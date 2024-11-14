Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы
Пришло время заварить чай с печеньками, ведь я подготовил для вас уютную статью о самых популярных ключевых словах в App Store за первое полугодие 2024 года. Анализ коснется 10-ти крупнейших рынков мобильных приложений, и, конечно же, Украины — родины RadASO.
Зачастую данные по топовым ключам не сильно отличаются год к году. Но за трендами следить стоит. Интерес пользователей к конкретным нишам, смещение акцентов помогают бизнесам и специалистам адаптироваться к спросу и предугадывать тенденции рынка.
Популярность ключевых слов в App Store — что это значит
Популярность или SAP (Search Ads Popularity ) — это индекс, основанный на частоте поиска пользователями конкретного ключевого запроса внутри определенного региона. SAP варьируется от 5 до 100, и чем выше значение — тем лучше.
🔔Нам известна популярность ключевых запросов исключительно в тех регионах, где доступны Apple Search Ads (ASA).
В этой статье я:
- проанализировал размеры рынков по установкам приложений и игр;
- собрал топ-10 ключей внутри каждой из стран;
- попробовал включить Вангу дать прогноз на 2025 год.
Топ стран по установкам приложений и игр
* на момент написания статьи данные SAP для Турции были недоступны. Поэтому эта страна в моем ресьорче отсутствует.
Тенденции популярности ключевых запросов и факторы, которые на них влияют
На запросы пользователей App Store влияют внешние факторы. В период острой пандемии Covid и локдауна, люди искали отдушину в онлайн-общении с близкими через Zoom или Skype. Примерно через год стали жаждать общения и свиданий. А в наши дни в топ выходят безопасные мессенджеры и vpn-приложения.
А как же искусственный интеллект? Первый инсайт — вы не увидите в топах запросы о ChatGPT или его друзьях. Оказывается, социальные сети и игры важнее, а Скайнет подождет.
Итак, предлагаю окунуться в мир поисковых запросов, понять, какие бренды популярны в тех или иных странах, а главное, найти ответ на вопрос — чего хотят пользователи?
США
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|1
|193 9139
|99
|2
|115 7502
|96
|snapchat
|3
|852 922
|94
|4
|508 479
|90
|tik tok
|5
|447 991
|90
|6
|414 278
|89
|x
|7
|400 890
|89
|youtube
|8
|374 778
|88
|9
|282 231
|86
|tinder
|10
|269 735
|86
|grindr
Мне кажется, если бы популярность ключа могла уходить за пределы SAP, Instagram просто улетел бы в космос с однозначным запуском в Штатах. США впереди планеты по количеству производимого контента, страна диктует тренды.
Социальные сети занимают первые шесть строчек американского топа, дальше видеоплатформа YouTube, мессенджер WhatsApp и два приложения для дейтинга.
Америка активно производит и потребляет контент из социальных сетей, общается и ходит на свидания.
Китай
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|Перевод (EN)
|1
|1 450 018
|99
|抖 音
|Jitterbug (Douyin)
|3
|757 359
|95
|微信
|3
|715 006
|95
|快 手
|Quick hands (Kuaishou)
|4
|715 006
|95
|5
|674 368
|94
|夸克
|Quark
|6
|665 871
|94
|王者荣耀
|Honor of Kings
|7
|658 993
|94
|小红书
|Little Red Book (Xiaohongshu)
|8
|613 146
|93
|抖音 极速版
|Jitterbug (Douyin) Extreme
|9
|515 587
|92
|拼多多
|Pinduoduo
|10
|485 390
|92
|百 度
|Baidu
В Китае первую строчку занимает местный аналог TikTok — Jitterbug (Douyin), далее небезызвестный WeChat (социальная сеть, мессенджер и платформа оплаты товаров и услуг). А на третьей строчке расположился Quick hands (Kuaishou), приложение для обмена короткими видео и трансляций а-ля TikTok.
Затем:
- соцсеть qq;
- браузер Quark;
- игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Honor of Kings;
- социальная платформа Little Red Book (Xiaohongshu), позволяющая покупать товары категорий косметика, мода и лайфстайл;
- упрощенная версия Jitterbug (Douyin) Extreme;
- приложение Pinduoduo для групповых покупок со скидками (от продуктов до одежды и электроники);
- поисковая система Baidu.
В Китае социальные сети и обмен контентом тоже важны, но предпочтения пользователи отдают еще и играм, шопингу, просмотру страниц и поиску в мировой сети. Самое важное — в топ-10 нет ни одного НЕкитайского приложения, что напрямую связано с политикой.
Читайте также, Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае.
Бразилия
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|1
|560 624
|99
|2
|225 617
|93
|3
|156 380
|91
|telegram
|4
|154 276
|91
|5
|135 371
|90
|tik tok
|6
|117 595
|89
|ifood
|7
|94 638
|87
|tinder
|8
|90 955
|87
|capcut
|9
|88 335
|87
|nubank
|10
|79 121
|86
|uber
В 2024 году Apple Search Ads стал доступен в ряде латиноамериканских стран, включая Бразилию.
Instagram №1 в сердцах бразильцев с айфонами. С существенным преимуществом он опережает два мессенджера — Telegram и WhatsApp. Далее Facebook и TikTok.
Вторую половину топ-10 открывает iFood — популярная в Бразилии доставка еды, затем перерыв на знакомства в Tinder и еще одно локальное приложение — видеоредактор CapCut.
Nubank — финансовое приложение от одноименного цифрового банка, ну а Uber не нуждается в представлении.
Здесь интересно отметить службу такси. В Бразилии общественный транспорт не всегда безопасен, особенно в крупных городах, вроде Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. К тому же цены на такси относительно невысокие, что делает их предпочтительным способом передвижения для среднего класса.
Япония
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|Перевод (EN)
|1
|73 358
|97
|LINE
|LINE
|2
|63 741
|96
|すいかゲーム
|Watermelon game
|3
|60 751
|96
|youtube
|youtube
|4
|50 838
|94
|インスタ
|5
|44 686
|94
|x
|x
|6
|43 836
|93
|tiktok
|tiktok
|7
|36 785
|92
|tinder
|tinder
|8
|35 582
|92
|9
|28 381
|90
|10
|27 412
|90
Чем же живет одна из самых технологически развитых стран мира?
В первую очередь люди там ищут локальный мессенджер LINE, затем игру-головоломку на тему арбузов (вот это неожиданно), YouTube закрывает тройку лидеров.
Далее три соцсети, не нуждающиеся в представлении: приложение для знакомств, Google, снова Instagram, но уже на английском, и twitter (платформа теперь носит имя «Х») еще не стерся из памяти людей.
Поиск twitter напомнил процесс переименования улиц. Люди могут спустя 10 лет все так же использовать старые названия. Если и есть что-то вечное — это сопротивление переменам 😅
Великобритания
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|1
|385 585
|99
|snapchat
|2
|325 480
|98
|3
|201 485
|95
|4
|177 737
|94
|tiktok
|5
|119 067
|91
|6
|92 427
|90
|7
|80 473
|89
|youtube
|8
|69 379
|88
|x
|9
|65 120
|87
|grindr
|10
|64 602
|87
|tinder
Объединенное Королевство один в один совпадает по трендам с США, разве что места в топе у запросов немного отличаются.
Топ-5 — это социальные сети, но Snapchat чуть-чуть опередил Instagram. Далее шестым идет мессенджер, YouTube, снова социальная сеть и два приложения для знакомства.
Англичане пьют чай, неторопливо разглядывают социальные сети, общаются и смотрят видео, после чего идут на свидание. Всем бы так!
Франция
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|Перевод (EN)
|1
|233 158
|99
|snapchat
|snapchat
|2
|209 668
|98
|3
|114 577
|94
|tik tok
|tik tok
|4
|92 500
|93
|telegram
|telegram
|5
|70 286
|91
|6
|59 302
|90
|tinder
|tinder
|7
|51 352
|89
|8
|42 468
|87
|youtube
|youtube
|9
|36 646
|86
|tiktok
|tiktok
|10
|36 420
|86
|messenger
|messenger
Родина шампанского (если вы не знали, только игристые из провинции Шампань могут называться шампанским — все остальное просто игристые вина) преподносит сюрприз — первый НЕбрендовый поисковый запрос. Но давайте по порядку.
Французы сначала смотрят социальные сети и общаются, затем идут на свидание, а потом снова общаются и смотрят видеоролики. А в конце ищут мессенджер, причем не какой-то конкретный, а просто мессенджер. Это может быть связано с несколькими факторами:
- желание найти альтернативу гигантам рынка;
- поиск простого решения без вникания в детали;
- общая тенденция популярности коммуникации после локдаунов;
- или они просто ищут Facebook Messenger, который недолго думал над своим названием😅
Так или иначе — Vive la France!
Германия
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|Перевод (EN)
|1
|243 626
|99
|2
|122 131
|95
|snapchat
|snapchat
|3
|74 161
|91
|tik tok
|tik tok
|4
|67 431
|91
|5
|55 634
|89
|6
|40 775
|87
|youtube
|youtube
|7
|39 319
|87
|tinder
|tinder
|8
|37 889
|87
|9
|37 600
|86
|telegram
|telegram
|10
|26 225
|84
|brawl stars
|brawl stars
В целом топ-10 по стране очень похож на список в США, Англии и Франции. Темной лошадкой здесь выступила Brawl Stars — многопользовательская экшен-игра с элементами битвы на арене.
Потому что после социальных сетей, свиданий и общения хочется простого человеческого «поиграть». И пива, конечно.
Канада
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|1
|123 159
|99
|2
|91 584
|97
|snapchat
|3
|52 253
|93
|4
|28 524
|89
|tik tok
|5
|25 788
|88
|6
|23 972
|88
|youtube
|7
|23 005
|88
|tinder
|8
|20 257
|87
|9
|17 652
|86
|messenger
|10
|14 431
|84
|discord
Чем же нас удивит родина Дедпула? Топ-5 занимают социальные сети, на 6-й строчке YouTube, далее дейтинг, WhatsApp и общий (общий, Цукерберг??) поисковый запрос messenger. Закрывает десятку внезапно Discord — приложение для общения, в основном, популярное среди геймеров и студентов/учащихся.
Хотя геймерское комьюнити развито и в других странах, именно в Канаде Discord в топе. Многогранность функций приложения, поддержка локальных сообществ, проведение мероприятий, вроде технологических выставок и геймерских соревнований, позволили ему занять последнее, но не менее почетное место в топе.
Южная Корея
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|Перевод (EN)
|1
|96 271
|99
|인스타그램
|2
|66 339
|97
|vpn
|vpn
|3
|47 883
|94
|카카오톡
|KakaoTalk
|4
|40 069
|93
|유튜브
|YouTube
|5
|39 041
|93
|배달의민족
|Delivery ethnicity
|6
|33 538
|92
|x
|x
|7
|32 794
|92
|트위터
|8
|29 047
|90
|쿠팡플레이
|Coupang Play
|9
|21 262
|89
|네이버
|Naver
|10
|18 882
|88
|티빙
|Tibing
Instagram занимает первую строчку топа в Южной Корее, а на втором месте еще один небрендовый поисковый запрос vpn. Почему так? В Южной Корее действует интернет-цензура. Там блокируют контент, который может угрожать национальной безопасности, распространять пропаганду КНДР, а также вредить социальной стабильности и общественной морали. Ну а пользователи ищут простой способ обойти запреты. Замыкает тройку KakaoTalk — корейский мессенджер.
Далее YouTube, сервис доставки, два твиттера по цене одного, локальный стриминговый сервис, локальный поисковый / новостной сервис а-ля Google и платформа для онлайн-трансляций и видеоконтента Tibing.
Больше об особенностях продвижения VPN-приложения — кейс
Австралия
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|1
|144 520
|99
|2
|102 720
|97
|snapchat
|3
|70 760
|94
|4
|45 775
|91
|tiktok
|5
|26 665
|88
|youtube
|6
|25 880
|87
|7
|24 777
|87
|tinder
|8
|21 923
|86
|9
|21 702
|86
|messenger
|10
|15 312
|84
|spotify
Первая четверка «классическая» — социальные сети, потом перерыв на YouTube, снова соцсеть, приложение для дейтинга, WhatsApp, далее наш абстрактный messenger Шрёдингера и изюминкой стал Spotify (сервис для прослушивания музыки).
Кажется, именно музыки не хватало для создания полной атмосферы, учитывая прекрасную природу и кухню континента.
Украина
|№
|Трафик
|Популярность
|Ключ
|1
|38 906
|98
|телеграм
|2
|24 281
|95
|telegram
|3
|20 773
|93
|бравл старс
|4
|17 750
|91
|пабг
|5
|16 308
|91
|дія
|6
|15 075
|91
|tik tok
|7
|12 534
|90
|8
|11 554
|89
|вайбер
|9
|11 418
|89
|brawl stars
|10
|11 205
|89
|viber
В Украине война заставляет людей искать в первую очередь связи с близкими, так что первые две строки занимает самый популярный канал связи — мессенджер Telegram. На третьем и четвертом местах расположились игры Brawl Stars и PUBG (королевская битва / battle royale). Вполне логично, учитывая, что нужно как-то убивать время в убежищах во время частых воздушных тревог.
На пятом месте цифровая платформа для управления государственными услугами — Дія. В стране документы внутри приложения официальные, к тому же оно предоставляет множество популярных услуг: от заявок на получение компенсации за разрушенное вследствии войны имущество до водительских сервисов и возможности пожениться.
Далее идут классические социальные сети, снова Brawl Stars и мессенджер Viber, который популярен в основном у более зрелой аудитории.
Украинцы на связи с родными, снимают стресс играми, активно взаимодействуют с государством и снова возвращаются к социальным сетям в конце дня.
Тенденции в App Store 2024
- Социальные сети во главе угла. Для людей все так же важно поддерживать связь и обмениваться контентом в самых разных уголках планеты. Вряд ли ближайшее время кому-то удастся сместить их с пьедестала. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddit и X доминируют на крупнейших рынках.
- Мессенджеры все важнее. Значительный интерес к мессенджерам Telegram и WhatsApp, а также попытки найти альтернативы подтверждают рост потребности в безопасном и удобном общении.
- Если игры, то мультиплеерные. В топы пробиваются игры, нацеленные на максимально широкую аудиторию.
- Локальные особенности. Помимо приложений, объединяющих пользователей со всего мира, существует ряд локальных отличительных черт, таких как:
- свои аналоги TikTok и Google для Китая;
- локальный мессенджер LINE в Японии;
- популярность VPN-сервисов в Южной Корее из-за цензуры;
- многофункциональное государственное приложение Дія в Украине.
На заметку ASO-специалисту
🔔VPN в Южной Корее очень популярен из-за цензуры в стране, важно обратить внимание на этот рынок, если вы продвигаете приложения со схожим функционалом.
🔔Безопасность в тренде среди мессенджеров. Если продвигаете мессенджеры, рассмотрите выдвижение на первый план в визуалах и текстовых метаданных информации о безопасности.
🔔В Китае, почти таком же крупном рынке, как и США, основной спрос именно на локальные приложения, выйти в топ с иностранным продуктом будет крайне сложной задачей.
🔔Глобальные и локальный события сильно влияют на тренды, так что важно следить за новостями в регионах, в которых вы продвигаетесь.
Прогнозы на 2025 год
- Социальные сети и мессенджеры останутся в топе, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы.
- Разбавлять их ряды будут приложения, локально популярные в той или иной стране — например, Discord в Канаде или Spotify в Австралии.
- Изюминками останутся местные приложения, направленные на внутреннего пользователя, такие как LINE, KakaoTalk и Дія.
Свежее
Как продавать через LinkedIn и получить 50% конверсий в сделку — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences
Подробно о том, как мы создали и масштабировали систему генерации лидов в узкой нише
Ad Monetization. Как получить учетную запись Google AdX — пошаговая инструкция
В статье я расскажу об основах Google AdX и двух способах доступа к учетной записи, рассмотрю их преимущества и недостатки, а также поделюсь кейсами
Что такое IP-адрес сайта, и Как IP влияет на SEO
Что можно узнать из IP адреса, и как его определить для своего или чужого сайта