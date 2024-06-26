Просування VPN-застосунку: як збільшити покази на 88% та інстали на 36% серед 500+ конкурентів. Кейс 7VPN

Просування VPN-застосунку: як збільшити покази на 88% та інстали на 36% серед 500+ конкурентів. Кейс 7VPN

У конкурентному світі VPN-застосунків, виділитися серед сотень подібних сервісів — справжній виклик. Проте 7VPN зумів досягти результатів, збільшивши покази та завантаження завдяки ефективності текстового та графічного ASO. У цій статті команда RadASO покаже, які саме стратегії та підходи дозволили 7VPN обійти понад 500 конкурентів та зайняти провідні позиції на ринку.

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Послуга: App Store Optimization

Ніша: VPN

Команда: Віталій Губарик (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager). VPNВіталій Губарик (ASO-спеціаліст), Ольга Грек (Team Lead), Тетяна Ільєнко (Project Manager).

Хто клієнт

7VPN — VPN-застосунок, створений для безпечного та конфіденційного пошуку в мережі. Застосунок дозволяє підключатись до серверів у 60+ країнах, додавати власні сервери для підключення, блокувати рекламу в інтернеті та перевіряти швидкість з’єднання в режимі реального часу.

Ціль просування

Підвищити видимість застосунку та збільшити кількість інсталів у цільових країнах.

Головний виклик

Перенасичена ніша, серед конкурентів понад 500 застосунків, з-поміж яких присутні сильні бренди як-от Nord VPN, Turbo VPN та інші.

Дії команди

Крок 1. Аналіз функцій застосунку та збір релевантних конкурентів.

Крок 2. На основі аналізу ніші, а саме розподілу загальної кількості завантажень та прибутку конкурентів, команда визначила пріоритетні країни для оптимізації текстових метаданих:

Зосередились на регіонах з найбільшою часткою трафіку, включаючи США, Саудівську Аравію, Великобританію, Обʼєднані Арабські Емірати, Францію та Німеччину.

До цього застосунок вже використовував 13 із 39 доступних локалізацій в App Store, проте в RadASO вирішили повторно пропрацювати їх та доповнити план іншими незадіяними локалізаціями.

Крок 3. Збір семантичного ядра з релевантних пошукових запитів, за якими ранжуються конкуренти, їх тайтли та сабтайтли, а також пошукові підказки зі стору:

Крок 4. Декілька ітерацій оновлення метаданих для затверджених країн з використанням крослокалізацій. Це дало змогу використати максимально велику кількість ключових запитів.

Наприклад, в Іспанії діє одночасно 4 локалізації: English (UK, US), Spanish (Spain) та Catalan, а в Австралії 3 — English (UK, US) та English (Australia). Детальніше з переліком можна ознайомитись за посиланням.

Цікаво. Команда вирішила не використовувати початкову назву бренду «7VPN» у тайтлі, а розділити пробілом «7 VPN». Це необхідно для використання основного ключа «VPN», який утворює звʼязки з великою кількістю пошукових запитів, та економії місця для інших ключових запитів.

На основі наступних метрик команда RadASO зробила висновки щодо пріоритизації включення у метадані того чи іншого пошукового запиту:

популярність запиту — зосередились на ключових словах високої та середньої популярності;

зосередились на ключових словах високої та середньої популярності; входження пошукового запиту в поточні метадані та позиція застосунку за ним — зберігали пошукові запити, за якими застосунок посідав високі позиції та замінювали на нові ті, за якими не вдалось їх отримати;

— зберігали пошукові запити, за якими застосунок посідав високі позиції та замінювали на нові ті, за якими не вдалось їх отримати; найкраща позиція застосунку за запитом протягом всього часу — якщо позиція застосунку наразі невисока, проте час від часу застосунок все ж опиняється на вершині, такі запити варто зберігати, щоб не втратити потенційний трафік за ними;

— якщо позиція застосунку наразі невисока, проте час від часу застосунок все ж опиняється на вершині, такі запити варто зберігати, щоб не втратити потенційний трафік за ними; кількість конкурентів у першій десятці — чим більше конкурентів в першій десятці, тим більша релевантність запиту для застосунку;

— чим більше конкурентів в першій десятці, тим більша релевантність запиту для застосунку; загальна кількість застосунків у видачі — чим менша загальна кількість застосунків у пошуковій видачі, тим менш конкурентна ніша. Відповідно є більша ймовірність посісти високу позицію;

— чим менша загальна кількість застосунків у пошуковій видачі, тим менш конкурентна ніша. Відповідно є більша ймовірність посісти високу позицію; конверсія (якщо цей показник доступний з Apple Search Ads) — може бути більш доцільно цілитись на менш популярні пошукові запити з високою конверсією, аніж на високопопулярні з низькою. В результаті чого застосунок може отримати більше завантажень.

Крок 5. Тестування графічних елементів з метою підвищення конверсії у завантаження. Для цього команда RadASO використовує стратегію CRO (Conversion Rate Optimization) Loop:

Крок 6. Дослідження іконки та скриншотів застосунку для подальшого покращення. Перед тестуванням графіка виглядала так:

Гіпотеза №1. Зображення на іконці застосунку ключового слова «VPN» пояснюватиме його функціонал та привертатиме більше уваги користувачів.

На основі гіпотези створили декілька нових варіантів іконки:

В результаті тестування виявили, що іконка з написом VPN знизу відображала покращення конверсії на 1,83% у порівнянні з поточною іконкою та іншими тестовими варіантами:

Примітка. A/B/C/D-тестування для визначення найкращого варіанту іконки протягом одного тесту.*Вбудований інструмент тестування в App Store дозволяє тестувати до 3 різних варіантів креативів одночасно до дефолтної сторінки. В цьому випадку А — це дефолтна сторінка, а B/C/D — тестові варіанти. Вони тестувалися одночасно, і при цьому варіант В показав себе найкраще.

Гіпотеза №2. Демонстрація на першому скриншоті основної переваги застосунку — підʼєднання до безпечного сервера.

Гіпотеза №3. Демонстрація основної потреби та вигоди для користувачів — безперешкодного доступу до бажаного контенту та ігор.

Скриншоти на основі двох гіпотез:

Відповідно до результатів тесту нові скриншоти відображали покращення конверсії в середньому на 3%:

Примітка. Варіанти B і Bʼ — це ідентичні варіанти тестових скриншотів. Команда проводила A/B/B-тестування.

Результати просування

Зростання кількості позицій в 1-50:

В результаті нових позицій бачимо зростання видимості застосунку в країнах з оновленими метаданими:

Також зросла і кількість завантажень:

Порівнюючи кількість показів та встановлень в цільових країнах протягом двох місяців до та після першого релізу, спостерігається збільшення цих показників. Всього за два місяці роботи над ASO у пропрацьованих країнах кількість органічних показів зросла на 88%, інсталів — на 33%:

Висновок

Завдяки детальному аналізу ніші, послідовному підходу при підготовці текстових метаданих та тестуванню графічних елементів команді вдалося досягти результату в обраних країнах та суттєво розширити базу користувачів застосунку. Таким чином, видимість застосунку після роботи над ASO покращилася майже вдвічі, а інстали зросли на третину. Тестування креативів показало покращення конверсії на 2-3% в кожну ітерацію.





Tetiana Ilienko – Project Manager