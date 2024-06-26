Просування VPN-застосунку: як збільшити покази на 88% та інстали на 36% серед 500+ конкурентів. Кейс 7VPN
У конкурентному світі VPN-застосунків, виділитися серед сотень подібних сервісів — справжній виклик. Проте 7VPN зумів досягти результатів, збільшивши покази та завантаження завдяки ефективності текстового та графічного ASO. У цій статті команда RadASO покаже, які саме стратегії та підходи дозволили 7VPN обійти понад 500 конкурентів та зайняти провідні позиції на ринку.
Ніша: VPN
Команда: Віталій Губарик (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager).
Хто клієнт
7VPN — VPN-застосунок, створений для безпечного та конфіденційного пошуку в мережі. Застосунок дозволяє підключатись до серверів у 60+ країнах, додавати власні сервери для підключення, блокувати рекламу в інтернеті та перевіряти швидкість з’єднання в режимі реального часу.
Ціль просування
Підвищити видимість застосунку та збільшити кількість інсталів у цільових країнах.
Головний виклик
Перенасичена ніша, серед конкурентів понад 500 застосунків, з-поміж яких присутні сильні бренди як-от Nord VPN, Turbo VPN та інші.
Дії команди
Крок 1. Аналіз функцій застосунку та збір релевантних конкурентів.
Крок 2. На основі аналізу ніші, а саме розподілу загальної кількості завантажень та прибутку конкурентів, команда визначила пріоритетні країни для оптимізації текстових метаданих:
Зосередились на регіонах з найбільшою часткою трафіку, включаючи США, Саудівську Аравію, Великобританію, Обʼєднані Арабські Емірати, Францію та Німеччину.
До цього застосунок вже використовував 13 із 39 доступних локалізацій в App Store, проте в RadASO вирішили повторно пропрацювати їх та доповнити план іншими незадіяними локалізаціями.
Крок 3. Збір семантичного ядра з релевантних пошукових запитів, за якими ранжуються конкуренти, їх тайтли та сабтайтли, а також пошукові підказки зі стору:
Крок 4. Декілька ітерацій оновлення метаданих для затверджених країн з використанням крослокалізацій. Це дало змогу використати максимально велику кількість ключових запитів.
Наприклад, в Іспанії діє одночасно 4 локалізації: English (UK, US), Spanish (Spain) та Catalan, а в Австралії 3 — English (UK, US) та English (Australia). Детальніше з переліком можна ознайомитись за посиланням.
На основі наступних метрик команда RadASO зробила висновки щодо пріоритизації включення у метадані того чи іншого пошукового запиту:
- популярність запиту — зосередились на ключових словах високої та середньої популярності;
- входження пошукового запиту в поточні метадані та позиція застосунку за ним — зберігали пошукові запити, за якими застосунок посідав високі позиції та замінювали на нові ті, за якими не вдалось їх отримати;
- найкраща позиція застосунку за запитом протягом всього часу — якщо позиція застосунку наразі невисока, проте час від часу застосунок все ж опиняється на вершині, такі запити варто зберігати, щоб не втратити потенційний трафік за ними;
- кількість конкурентів у першій десятці — чим більше конкурентів в першій десятці, тим більша релевантність запиту для застосунку;
- загальна кількість застосунків у видачі — чим менша загальна кількість застосунків у пошуковій видачі, тим менш конкурентна ніша. Відповідно є більша ймовірність посісти високу позицію;
- конверсія (якщо цей показник доступний з Apple Search Ads) — може бути більш доцільно цілитись на менш популярні пошукові запити з високою конверсією, аніж на високопопулярні з низькою. В результаті чого застосунок може отримати більше завантажень.
Крок 5. Тестування графічних елементів з метою підвищення конверсії у завантаження. Для цього команда RadASO використовує стратегію CRO (Conversion Rate Optimization) Loop:
Крок 6. Дослідження іконки та скриншотів застосунку для подальшого покращення. Перед тестуванням графіка виглядала так:
Гіпотеза №1. Зображення на іконці застосунку ключового слова «VPN» пояснюватиме його функціонал та привертатиме більше уваги користувачів.
На основі гіпотези створили декілька нових варіантів іконки:
В результаті тестування виявили, що іконка з написом VPN знизу відображала покращення конверсії на 1,83% у порівнянні з поточною іконкою та іншими тестовими варіантами:
Гіпотеза №2. Демонстрація на першому скриншоті основної переваги застосунку — підʼєднання до безпечного сервера.
Гіпотеза №3. Демонстрація основної потреби та вигоди для користувачів — безперешкодного доступу до бажаного контенту та ігор.
Скриншоти на основі двох гіпотез:
Відповідно до результатів тесту нові скриншоти відображали покращення конверсії в середньому на 3%:
Результати просування
Зростання кількості позицій в 1-50:
В результаті нових позицій бачимо зростання видимості застосунку в країнах з оновленими метаданими:
Також зросла і кількість завантажень:
Порівнюючи кількість показів та встановлень в цільових країнах протягом двох місяців до та після першого релізу, спостерігається збільшення цих показників. Всього за два місяці роботи над ASO у пропрацьованих країнах кількість органічних показів зросла на 88%, інсталів — на 33%:
Висновок
Завдяки детальному аналізу ніші, послідовному підходу при підготовці текстових метаданих та тестуванню графічних елементів команді вдалося досягти результату в обраних країнах та суттєво розширити базу користувачів застосунку. Таким чином, видимість застосунку після роботи над ASO покращилася майже вдвічі, а інстали зросли на третину. Тестування креативів показало покращення конверсії на 2-3% в кожну ітерацію.
Tetiana Ilienko – Project Manager
Просуватися на ринку VPN-застосунків — це завдання з зірочкою. З самого початку наш клієнт продемонстрував високий рівень професіоналізму та розумів важливість оптимізації. Їхня команда активно брала участь на всіх етапах, була відкрита до нових ідей і швидко реагувала на наші пропозиції та зауваження.
Співпраця була надзвичайно продуктивною. Завдяки злагодженій роботі команд RadASO та 7VPN, ми досягли значних результатів — збільшили кількість переглядів і завантажень. Дякую команді 7VPN за довіру та співпрацю.
Свіжі
Як просувати мобільний застосунок в App Store у 2024 році. Повний гайд
Просування мобільних додатків потрібне для максимального залучення користувачів. Читайте рекомендації від RadASO щодо розкрутки iOS додатків у 2024 році.
Конверсія в підписника 97%. Кейс Telegram Ads для OLX: вражаючі результати для чат-бота й ефективне просування сайту
Ми змогли охопити багато нової активної цільової аудиторії для відомого бренду
Як писати про компанію, аби ЗМІ вас публікували: зміст, формати, поради
Щоби публікуватись, необхідно пройти «вхідний бар’єр» — зацікавити редакцію вашим пресрелізом. Правильно оформити й подати матеріал. Як це зробити, читайте в статті