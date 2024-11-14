App Marketing
1732177500
UK

Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы
180
0
25
Oleksii Stenhach

Пришло время заварить чай с печеньками, ведь я подготовил для вас уютную статью о самых популярных ключевых словах в App Store за первое полугодие 2024 года. Анализ коснется 10-ти крупнейших рынков мобильных приложений, и, конечно же, Украины — родины RadASO

Спойлер: большая часть ключей — брендовые, что логично. Бренды вызывают доверие, релевантны запросу в поиске и, конечно, инвестируют в рекламу.

Зачастую данные по топовым ключам не сильно отличаются год к году. Но за трендами следить стоит. Интерес пользователей к конкретным нишам, смещение акцентов помогают бизнесам и специалистам адаптироваться к спросу и предугадывать тенденции рынка.

Популярность ключевых слов в App Store — что это значит

Популярность или SAP (Search Ads Popularity ) — это индекс, основанный на частоте поиска пользователями конкретного ключевого запроса внутри определенного региона. SAP варьируется от 5 до 100, и чем выше значение — тем лучше.

🔔Нам известна популярность ключевых запросов исключительно в тех регионах, где доступны Apple Search Ads (ASA).

В этой статье я:

  • проанализировал размеры рынков по установкам приложений и игр;
  • собрал топ-10 ключей внутри каждой из стран;
  • попробовал включить Вангу дать прогноз на 2025 год.
Собрать данные для анализа помогли коллеги из ASOlytics — украинского ASO-сервиса, содержащего современные инструменты для продвижения мобильных приложений. Кстати, в ASOlytics максимальное значение SAP составляет 99 пунктов.

Топ стран по установкам приложений и игр

ru

* на момент написания статьи данные SAP для Турции были недоступны. Поэтому эта страна в моем ресьорче отсутствует.

Тенденции популярности ключевых запросов и факторы, которые на них влияют

На запросы пользователей App Store влияют внешние факторы. В период острой пандемии Covid и локдауна, люди искали отдушину в онлайн-общении с близкими через Zoom или Skype. Примерно через год стали жаждать общения и свиданий. А в наши дни в топ выходят безопасные мессенджеры и vpn-приложения.

А как же искусственный интеллект? Первый инсайт — вы не увидите в топах запросы о ChatGPT или его друзьях. Оказывается, социальные сети и игры важнее, а Скайнет подождет.

Итак, предлагаю окунуться в мир поисковых запросов, понять, какие бренды популярны в тех или иных странах, а главное, найти ответ на вопрос — чего хотят пользователи?

США

Трафик Популярность Ключ
1 193 9139 99 instagram
2 115 7502 96 snapchat
3 852 922 94 facebook
4 508 479 90 tik tok
5 447 991 90 reddit
6 414 278 89 x
7 400 890 89 youtube
8 374 778 88 whatsapp
9 282 231 86 tinder
10 269 735 86 grindr

Мне кажется, если бы популярность ключа могла уходить за пределы SAP, Instagram просто улетел бы в космос с однозначным запуском в Штатах. США впереди планеты по количеству производимого контента, страна диктует тренды.

Социальные сети занимают первые шесть строчек американского топа, дальше видеоплатформа YouTube, мессенджер WhatsApp и два приложения для дейтинга.

Америка активно производит и потребляет контент из социальных сетей, общается и ходит на свидания.

Китай

Трафик Популярность Ключ Перевод (EN)
1 1 450 018 99 抖 音 Jitterbug (Douyin)
3 757 359 95 微信 WeChat
3 715 006 95 快 手 Quick hands (Kuaishou)
4 715 006 95 qq qq
5 674 368 94 夸克 Quark
6 665 871 94 王者荣耀 Honor of Kings
7 658 993 94 小红书 Little Red Book (Xiaohongshu)
8 613 146 93 抖音 极速版 Jitterbug (Douyin) Extreme
9 515 587 92 拼多多 Pinduoduo
10 485 390 92 百 度 Baidu

В Китае первую строчку занимает местный аналог TikTok — Jitterbug (Douyin), далее небезызвестный WeChat (социальная сеть, мессенджер и платформа оплаты товаров и услуг). А на третьей строчке расположился Quick hands (Kuaishou), приложение для обмена короткими видео и трансляций а-ля TikTok.

Затем:

  • соцсеть qq;
  • браузер Quark;
  • игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Honor of Kings;
  • социальная платформа Little Red Book (Xiaohongshu), позволяющая покупать товары категорий косметика, мода и лайфстайл;
  • упрощенная версия Jitterbug (Douyin) Extreme;
  • приложение Pinduoduo для групповых покупок со скидками (от продуктов до одежды и электроники);
  • поисковая система Baidu.

В Китае социальные сети и обмен контентом тоже важны, но предпочтения пользователи отдают еще и играм, шопингу, просмотру страниц и поиску в мировой сети. Самое важное — в топ-10 нет ни одного НЕкитайского приложения, что напрямую связано с политикой.

Читайте также, Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае.

Бразилия

Трафик Популярность Ключ
1 560 624 99 instagram
2 225 617 93 whatsapp
3 156 380 91 telegram
4 154 276 91 facebook
5 135 371 90 tik tok
6 117 595 89 ifood
7 94 638 87 tinder
8 90 955 87 capcut
9 88 335 87 nubank
10 79 121 86 uber

В 2024 году Apple Search Ads стал доступен в ряде латиноамериканских стран, включая Бразилию. 

Соответственно, показатель SAP тут появился позже. Поэтому данные по топовым ключам охватывают период с 16 апреля по 1 июля 2024.

Instagram №1 в сердцах бразильцев с айфонами. С существенным преимуществом он опережает два мессенджера — Telegram и WhatsApp. Далее Facebook и TikTok.

Вторую половину топ-10 открывает iFood — популярная в Бразилии доставка еды, затем перерыв на знакомства в Tinder и еще одно локальное приложение — видеоредактор CapCut.

Nubank — финансовое приложение от одноименного цифрового банка, ну а Uber не нуждается в представлении.

Здесь интересно отметить службу такси. В Бразилии общественный транспорт не всегда безопасен, особенно в крупных городах, вроде Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. К тому же цены на такси относительно невысокие, что делает их предпочтительным способом передвижения для среднего класса.

Япония

Трафик Популярность Ключ Перевод (EN)
1 73 358 97 LINE LINE
2 63 741 96 すいかゲーム Watermelon game
3 60 751 96 youtube youtube
4 50 838 94 インスタ Instagram
5 44 686 94 x x
6 43 836 93 tiktok tiktok
7 36 785 92 tinder tinder
8 35 582 92 google google
9 28 381 90 instagram instagram
10 27 412 90 twitter twitter

Чем же живет одна из самых технологически развитых стран мира? 

В первую очередь люди там ищут локальный мессенджер LINE, затем игру-головоломку на тему арбузов (вот это неожиданно), YouTube закрывает тройку лидеров.

Далее три соцсети, не нуждающиеся в представлении: приложение для знакомств, Google, снова Instagram, но уже на английском, и twitter (платформа теперь носит имя «Х») еще не стерся из памяти людей.

Поиск twitter напомнил процесс переименования улиц. Люди могут спустя 10 лет все так же использовать старые названия. Если и есть что-то вечное — это сопротивление переменам 😅

Великобритания

Трафик Популярность Ключ
1 385 585 99 snapchat
2 325 480 98 instagram
3 201 485 95 facebook
4 177 737 94 tiktok
5 119 067 91 reddit
6 92 427 90 whatsapp
7 80 473 89 youtube
8 69 379 88 x
9 65 120 87 grindr
10 64 602 87 tinder

Объединенное Королевство один в один совпадает по трендам с США, разве что места в топе у запросов немного отличаются. 

Топ-5 — это социальные сети, но Snapchat чуть-чуть опередил Instagram. Далее шестым идет мессенджер, YouTube, снова социальная сеть и два приложения для знакомства.

Англичане пьют чай, неторопливо разглядывают социальные сети, общаются и смотрят видео, после чего идут на свидание. Всем бы так!

Франция

Трафик Популярность Ключ Перевод (EN)
1 233 158 99 snapchat snapchat
2 209 668 98 instagram instagram
3 114 577 94 tik tok tik tok
4 92 500 93 telegram telegram
5 70 286 91 facebook facebook
6 59 302 90 tinder tinder
7 51 352 89 whatsapp whatsapp
8 42 468 87 youtube youtube
9 36 646 86 tiktok tiktok
10 36 420 86 messenger messenger

Родина шампанского (если вы не знали, только игристые из провинции Шампань могут называться шампанским — все остальное просто игристые вина) преподносит сюрприз — первый НЕбрендовый поисковый запрос. Но давайте по порядку.

Французы сначала смотрят социальные сети и общаются, затем идут на свидание, а потом снова общаются и смотрят видеоролики. А в конце ищут мессенджер, причем не какой-то конкретный, а просто мессенджер. Это может быть связано с несколькими факторами:

  • желание найти альтернативу гигантам рынка;
  • поиск простого решения без вникания в детали;
  • общая тенденция популярности коммуникации после локдаунов;
  • или они просто ищут Facebook Messenger, который недолго думал над своим названием😅

Так или иначе — Vive la France!

Германия

Трафик Популярность Ключ Перевод (EN)
1 243 626 99 instagram instagram
2 122 131 95 snapchat snapchat
3 74 161 91 tik tok tik tok
4 67 431 91 whatsapp whatsapp
5 55 634 89 reddit reddit
6 40 775 87 youtube youtube
7 39 319 87 tinder tinder
8 37 889 87 facebook facebook
9 37 600 86 telegram telegram
10 26 225 84 brawl stars brawl stars

В целом топ-10 по стране очень похож на список в США, Англии и Франции. Темной лошадкой здесь выступила Brawl Stars — многопользовательская экшен-игра с элементами битвы на арене.

Потому что после социальных сетей, свиданий и общения хочется простого человеческого «поиграть». И пива, конечно.

Канада

Трафик Популярность Ключ
1 123 159 99 instagram
2 91 584 97 snapchat
3 52 253 93 facebook
4 28 524 89 tik tok
5 25 788 88 reddit
6 23 972 88 youtube
7 23 005 88 tinder
8 20 257 87 whatsapp
9 17 652 86 messenger
10 14 431 84 discord

Чем же нас удивит родина Дедпула? Топ-5 занимают социальные сети, на 6-й строчке YouTube, далее дейтинг, WhatsApp и общий (общий, Цукерберг??) поисковый запрос messenger. Закрывает десятку внезапно Discord — приложение для общения, в основном, популярное среди геймеров и студентов/учащихся. 

Хотя геймерское комьюнити развито и в других странах, именно в Канаде Discord в топе. Многогранность функций приложения, поддержка локальных сообществ, проведение мероприятий, вроде технологических выставок и геймерских соревнований, позволили ему занять последнее, но не менее почетное место в топе.


Кстати, я и мои коллеги активно развиваем наше комьюнити в Дискорде ASO Busters. Оно помогает находить ответы на очевидные и не очень вопросы как опытным, так и начинающим ASO-специалистам.

Южная Корея

Трафик Популярность Ключ Перевод (EN)
1 96 271 99 인스타그램 Instagram
2 66 339 97 vpn vpn
3 47 883 94 카카오톡 KakaoTalk
4 40 069 93 유튜브 YouTube
5 39 041 93 배달의민족 Delivery ethnicity
6 33 538 92 x x
7 32 794 92 트위터 Twitter
8 29 047 90 쿠팡플레이 Coupang Play
9 21 262 89 네이버 Naver
10 18 882 88 티빙 Tibing

Instagram занимает первую строчку топа в Южной Корее, а на втором месте еще один небрендовый поисковый запрос vpn. Почему так? В Южной Корее действует интернет-цензура. Там блокируют контент, который может угрожать национальной безопасности, распространять пропаганду КНДР, а также вредить социальной стабильности и общественной морали. Ну а пользователи ищут простой способ обойти запреты. Замыкает тройку KakaoTalk — корейский мессенджер.

Далее YouTube, сервис доставки, два твиттера по цене одного, локальный стриминговый сервис, локальный поисковый / новостной сервис а-ля Google и платформа для онлайн-трансляций и видеоконтента Tibing.


Больше об особенностях продвижения VPN-приложения — кейс

Австралия

Трафик Популярность Ключ
1 144 520 99 instagram
2 102 720 97 snapchat
3 70 760 94 facebook
4 45 775 91 tiktok
5 26 665 88 youtube
6 25 880 87 reddit
7 24 777 87 tinder
8 21 923 86 whatsapp
9 21 702 86 messenger
10 15 312 84 spotify

Первая четверка «классическая» — социальные сети, потом перерыв на YouTube, снова соцсеть, приложение для дейтинга, WhatsApp, далее наш абстрактный messenger Шрёдингера и изюминкой стал Spotify (сервис для прослушивания музыки). 

Кажется, именно музыки не хватало для создания полной атмосферы, учитывая прекрасную природу и кухню континента.

Украина

Трафик Популярность Ключ
1 38 906 98 телеграм
2 24 281 95 telegram
3 20 773 93 бравл старс
4 17 750 91 пабг
5 16 308 91 дія
6 15 075 91 tik tok
7 12 534 90 instagram
8 11 554 89 вайбер
9 11 418 89 brawl stars
10 11 205 89 viber

В Украине война заставляет людей искать в первую очередь связи с близкими, так что первые две строки занимает самый популярный канал связи — мессенджер Telegram. На третьем и четвертом местах расположились игры Brawl Stars и PUBG (королевская битва / battle royale). Вполне логично, учитывая, что нужно как-то убивать время в убежищах во время частых воздушных тревог.

На пятом месте цифровая платформа для управления государственными услугами — Дія. В стране документы внутри приложения официальные, к тому же оно предоставляет множество популярных услуг: от заявок на получение компенсации за разрушенное вследствии войны имущество до водительских сервисов и возможности пожениться.

Далее идут классические социальные сети, снова Brawl Stars и мессенджер Viber, который популярен в основном у более зрелой аудитории.

Украинцы на связи с родными, снимают стресс играми, активно взаимодействуют с государством и снова возвращаются к социальным сетям в конце дня.

Тенденции в App Store 2024

  1. Социальные сети во главе угла. Для людей все так же важно поддерживать связь и обмениваться контентом в самых разных уголках планеты. Вряд ли ближайшее время кому-то удастся сместить их с пьедестала. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddit и X доминируют на крупнейших рынках.
  2. Мессенджеры все важнее. Значительный интерес к мессенджерам Telegram и WhatsApp, а также попытки найти альтернативы подтверждают рост потребности в безопасном и удобном общении.
  3. Если игры, то мультиплеерные. В топы пробиваются игры, нацеленные на максимально широкую аудиторию.
  4. Локальные особенности. Помимо приложений, объединяющих пользователей со всего мира, существует ряд локальных отличительных черт, таких как:
  • свои аналоги TikTok и Google для Китая;
  • локальный мессенджер LINE в Японии;
  • популярность VPN-сервисов в Южной Корее из-за цензуры;
  • многофункциональное государственное приложение Дія в Украине.

На заметку ASO-специалисту

🔔VPN в Южной Корее очень популярен из-за цензуры в стране, важно обратить внимание на этот рынок, если вы продвигаете приложения со схожим функционалом.

🔔Безопасность в тренде среди мессенджеров. Если продвигаете мессенджеры, рассмотрите выдвижение на первый план в визуалах и текстовых метаданных информации о безопасности.

🔔В Китае, почти таком же крупном рынке, как и США, основной спрос именно на локальные приложения, выйти в топ с иностранным продуктом будет крайне сложной задачей.

🔔Глобальные и локальный события сильно влияют на тренды, так что важно следить за новостями в регионах, в которых вы продвигаетесь.

Прогнозы на 2025 год

  1. Социальные сети и мессенджеры останутся в топе, и эта ситуация не изменится в ближайшие годы. 
  2. Разбавлять их ряды будут приложения, локально популярные в той или иной стране — например, Discord в Канаде или Spotify в Австралии.
  3. Изюминками останутся местные приложения, направленные на внутреннего пользователя, такие как LINE, KakaoTalk и Дія.
Oleksii Stenhach

Другие статьи автора
Узнайте больше
ASO оптимизация
0
0
0
Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.

Свежее

Как продавать через LinkedIn и получить 50% конверсий в сделку — кейс B2B Lead Generation для Labas Biosciences

Подробно о том, как мы создали и масштабировали систему генерации лидов в узкой нише

Ad Monetization. Как получить учетную запись Google AdX — пошаговая инструкция

В статье я расскажу об основах Google AdX и двух способах доступа к учетной записи, рассмотрю их преимущества и недостатки, а также поделюсь кейсами

Что такое IP-адрес сайта, и Как IP влияет на SEO

Что можно узнать из IP адреса, и как его определить для своего или чужого сайта