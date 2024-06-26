Продвижение VPN-приложения: как увеличить показы на 88% и инсталлы на 36% среди 500+ конкурентов. Кейс 7VPN

Продвижение VPN-приложения: как увеличить показы на 88% и инсталлы на 36% среди 500+ конкурентов. Кейс 7VPN

В конкурентном мире VPN-приложений, выделиться среди сотен подобных сервисов — настоящий вызов. Однако 7VPN сумел достичь результатов, увеличив показы и загрузки благодаря эффективности текстового и графического ASO. В этой статье команда RadASO покажет, какие именно стратегии и подходы позволили 7VPN обойти более 500 конкурентов и занять лидирующие позиции на рынке.

Услуга: App Store Optimization

Ниша: VPN

Команда: Виталий Губарик (ASO-специалист), Ольга Грек (Team Lead), Татьяна Ильенко (Project Manager). VPNВиталий Губарик (ASO-специалист), Ольга Грек (Team Lead), Татьяна Ильенко (Project Manager).

Кто клиент

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7VPN — VPN-приложение, созданное для безопасного и конфиденциального поиска в сети. Приложение позволяет подключаться к серверам в 60+ странах, добавлять собственные серверы для подключения, блокировать рекламу в интернете и проверять скорость соединения в режиме реального времени.

Цель продвижения

Повысить видимость приложения и увеличить количество инсталлов в целевых странах.

Главный вызов

Перенасыщенная ниша, среди конкурентов более 500 приложений, среди которых присутствуют сильные бренды, такие как Nord VPN, Turbo VPN и другие.

Действия команды

Шаг 1. Анализ функций приложения и сбор релевантных конкурентов.

Шаг 2. На основе анализа ниши, а именно распределения общего количества загрузок и прибыли конкурентов, команда определила приоритетные страны для оптимизации текстовых метаданных.

Сосредоточились на регионах с наибольшей долей трафика, включая США, Саудовскую Аравию, Великобританию, Объединенные Арабские Эмираты, Францию и Германию.

До этого приложение уже использовало 13 из 39 доступных локализаций в App Store, однако в RadASO решили повторно проработать их и дополнить план другими незадействованными локализациями.

Шаг 3. Сбор семантического ядра из релевантных поисковых запросов, по которым ранжируются конкуренты, их тайтлы и сабтайтлы, а также поисковые подсказки из стора:

Шаг 4. Несколько итераций обновления метаданных для утвержденных стран с использованием крослокализаций. Это позволило использовать максимально большое количество ключевых запросов.

Например, в Испании действует одновременно 4 локализации: English (UK, US), Spanish (Spain) и Catalan, а в Австралии 3 — English (UK, US) и English (Australia). Подробнее с перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Интересно. Команда решила не использовать начальное название бренда «7VPN» в тайтле, а разделить пробелом «7 VPN». Это необходимо для использования основного ключа «VPN», который образует связи с большим количеством поисковых запросов и экономии места для других ключевых запросов.

На основе следующих метрик команда RadASO сделала выводы о приоритизации включения в метаданные того или иного поискового запроса:

популярность запроса — сосредоточились на ключевых словах высокой и средней популярности;

— сосредоточились на ключевых словах высокой и средней популярности; вхождение поискового запроса в текущие метаданные и позиция приложения по нему — сохраняли поисковые запросы, по которым приложение занимало высокие позиции и заменяли на новые те, по которым не удалось их получить;

— сохраняли поисковые запросы, по которым приложение занимало высокие позиции и заменяли на новые те, по которым не удалось их получить; лучшая позиция приложения по запросу в течение всего времени — если позиция приложения пока невысокая, однако время от времени приложение все же оказывается на вершине, то такие запросы стоит сохранять, чтобы не потерять потенциальный трафик по ним;

— если позиция приложения пока невысокая, однако время от времени приложение все же оказывается на вершине, то такие запросы стоит сохранять, чтобы не потерять потенциальный трафик по ним; количество конкурентов в первой десятке — чем больше конкурентов в первой десятке, тем больше релевантность запроса для приложения;

— чем больше конкурентов в первой десятке, тем больше релевантность запроса для приложения; общее количество приложений в выдаче — чем меньше общее количество приложений в поисковой выдаче, тем менее конкурентная ниша. Соответственно есть большая вероятность занять высокую позицию;

— чем меньше общее количество приложений в поисковой выдаче, тем менее конкурентная ниша. Соответственно есть большая вероятность занять высокую позицию; конверсия (если этот показатель доступен с Apple Search Ads) — может быть более целесообразно целиться на менее популярные поисковые запросы с высокой конверсией, чем на высокопопулярные с низкой. В результате чего приложение может получить больше загрузок.

Шаг 5. Тестирование графических элементов с целью повышения конверсии в загрузки. Для этого команда RadASO использует стратегию CRO (Conversion Rate Optimization) Loop:

Шаг 6. Исследование иконки и скриншотов приложения для дальнейшего улучшения. Перед тестированием графика выглядела так:

Гипотеза №1. Изображение на иконке приложения ключевого слова «VPN» будет объяснять его функционал и привлекать больше внимания пользователей.

На основе гипотезы было создано несколько новых вариантов иконки:

В результате тестирования обнаружили, что иконка с надписью VPN снизу отображала улучшение конверсии на 1,83% по сравнению с текущей иконкой и другими тестовыми вариантами:

Примечание. A/B/C/D тестирование для определения наилучшего варианта иконки в течение одного теста. *Встроенный инструмент тестирования в App Store позволяет тестировать до 3 различных вариантов креативов одновременно к дефолтной странице. В этом случае А — это дефолтная страница, а B/C/D — тестовые варианты. Они тестировались одновременно, и при этом вариант В показал себя лучше всего.

Гипотеза №2. Демонстрация на первом скриншоте основного преимущества приложения — подключение к безопасному серверу.

Гипотеза №3. Демонстрация основной потребности и выгоды для пользователей — беспрепятственного доступа к желаемому контенту и играм.

Скриншоты на основе двух гипотез:

Согласно результатам теста новые скриншоты отображали улучшение конверсии в среднем на 3%:

Примечание. Варианты B и Bʼ — это идентичные варианты тестовых скриншотов. Команда проводила A/B/B тестирование.

Результаты продвижения

Рост количества позиций в 1-50:

В результате новых позиций видим рост видимости приложения в странах с обновленными метаданными:

Также возросло и количество загрузок:

Сравнивая количество показов и установок в целевых странах в течение 2-х месяцев до и после первого релиза, наблюдается увеличение этих показателей. Всего за два месяца работы над ASO в проработанных странах количество органических показов выросло на 88%, инсталлов - на 33%:

Вывод

Благодаря детальному анализу ниши, последовательному подходу при подготовке текстовых метаданных и тестированию графических элементов команде удалось достичь результата в выбранных странах и существенно расширить базу пользователей приложения.

Таким образом, видимость приложения после работы над ASO улучшилась почти вдвое, а инсталлы выросли на треть. Тестирование креативов показало улучшение конверсии на 2-3% в каждую итерацию.

Татьяна Ильенко — Project Manager