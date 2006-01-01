Исследования — экспертные статьи о маркетинге приложений

Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы
App Marketing
год назад 25
Алексей Стенгач
3053 2
Лидеры отрасли: какие приложения стали известными в 2023 году в App Store и Google Play и почему
App Marketing
2 года назад 18
Ирина Кузнецова
9150 4
Как российские ракетные обстрелы энергосистемы Украины влияют на трафик приложений категории Shopping
App Marketing
3 года назад 7
Ирина Кузнецова
2922 9