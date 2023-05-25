10 способов собрать базу для рассылки

Зачем нужны письма, если их некому отправлять? Ключевая часть email-маркетинга — наличие качественной базы рассылки. Это список потенциальных клиентов, которые уже заинтересованы в бренде, добровольно подписаны на его новости и регулярно получают от него письма.

Есть разные методы получить такой список. У каждого — свои плюсы и минусы. Кроме того, важно учитывать юридические моменты, так как это работа с персональными данными. Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Кому и для чего нужны базы рассылок

Когда-то они уже отдали вам свое сердце свой контакт, подписавшись на рассылку или совершив заказ. Таких людей гораздо проще подвести к покупке, чем новых клиентов. Они уже знакомы с брендом (а может и с сервисом), и нет необходимости тратить дополнительный бюджет на привлечение.

Поэтому база рассылок нужна всем брендам, которые хотят построить долгосрочные отношения с клиентами и повысить лояльность к себе.

Интернет-магазины

База контактов поможет информировать клиентов об акциях и новинках, уведомлять об оформленных заказах и успешной оплате, напоминать о товарах, которые клиенты раннее просмотрели или добавили в корзину.

SaaS-сервисы

SaaS-платформам необходима база рассылки, чтобы расказать о новой услуге, напомнить или уведомить об оплате, предупредить об окончании подписки или смене тарифа, отправить инструкцию по использованию нового функционала, а также попросить отзыв о сервисе.

Сфера услуг

База рассылки поможет постоянно удерживать интерес клиентов: можно им отправлять экспертные статьи, знакомить со специалистами, делиться отзывами других клиентов, рассказывать об успешных кейсах, победах в рейтингах и других признаниях.

База рассылки должна постоянно расти и пополняться новыми заинтересованными контактами.

Методы получения базы рассылок

Лучший метод — это самостоятельный сбор базы, и ни в коем случае не покупка или парсинг. Последние методы могут принести лишь дополнительные проблемы, такие как невалидные, несуществующие адреса, незаинтересованность контактов в письмах, и, как следствие, в покупке, жалобы на спам и блокировка отправителя.

Почитайте наш антикейс о том, чем опасна рассылка на «купленную базу».

Способы сбора базы рассылок

Да, самостоятельный сбор — самый сложный и долгий путь. Но именно он приведет максимально лояльную и конверсионную базу, которая будет приносить вам прибыль.

1. Форма подписки в футере сайта

Самый очевидный способ — создать форму на всех страницах сайта и собрать контакты.

Встроенные формы подписки не должны визуально утяжелять футер. Лучше, чтобы полей было минимум, ведь чем больше времени уходит на заполнение — тем ниже вероятность, что пользователь дойдет до кнопки «Подписаться».

Форму сделали — что дальше? Дальше необходимо дать мотивацию пользователю подписаться на ваши рассылки. В самой форме нужно добавить, что получит посетитель, если подпишется, ведь никто из нас не готов оставлять свои контакты просто так. Расскажите, какая именно выгода ждет:

ранний доступ к скидкам;

самые актуальные новости;

акции только для подписчиков;

бонус-скидка за подписку.

Так в списки рассылок попадут только лояльные клиенты, которые действительно хотят получать от вас письма, и которые на них согласны.

2. Форма подписки pop-up

Pop-up — это всплывающая форма подписки, которая появляется через некоторое время нахождения посетителя на сайте или при нажатии на специальный виджет в углу сайта. Точно не все посетители дойдут до футера сайта (его нижней части), и pop-up форма решает эту проблему.

Главное — не показывать ее сразу, а дать потенциальному подписчику возможность ознакомиться с брендом, с сайтом, хоть немного заинтересоваться. Но и тянуть не стоит — ведь посетитель может покинуть сайт еще до того, как появится форма.

Конечно же, в такие формы тоже необходимо добавлять информацию о выгодах и бонусах, которые пользователь получит, оставив контакт.

Еще одно правило — не быть навязчивым. Если пользователь закрыл pop-up, не стоит показывать его снова в текущем сеансе. Дайте посетителю время больше заинтересоваться и добровольно подписаться на ваши новости.

3. Регистрация на сайте

При регистрации на сайте пользователи вводят свое имя, фамилию, номер телефона, email. Этих данных более чем достаточно, чтобы письмо добралось до адресата. Остается одно препятствие — согласие на рассылку. Есть несколько вариантов:

создать чек-бокс с согласием получать рассылки, указав выгоды, которые можно получить;

отправить пользователям триггерное письмо с благодарностью за регистрацию, рассказать пару слов о бренде и предложить подписаться на рассылку, кликнув всего на одну кнопку в письме.

4. Форма оформления заказа

Механизм схож с регистрацией на сайте. На некоторых сайтах совершить заказ могут только зарегистрированные пользователи. Но если форма заказа существует автономно, собирать контакты можно прямо из нее. Главное — на одном из этапов не забыть спросить согласие на рассылку по примеру формы регистрации.

5. Интерактив: запуск акций, конкурсов, игр, тестов

Устраивайте различные акции, конкурсы, игры, события прямо на странице сайта. И упомяните, что необходимо ввести адрес электронной почты, чтобы получить приз.

Вы точно натыкались на различные тесты, где в конце видели, что результат придет вам по почте. Пройдя такой путь, уже не так сложно оставить свой почтовый адрес, чтобы узнать, какое же все-таки выбрать направление в IT. Или телефон, чтобы вместе с менеджером обсудить программу курса. Это примеры для школы IT-курсов.

6. Онлайн-чаты

Некоторые сайты собирают контакты формы подписки прямо из онлайн-чатов. Как убедить пользователей дать вам свой email? Отправьте им нечто уникальное, чего они не найдут на сайте.

Каталоги, расширенные портфолио, презентации и прочее, что вы можете предложить, в зависимости от вашей ниши.

Также в онлайн-чатах можно задать интересующие вопросы, а ответ получить по электронной почте или в телефонном режиме.

7. Онлайн мероприятия

Воркшопы, экспертные вебинары и консультации, Q&A и другие образовательные мероприятия — тоже хороший способ заинтересовать аудиторию, мотивировать ее оставить контакт.

Регистрация на такие мероприятия часто происходит по электронной почте, куда отправляется ссылка для участия в онлайн-встрече. После мероприятия можно отправить follow-up, презентации, контакты спикеров, а также предложить подписаться на рассылки и первым получать новости и полезную информацию.

8. Отзывы

Людям нравится, когда их мнением интересуются. Предложите оставить отзыв на ваш продукт или услугу, чтобы узнать честное мнение и сделать продукт лучше. Как и в формах подписки, тут работает правило: чем короче анкета — тем больше шансов, что пользователь дойдет до ее конца и нажмет кнопку «Отправить». Из личной информации важно собирать имя и адрес электронной почты.

Вы также можете предложить скидку или бонус за заполнение, это даст пользователю дополнительный стимул задержаться на отзыве.

9. Лид-магнит

Лид-магнит — это бонус, который вы предлагаете за подписку на рассылки. Скидки в формах мы уже рассмотрели, кроме них лид-магнитами могут быть полезные презентации, гайды, чек-листы, бесплатная консультация или ваш продукт. Бесплатная пробная версия на определенный период тоже может быть стимулом, чтобы пользователь оставил свои контакты. Кроме того, за этот период пользователь сможет «почувствовать» продукт и станет еще на шаг ближе к покупке.

Размещать такие лид-магниты вы можете на сайте и в других местах, где взаимодействуете с потенциальными клиентами: на страницах в социальных сетях, на отдельных посадочных страницах, в презентации к вебинару, в каталогах.

10. Чат-бот

Чат-боты — это возможность для бизнеса постоянно быть на связи с аудиторией, а для нее — получать ответы в любое время суток. Клиенты могут оформлять заказы через чат-бот, и это также один из способов сбора базы.

Контакты можно собирать как из информации о заказе, так и предложить подписаться на рассылки.

Что нужно учесть перед сбором: юридические нюансы

Согласие на получение рассылок. В email-маркетинге важна взаимность. Ваша аудитория должна добровольно получать от вас письма, и это тот случай, где молчание — не значит согласие.

Пользователь, который подписывается на рассылку, должен как минимум поставить галочку в чек-боксе на получение рассылок, а как максимум — пройти Double-Opt In.

Double-Opt In — двухэтапное подтверждение подписки по почте. Когда вы отправляете дополнительное письмо с просьбой подтвердить согласие/желание получать рассылку на свой почтовый адрес. И в некоторых сервисах рассылки это обязательное условие для отправки массовых писем.

Плюсы:

Качественные контакты. Если пользователи прошли двухэтапную проверку, вы можете быть уверены, что они заинтересованы в вашем бренде. Высокая доставляемость писем. Метод двойного согласия помогает маркетологам исключить спам-ловушки, почты с опечатками, несуществующие почты и атаки конкурентов. Это также помогает избежать невалидных почт и почт из черных списков, отправка на которые влияет на репутацию домена отправителя Соблюдение регламента GDPR. Хоть двойная подписка не является условием регламента GDPR (об этом чуть ниже), она станет для пользователя дополнительным аргументом, что вы — не спамеры, ваши письма легальны, а его персональные данные завтра не окажутся на просторах интернета.

Минусы:

Замедление роста базы. Так как процесс подписки теперь состоит из двух шагов, нужно в два раза больше времени, чтобы его завершить. А еще некоторые пользователи могут банально забыть проверить почту, чтобы подтвердить подписку.

Конечно, хочется быстрее набрать базу и отправлять ей письма, но лучше все-таки потратить время на то, чтобы сделать ее максимально качественной и заинтересованной. Тогда затраты будут ниже, а конверсии — выше.

Хранение данных или еще пара слов про регламент GDPR.

GDRP (General Data Protection Regulation или Общий регламент о защите персональных данных) — акт Европейского Союза, который устанавливает правила в сфере хранения и обработки персональных данных на территории Европы.

Кого это касается? В первую очередь тех, кто планирует работать на рынок ЕС и собирать контакты жителей Евросоюза.

Можно ли не соблюдать GDPR? Только если вас не пугают штрафы и падение доверия ваших клиентов, так как вы нарушаете их права. Поэтому если вам все-таки важны долгосрочные отношения с аудиторией и не нужны лишние юридические проблемы, лучше не рисковать и построить маркетинговые процессы в соответствии со всеми правилами.

Сегментация базы: что, как, зачем

Сегментация — это разделение подписчиков на разные группы на основе личной информации, интересов, предпочтений для отправки более релевантных предложений, и как результат — повышения конверсии.

Сегментировать базу можно как непосредственно во время сбора информации (анкетирование), так и когда контакт уже находится в базе. Например:

на основе активности в письмах — последние прочтения и переходы, их количество;

на основе заказов — какой был средний чек, сколько было совершено покупок, дата последней покупки и прочее.

Основной плюс сегментации в том, что вы можете подготовить и отправлять максимально персонализированные предложения для каждой группы контактов, тем самым повысив к вам лояльность.

Если коротко…

База рассылок — это список контактов, которые знают о вашем бренде, уже когда-то с ним взаимодействовали, минимально к нему лояльны и добровольно согласились получать письма. Лучший метод получения базы — собрать ее самостоятельно. Тогда и репутация домена будет в порядке, и интерес к письмам гораздо выше, так как потенциальные клиенты уже с вами знакомы. Способы сбора базы разные, в каждой нише есть именно тот инструмент, который сработает лучше всего. Собирать с сайта, из соцсетей или чат-бота, предложить скидку или бесплатную консультацию — только вам решать, как мотивировать потенциальных клиентов подписаться. Перед сбором стоит помнить о том, что отправлять массовые письма вы можете только тем контактам, которые согласны их получать. Разместите чек-боксы в форме подписки или настройте двухэтапное подтверждение Double Opt-In. После того, как контакты собраны, стоит потратить время на то, чтобы продумать, по какому принципу их сегментировать. Это даст возможность присылать самые релевантные предложения и повышать конверсии рассылок.

FAQ

Что такое база рассылки?

База рассылок — это список контактов, которые знакомы с брендом, добровольно подписаны на его новости и регулярно получают от него письма.

Как собрать базу подписчиков?

Лучший метод получить базу рассылок — собрать ее самостоятельно, не прибегая к таким методам, как покупка или парсинг. Собрать базу можно как напрямую из форм подписки, так и другими способами:

формы регистрации и оформления заказов;

лид-магниты;

игры и интерактивы на сайте;

вебинары и другие онлайн-мероприятия;

отзывы и чаты поддержки;

чат-боты.

Что делать перед сбором базы?