историю в Германии, но завоевавший топовые позиции по всему миру. В том числе лидер Украины в нише sport fashion. Компания существует с 1948 года, имеет офлайновые магазины по всему миру. А также онлайн стор.
Бренд выпускает как собственные линейки одежды, так и производит регулярные коллаборации, тематические лимитированные коллекции.
Цели продвижения
Начало полномасштабного вторжения обусловило полугодовую паузу в коммуникации PUMA со своими клиентами через канал email. Поэтому перед нами стояла глобальная задача возобновить этот процесс. А также достичь конкретных показателей в рамках performance-маркетинга:
- Подготовить прогноз роста дохода через канал email с учетом предложенной нами стратегии развития.
- Увеличить доход по сравнению с довоенным периодом.
- Нарастить базу подписчиков.
Кроме того, партнеры из PUMA ожидали от команды Netpeak инициативности и свежих идей по ведению канала. Что сделало нашу работу лишь интереснее.
Действия команды
На основе потребностей клиента и нашего опыта мы разработали стратегию продвижения для PUMA. Вот коротко основные ее пункты.
- Пересмотрели план развития проекта для достижения целей, который включал карту коммуникаций по триггерам и ручным рассылкам. Многие триггеры уже были внедрены до нас, но требовали обновления дизайна.
- Разработали новые рубрики рассылок.
- Заменили шаблон рассылок. Его особенность: использовали новый уникальный дизайн в каждом письме вместо унифицированного мастер-шаблона. Вместе с тем важно было сохранить общий узнаваемый стиль бренда.
- Увеличили количество рассылок на период распродаж.
- Добавили на сайт блоки товарных рекомендаций.
- Добавили геймификации, чтобы увеличить вовлеченность текущей базы подписчиков.
- На зимний период приняли решение делать рассылки в виде адвент-календаря.
- Разработали новые формы подписки для достижения поставленных целей по росту базы.
Предлагаем рассмотреть эти пункты детальнее.
Массовые рассылки. Обновление дизайна и разнообразный контент-план
Именно с обновления дизайна массовых рассылок мы начали, так как они не должны были прекращаться, несмотря на другие технические работы. Будь-то создание новых форм или обновление триггеров.
Был запрос разработать что-то достаточно стильное, привлекательное, что будет нравится аудитории и еще больше влюблять в одежду PUMA. Ответом на это стало решение не использовать один шаблон для всех писем, чтобы он не приедался читателям. Хотелось привнести в каждую рассылку что-то новое и уникальное.
Кроме того, провели аудит старого шаблона и заметили, что карточки товаров использовались в письмах довольно редко. Чаще в ход шли просто разделы сайта (для мужчин, для женщин, отдельные категории товаров) или письмо с баннером и кнопкой перехода на сайт. Поэтому решили чаще показывать пользователям товары, чередуя их с шаблонами, где будут только разделы или общие баннеры.
Было
Стало
Больше примеров писем: 1, 2, 3.
Далее мы разнообразили контент-план, добавив в него новые рубрики.
1. Тематические подборки товаров.
Спорт / Сезонные
Новинки
К празднику
Коллекции
Сейл с подборкой товаров
2. Письма с геймификацией. Чтобы повысить вовлеченность пользователей в рассылки и в коммуникацию с брендом.
3. Монорассылки — рассылки по одному типу товара. Так как у PUMA много отдельных линеек товаров, которые знают и любят по всему миру. Также монорассылки помогают разнообразить товарные рассылки с подборками в контент-плане.
4. В периоды распродаж и крупных акций, вроде Черной пятницы, мы добавляли анонсы и усиливали инфоповод, увеличивая количество рассылок с напоминанием о скидках на сайте.
Примеры анонсов: 1, 2.
Примеры напоминания о скидках: 1, 2.
Рост базы подписчиков
Чтобы росла база подписчиков, а в дальнейшем и доход от триггерных и ручных рассылок, внедрили на сайте новые формы подписки. Здесь must have элементы:
- гиф-виджет;
- всплывающая pop-up форма;
- форма в футере.
Также обновили лендинг подписки (отдельная страница для подписки на рассылки, чтобы у пользователя было больше точек касания с формой, а значит — больше шансов получить его контакт). Указали долгосрочные выгоды, которые может получить подписчик.
Работа с триггерными рассылками
Мы обновили дизайн существующих триггеров, чтобы у массовых и триггерных рассылок был единый стиль.
Также разработали новую карту коммуникаций (инфографика всех используемых каналов и типов рассылок в них) и запланировали создание новых триггеров после обновления и актуализации дизайнов старых. Изначально у PUMA уже была довольно широкая карта коммуникаций, поэтому решили сначала обновить то, что уже есть, а далее настраивать постепенно новое.
Старый дизайн
Новый дизайн
Первое же, что разработали заново из триггеров — приветственная цепочка:
Она нужна, чтобы лучше узнать пользователя, поближе познакомить его с брендом, подогреть до покупки и повысить лояльность.
Также мы запустили товарные рекомендации на сайте через сервис eSputnik, но в течение следующих месяцев постоянно дорабатывали правила их работы, чтобы выдача для клиентов была более точной. Сейчас также продолжаем этим заниматься.
Пример рекомендаций к кроссовкам на сайте
Рассылка в виде адвент-календаря
В декабре мы приняли решение создать атмосферу новогоднего праздника уже с первого дня месяца, чтобы на момент запуска зимней распродажи пользователи были максимально «прогреты» и лояльно настроены. Кроме того, концепция должна была выгодно выделить нас среди конкурентов и массовых предложений, которые бы сыпались в рождественско-новогодний период на почты пользователей.
К тому же в условиях войны люди хотят немного расслабится, и мы решили подарить им такую атмосферу в наших письмах.
Поэтому запустили адвент-календарь, предупредив об этом пользователей в первом письме.
Все письма месяца строились уже в формате адвент-календаря:
- каждое новое — открытая ячейка;
- дополнительно для создания предпраздничной атмосферы добавили предсказания на день и календарь того, чем можно заняться на праздники. Эти блоки были в каждом письме;
- выпустили несколько тематических геймификаций.
Обыгрывали в рамках календаря и скидки. Так, в конце этого письма можно увидеть календарь зимних занятий. Его мы обновляли раз в неделю, придумывая на каждый день недели новое занятие. Например, поиграть в снежки или выпить какао.
Далее добавились предсказания на день в начале каждого письма.
Конечно мы не забыли сделать гид подарков, чтобы пользователи заранее могли подготовить сюрпризы близким.
На Рождество мы отправили рассылку с предсказаниями: нужно было интуитивно выбрать шар на елке с цифрой, а ниже можно было узнать, что же предназначается.
Чтобы избежать банальных поздравлений с Новым годом, 31 декабря мы сделали развлекательную игру, где подписчики могли выбрать, кто они на этот Новый год.
Результаты продвижения
В результате всех наших действий каждый месяц был прирост дохода год к году от 87,4% до 235,4%. Несмотря на войну в стране, люди покупали больше по сравнению с довоенным годом из рассылок.
База в среднем увеличивалась на 3,9% каждый месяц за счет запуска обновленных форм подписки.
Все действия в целом дали рост в доходе почти в 3 раза по сравнению с довоенным годом. Конверсия в 2021 году с канала 1,69%, конверсия в 2022 году — 1,98%.
Сейчас мы продолжаем развиваться в тех же темпах и внедряем новые идеи. Добавили несколько новых каналов коммуникации, ищем дополнительные способы для роста базы.
Читайте также:
По теме
Онлайн-магазин 18+. Как увеличить доход на 89% с помощью трафика из органического поиска . Кейс flirtshop.kz
Рассказываем, как охватить больше аудитории и улучшить узнаваемость сайта
Диджитализация АТБ. Комплексный онлайн-маркетинг для лидера ритейла Украины — кейс
Рассказываем как выстроить комплексную диджитал-стратегию
Свежее
Как справляться с перегрузкой на работе — советы и действенные инструменты
В этой статье поделюсь лайфхаками, как наконец-то разобраться с входящим потоком задач и не выгореть от усталости
Тенденции дизайна в Украине и мире на 2025 год
Что будет популярным, а что забудется уже через несколько месяцев? Разбираем и приводим примеры
Идентификатор потока данных Google Analytics 4: что это такое, как его найти и установить
В этой статье расскажу, для чего нужен идентификатор потока данных в GA4, как его найти и установить, чтобы начать собирать данные