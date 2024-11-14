Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы

Самые популярные ключевые слова в App Store за І половину 2024 года. Тенденции и прогнозы

Пришло время заварить чай с печеньками, ведь я подготовил для вас уютную статью о самых популярных ключевых словах в App Store за первое полугодие 2024 года. Анализ коснется 10-ти крупнейших рынков мобильных приложений, и, конечно же, Украины — родины RadASO.

Спойлер: большая часть ключей — брендовые, что логично. Бренды вызывают доверие, релевантны запросу в поиске и, конечно, инвестируют в рекламу.



Зачастую данные по топовым ключам не сильно отличаются год к году. Но за трендами следить стоит. Интерес пользователей к конкретным нишам, смещение акцентов помогают бизнесам и специалистам адаптироваться к спросу и предугадывать тенденции рынка.

Популярность ключевых слов в App Store — что это значит

Популярность или SAP (Search Ads Popularity ) — это индекс, основанный на частоте поиска пользователями конкретного ключевого запроса внутри определенного региона. SAP варьируется от 5 до 100, и чем выше значение — тем лучше.

🔔Нам известна популярность ключевых запросов исключительно в тех регионах, где доступны Apple Search Ads (ASA).

В этой статье я:

проанализировал размеры рынков по установкам приложений и игр;

собрал топ-10 ключей внутри каждой из стран;

попробовал включить Вангу дать прогноз на 2025 год.

Собрать данные для анализа помогли коллеги из ASOlytics — украинского ASO-сервиса, содержащего современные инструменты для продвижения мобильных приложений. Кстати, в ASOlytics максимальное значение SAP составляет 99 пунктов.

Топ стран по установкам приложений и игр

* на момент написания статьи данные SAP для Турции были недоступны. Поэтому эта страна в моем ресьорче отсутствует.

Тенденции популярности ключевых запросов и факторы, которые на них влияют

На запросы пользователей App Store влияют внешние факторы. В период острой пандемии Covid и локдауна, люди искали отдушину в онлайн-общении с близкими через Zoom или Skype. Примерно через год стали жаждать общения и свиданий. А в наши дни в топ выходят безопасные мессенджеры и vpn-приложения.

А как же искусственный интеллект? Первый инсайт — вы не увидите в топах запросы о ChatGPT или его друзьях. Оказывается, социальные сети и игры важнее, а Скайнет подождет.

Итак, предлагаю окунуться в мир поисковых запросов, понять, какие бренды популярны в тех или иных странах, а главное, найти ответ на вопрос — чего хотят пользователи?

США

№ Трафик Популярность Ключ 1 193 9139 99 instagram 2 115 7502 96 snapchat 3 852 922 94 facebook 4 508 479 90 tik tok 5 447 991 90 reddit 6 414 278 89 x 7 400 890 89 youtube 8 374 778 88 whatsapp 9 282 231 86 tinder 10 269 735 86 grindr

Мне кажется, если бы популярность ключа могла уходить за пределы SAP, Instagram просто улетел бы в космос с однозначным запуском в Штатах. США впереди планеты по количеству производимого контента, страна диктует тренды.

Социальные сети занимают первые шесть строчек американского топа, дальше видеоплатформа YouTube, мессенджер WhatsApp и два приложения для дейтинга.

Америка активно производит и потребляет контент из социальных сетей, общается и ходит на свидания.

Китай

№ Трафик Популярность Ключ Перевод (EN) 1 1 450 018 99 抖 音 Jitterbug (Douyin) 3 757 359 95 微信 WeChat 3 715 006 95 快 手 Quick hands (Kuaishou) 4 715 006 95 qq qq 5 674 368 94 夸克 Quark 6 665 871 94 王者荣耀 Honor of Kings 7 658 993 94 小红书 Little Red Book (Xiaohongshu) 8 613 146 93 抖音 极速版 Jitterbug (Douyin) Extreme 9 515 587 92 拼多多 Pinduoduo 10 485 390 92 百 度 Baidu

В Китае первую строчку занимает местный аналог TikTok — Jitterbug (Douyin), далее небезызвестный WeChat (социальная сеть, мессенджер и платформа оплаты товаров и услуг). А на третьей строчке расположился Quick hands (Kuaishou), приложение для обмена короткими видео и трансляций а-ля TikTok.

Затем:

соцсеть qq;

браузер Quark;

игра в жанре MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) Honor of Kings;

социальная платформа Little Red Book (Xiaohongshu), позволяющая покупать товары категорий косметика, мода и лайфстайл;

упрощенная версия Jitterbug (Douyin) Extreme;

приложение Pinduoduo для групповых покупок со скидками (от продуктов до одежды и электроники);

поисковая система Baidu.

В Китае социальные сети и обмен контентом тоже важны, но предпочтения пользователи отдают еще и играм, шопингу, просмотру страниц и поиску в мировой сети. Самое важное — в топ-10 нет ни одного НЕкитайского приложения, что напрямую связано с политикой.

Читайте также, Как правильная локализация привела к росту показов на 452% и скачиваний на 1600% в Китае.

Бразилия

№ Трафик Популярность Ключ 1 560 624 99 instagram 2 225 617 93 whatsapp 3 156 380 91 telegram 4 154 276 91 facebook 5 135 371 90 tik tok 6 117 595 89 ifood 7 94 638 87 tinder 8 90 955 87 capcut 9 88 335 87 nubank 10 79 121 86 uber

В 2024 году Apple Search Ads стал доступен в ряде латиноамериканских стран, включая Бразилию.

Соответственно, показатель SAP тут появился позже. Поэтому данные по топовым ключам охватывают период с 16 апреля по 1 июля 2024.

Instagram №1 в сердцах бразильцев с айфонами. С существенным преимуществом он опережает два мессенджера — Telegram и WhatsApp. Далее Facebook и TikTok.

Вторую половину топ-10 открывает iFood — популярная в Бразилии доставка еды, затем перерыв на знакомства в Tinder и еще одно локальное приложение — видеоредактор CapCut.

Nubank — финансовое приложение от одноименного цифрового банка, ну а Uber не нуждается в представлении.

Здесь интересно отметить службу такси. В Бразилии общественный транспорт не всегда безопасен, особенно в крупных городах, вроде Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. К тому же цены на такси относительно невысокие, что делает их предпочтительным способом передвижения для среднего класса.

Япония

№ Трафик Популярность Ключ Перевод (EN) 1 73 358 97 LINE LINE 2 63 741 96 すいかゲーム Watermelon game 3 60 751 96 youtube youtube 4 50 838 94 インスタ Instagram 5 44 686 94 x x 6 43 836 93 tiktok tiktok 7 36 785 92 tinder tinder 8 35 582 92 google google 9 28 381 90 instagram instagram 10 27 412 90 twitter twitter

Чем же живет одна из самых технологически развитых стран мира?

В первую очередь люди там ищут локальный мессенджер LINE, затем игру-головоломку на тему арбузов (вот это неожиданно), YouTube закрывает тройку лидеров.

Далее три соцсети, не нуждающиеся в представлении: приложение для знакомств, Google, снова Instagram, но уже на английском, и twitter (платформа теперь носит имя «Х») еще не стерся из памяти людей.

Поиск twitter напомнил процесс переименования улиц. Люди могут спустя 10 лет все так же использовать старые названия. Если и есть что-то вечное — это сопротивление переменам 😅

Великобритания

№ Трафик Популярность Ключ 1 385 585 99 snapchat 2 325 480 98 instagram 3 201 485 95 facebook 4 177 737 94 tiktok 5 119 067 91 reddit 6 92 427 90 whatsapp 7 80 473 89 youtube 8 69 379 88 x 9 65 120 87 grindr 10 64 602 87 tinder

Объединенное Королевство один в один совпадает по трендам с США, разве что места в топе у запросов немного отличаются.

Топ-5 — это социальные сети, но Snapchat чуть-чуть опередил Instagram. Далее шестым идет мессенджер, YouTube, снова социальная сеть и два приложения для знакомства.

Англичане пьют чай, неторопливо разглядывают социальные сети, общаются и смотрят видео, после чего идут на свидание. Всем бы так!

Франция

№ Трафик Популярность Ключ Перевод (EN) 1 233 158 99 snapchat snapchat 2 209 668 98 instagram instagram 3 114 577 94 tik tok tik tok 4 92 500 93 telegram telegram 5 70 286 91 facebook facebook 6 59 302 90 tinder tinder 7 51 352 89 whatsapp whatsapp 8 42 468 87 youtube youtube 9 36 646 86 tiktok tiktok 10 36 420 86 messenger messenger

Родина шампанского (если вы не знали, только игристые из провинции Шампань могут называться шампанским — все остальное просто игристые вина) преподносит сюрприз — первый НЕбрендовый поисковый запрос. Но давайте по порядку.

Французы сначала смотрят социальные сети и общаются, затем идут на свидание, а потом снова общаются и смотрят видеоролики. А в конце ищут мессенджер, причем не какой-то конкретный, а просто мессенджер. Это может быть связано с несколькими факторами:

желание найти альтернативу гигантам рынка;

поиск простого решения без вникания в детали;

общая тенденция популярности коммуникации после локдаунов;

или они просто ищут Facebook Messenger, который недолго думал над своим названием😅

Так или иначе — Vive la France!

Германия

№ Трафик Популярность Ключ Перевод (EN) 1 243 626 99 instagram instagram 2 122 131 95 snapchat snapchat 3 74 161 91 tik tok tik tok 4 67 431 91 whatsapp whatsapp 5 55 634 89 reddit reddit 6 40 775 87 youtube youtube 7 39 319 87 tinder tinder 8 37 889 87 facebook facebook 9 37 600 86 telegram telegram 10 26 225 84 brawl stars brawl stars

В целом топ-10 по стране очень похож на список в США, Англии и Франции. Темной лошадкой здесь выступила Brawl Stars — многопользовательская экшен-игра с элементами битвы на арене.

Потому что после социальных сетей, свиданий и общения хочется простого человеческого «поиграть». И пива, конечно.

Канада

№ Трафик Популярность Ключ 1 123 159 99 instagram 2 91 584 97 snapchat 3 52 253 93 facebook 4 28 524 89 tik tok 5 25 788 88 reddit 6 23 972 88 youtube 7 23 005 88 tinder 8 20 257 87 whatsapp 9 17 652 86 messenger 10 14 431 84 discord

Чем же нас удивит родина Дедпула? Топ-5 занимают социальные сети, на 6-й строчке YouTube, далее дейтинг, WhatsApp и общий (общий, Цукерберг??) поисковый запрос messenger. Закрывает десятку внезапно Discord — приложение для общения, в основном, популярное среди геймеров и студентов/учащихся.

Хотя геймерское комьюнити развито и в других странах, именно в Канаде Discord в топе. Многогранность функций приложения, поддержка локальных сообществ, проведение мероприятий, вроде технологических выставок и геймерских соревнований, позволили ему занять последнее, но не менее почетное место в топе.





ASO Busters . Оно помогает находить ответы на очевидные и не очень вопросы как опытным, так и начинающим ASO-специалистам. Кстати, я и мои коллеги активно развиваем наше комьюнити в Дискорде

Южная Корея

№ Трафик Популярность Ключ Перевод (EN) 1 96 271 99 인스타그램 Instagram 2 66 339 97 vpn vpn 3 47 883 94 카카오톡 KakaoTalk 4 40 069 93 유튜브 YouTube 5 39 041 93 배달의민족 Delivery ethnicity 6 33 538 92 x x 7 32 794 92 트위터 Twitter 8 29 047 90 쿠팡플레이 Coupang Play 9 21 262 89 네이버 Naver 10 18 882 88 티빙 Tibing

Instagram занимает первую строчку топа в Южной Корее, а на втором месте еще один небрендовый поисковый запрос vpn. Почему так? В Южной Корее действует интернет-цензура. Там блокируют контент, который может угрожать национальной безопасности, распространять пропаганду КНДР, а также вредить социальной стабильности и общественной морали. Ну а пользователи ищут простой способ обойти запреты. Замыкает тройку KakaoTalk — корейский мессенджер.

Далее YouTube, сервис доставки, два твиттера по цене одного, локальный стриминговый сервис, локальный поисковый / новостной сервис а-ля Google и платформа для онлайн-трансляций и видеоконтента Tibing.



Больше об особенностях продвижения VPN-приложения — кейс

Австралия

№ Трафик Популярность Ключ 1 144 520 99 instagram 2 102 720 97 snapchat 3 70 760 94 facebook 4 45 775 91 tiktok 5 26 665 88 youtube 6 25 880 87 reddit 7 24 777 87 tinder 8 21 923 86 whatsapp 9 21 702 86 messenger 10 15 312 84 spotify

Первая четверка «классическая» — социальные сети, потом перерыв на YouTube, снова соцсеть, приложение для дейтинга, WhatsApp, далее наш абстрактный messenger Шрёдингера и изюминкой стал Spotify (сервис для прослушивания музыки).

Кажется, именно музыки не хватало для создания полной атмосферы, учитывая прекрасную природу и кухню континента.

Украина

№ Трафик Популярность Ключ 1 38 906 98 телеграм 2 24 281 95 telegram 3 20 773 93 бравл старс 4 17 750 91 пабг 5 16 308 91 дія 6 15 075 91 tik tok 7 12 534 90 instagram 8 11 554 89 вайбер 9 11 418 89 brawl stars 10 11 205 89 viber

В Украине война заставляет людей искать в первую очередь связи с близкими, так что первые две строки занимает самый популярный канал связи — мессенджер Telegram. На третьем и четвертом местах расположились игры Brawl Stars и PUBG (королевская битва / battle royale). Вполне логично, учитывая, что нужно как-то убивать время в убежищах во время частых воздушных тревог.

На пятом месте цифровая платформа для управления государственными услугами — Дія. В стране документы внутри приложения официальные, к тому же оно предоставляет множество популярных услуг: от заявок на получение компенсации за разрушенное вследствии войны имущество до водительских сервисов и возможности пожениться.

Далее идут классические социальные сети, снова Brawl Stars и мессенджер Viber, который популярен в основном у более зрелой аудитории.

Украинцы на связи с родными, снимают стресс играми, активно взаимодействуют с государством и снова возвращаются к социальным сетям в конце дня.

Тенденции в App Store 2024

Социальные сети во главе угла. Для людей все так же важно поддерживать связь и обмениваться контентом в самых разных уголках планеты. Вряд ли ближайшее время кому-то удастся сместить их с пьедестала. Instagram, Snapchat, TikTok, Facebook, Reddit и X доминируют на крупнейших рынках. Мессенджеры все важнее. Значительный интерес к мессенджерам Telegram и WhatsApp, а также попытки найти альтернативы подтверждают рост потребности в безопасном и удобном общении. Если игры, то мультиплеерные. В топы пробиваются игры, нацеленные на максимально широкую аудиторию. Локальные особенности. Помимо приложений, объединяющих пользователей со всего мира, существует ряд локальных отличительных черт, таких как:

свои аналоги TikTok и Google для Китая;

локальный мессенджер LINE в Японии;

популярность VPN-сервисов в Южной Корее из-за цензуры;

многофункциональное государственное приложение Дія в Украине.

На заметку ASO-специалисту

🔔VPN в Южной Корее очень популярен из-за цензуры в стране, важно обратить внимание на этот рынок, если вы продвигаете приложения со схожим функционалом.

🔔Безопасность в тренде среди мессенджеров. Если продвигаете мессенджеры, рассмотрите выдвижение на первый план в визуалах и текстовых метаданных информации о безопасности.

🔔В Китае, почти таком же крупном рынке, как и США, основной спрос именно на локальные приложения, выйти в топ с иностранным продуктом будет крайне сложной задачей.

🔔Глобальные и локальный события сильно влияют на тренды, так что важно следить за новостями в регионах, в которых вы продвигаетесь.

Прогнозы на 2025 год