Продвижение VPN-приложения: как увеличить показы на 88% и инсталлы на 36% среди 500+ конкурентов. Кейс 7VPN
В конкурентном мире VPN-приложений, выделиться среди сотен подобных сервисов — настоящий вызов. Однако 7VPN сумел достичь результатов, увеличив показы и загрузки благодаря эффективности текстового и графического ASO. В этой статье команда RadASO покажет, какие именно стратегии и подходы позволили 7VPN обойти более 500 конкурентов и занять лидирующие позиции на рынке.
Ниша: VPN
Команда: Виталий Губарик (ASO-специалист), Ольга Грек (Team Lead), Татьяна Ильенко (Project Manager).
Кто клиент
7VPN — VPN-приложение, созданное для безопасного и конфиденциального поиска в сети. Приложение позволяет подключаться к серверам в 60+ странах, добавлять собственные серверы для подключения, блокировать рекламу в интернете и проверять скорость соединения в режиме реального времени.
Цель продвижения
Повысить видимость приложения и увеличить количество инсталлов в целевых странах.
Главный вызов
Перенасыщенная ниша, среди конкурентов более 500 приложений, среди которых присутствуют сильные бренды, такие как Nord VPN, Turbo VPN и другие.
Действия команды
Шаг 1. Анализ функций приложения и сбор релевантных конкурентов.
Шаг 2. На основе анализа ниши, а именно распределения общего количества загрузок и прибыли конкурентов, команда определила приоритетные страны для оптимизации текстовых метаданных.
Сосредоточились на регионах с наибольшей долей трафика, включая США, Саудовскую Аравию, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты, Францию и Германию.
До этого приложение уже использовало 13 из 39 доступных локализаций в App Store, однако в RadASO решили повторно проработать их и дополнить план другими незадействованными локализациями.
Шаг 3. Сбор семантического ядра из релевантных поисковых запросов, по которым ранжируются конкуренты, их тайтлы и сабтайтлы, а также поисковые подсказки из стора:
Шаг 4. Несколько итераций обновления метаданных для утвержденных стран с использованием крослокализаций. Это позволило использовать максимально большое количество ключевых запросов.
Например, в Испании действует одновременно 4 локализации: English (UK, US), Spanish (Spain) и Catalan, а в Австралии 3 — English (UK, US) и English (Australia). Подробнее с перечнем можно ознакомиться по ссылке.
На основе следующих метрик команда RadASO сделала выводы о приоритизации включения в метаданные того или иного поискового запроса:
- популярность запроса — сосредоточились на ключевых словах высокой и средней популярности;
- вхождение поискового запроса в текущие метаданные и позиция приложения по нему — сохраняли поисковые запросы, по которым приложение занимало высокие позиции и заменяли на новые те, по которым не удалось их получить;
- лучшая позиция приложения по запросу в течение всего времени — если позиция приложения пока невысокая, однако время от времени приложение все же оказывается на вершине, то такие запросы стоит сохранять, чтобы не потерять потенциальный трафик по ним;
- количество конкурентов в первой десятке — чем больше конкурентов в первой десятке, тем больше релевантность запроса для приложения;
- общее количество приложений в выдаче — чем меньше общее количество приложений в поисковой выдаче, тем менее конкурентная ниша. Соответственно есть большая вероятность занять высокую позицию;
- конверсия (если этот показатель доступен с Apple Search Ads) — может быть более целесообразно целиться на менее популярные поисковые запросы с высокой конверсией, чем на высокопопулярные с низкой. В результате чего приложение может получить больше загрузок.
Шаг 5. Тестирование графических элементов с целью повышения конверсии в загрузки. Для этого команда RadASO использует стратегию CRO (Conversion Rate Optimization) Loop:
Шаг 6. Исследование иконки и скриншотов приложения для дальнейшего улучшения. Перед тестированием графика выглядела так:
Гипотеза №1. Изображение на иконке приложения ключевого слова «VPN» будет объяснять его функционал и привлекать больше внимания пользователей.
На основе гипотезы было создано несколько новых вариантов иконки:
В результате тестирования обнаружили, что иконка с надписью VPN снизу отображала улучшение конверсии на 1,83% по сравнению с текущей иконкой и другими тестовыми вариантами:
Гипотеза №2. Демонстрация на первом скриншоте основного преимущества приложения — подключение к безопасному серверу.
Гипотеза №3. Демонстрация основной потребности и выгоды для пользователей — беспрепятственного доступа к желаемому контенту и играм.
Скриншоты на основе двух гипотез:
Согласно результатам теста новые скриншоты отображали улучшение конверсии в среднем на 3%:
Результаты продвижения
Рост количества позиций в 1-50:
В результате новых позиций видим рост видимости приложения в странах с обновленными метаданными:
Также возросло и количество загрузок:
Сравнивая количество показов и установок в целевых странах в течение 2-х месяцев до и после первого релиза, наблюдается увеличение этих показателей. Всего за два месяца работы над ASO в проработанных странах количество органических показов выросло на 88%, инсталлов - на 33%:
Вывод
Благодаря детальному анализу ниши, последовательному подходу при подготовке текстовых метаданных и тестированию графических элементов команде удалось достичь результата в выбранных странах и существенно расширить базу пользователей приложения.
Таким образом, видимость приложения после работы над ASO улучшилась почти вдвое, а инсталлы выросли на треть. Тестирование креативов показало улучшение конверсии на 2-3% в каждую итерацию.
Татьяна Ильенко — Project Manager
Продвигаться на рынке VPN-приложений — это задача со звездочкой. С самого начала наш клиент продемонстрировал высокий уровень профессионализма и понимал важность оптимизации. Их команда активно участвовала на всех этапах, была открыта к новым идеям и быстро реагировала на наши предложения и замечания.
Сотрудничество было чрезвычайно продуктивным. Благодаря слаженной работе команд RadASO и 7VPN, мы достигли значительных результатов - увеличили количество просмотров и загрузок. Спасибо команде 7VPN за доверие и сотрудничество.
По теме
Свежее
Как продвигать мобильное приложение в App Store в 2024 году. Полное руководство
Продвижение мобильных приложений нужно для максимального привлечения пользователей. Читайте рекомендации от RadASO по раскрутке iOS приложений в 2024 году.
Как использовать Евро-2024 для увеличения продаж. Идеи и примеры
Спортивные события привлекают миллионные аудитории. И этим стоит воспользоваться
Конверсия в подписчика 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: отличные результаты для чат-бота и эффективное продвижение сайта
Нам удалось охватить много новой активной целевой аудитории для известного бренда