Блог про Аналітику

Як знайти втрату 22% доходу, коли аналітика не показує помилок: кейс виробника б’юті-інструментів
Аналітика
3 дні тому 5
Єлизавета Бережко
0
Усе, що вам потрібно знати про звіт «Шляхи атрибуції ключових подій» в GA4
Аналітика
місяць тому 15
Антон Дрюк
0
Enhanced Conversions та Imported Conversions у Google Ads: що обрати і в чому різниця
Аналітика
місяць тому 8
Єлизавета Бережко
0
Покроковий гайд з налаштування TikTok Pixel через Google Tag Manager
Аналітика
місяць тому 11
Маргарита Невгад
0
Як передача конверсій із CRM у рекламні кабінети допомагає покращити performance-рекламу
Аналітика
місяць тому 15
Олександр Конівненко
0
GA4 і GTM для ecommerce: як побудувати аналітику, що показує продажі, втрати й точки росту
Аналітика
місяць тому 11
Олександра Коноваленко
0
Як об’єднати дані з Meta, TikTok, Google Ads і DV360 в одному звіті: кейс із медійної аналітики
Аналітика
2 місяці тому 5
Єлизавета Бережко
0
Як об’єднати всю маркетингову аналітику в одному дашборді — кейс Advio
Аналітика
2 місяці тому 4
Михайло Василенко
0
Єдина аналітична система для Yogoda: витрати, продажі та окупність в одному просторі
Аналітика
3 місяці тому 4
Ігор Павленко
0
GA4 для eCommerce: які метрики справді впливають на дохід, а які — просто «для звіту»
Аналітика
3 місяці тому 8
Ірина Ємельяненко
0
Чому сегментація — ключ до ефективного ecommerce-маркетингу
Аналітика
4 місяці тому 8
Кирил Шум
0
Що таке MCP і як AI-агент може аналізувати маркетингові звіти замість вас
Аналітика
4 місяці тому 11
Михайло Василенко
0
Як налаштувати інтеграції Adjust з Facebook: покрокова інструкція
Аналітика
4 місяці тому 8
Діана Петросян
0
Оптимізація CRM через кастомну інтеграцію джерел трафіку в HubSpot: кейс Simply Contact
Аналітика
4 місяці тому 5
Володимир Демчук
0
Що таке Server-Side Tagging і чому воно важливе для вебаналітики
Аналітика
5 місяців тому 9
Дарина Ворона
0
Як налаштувати розширену електронну торгівлю за допомогою Google Tag Manager
Аналітика
5 місяців тому 11
Андрій Кравченко
0
Як оцінити готовність бізнесу до ML-аналітики: чекліст від Netpeak
Аналітика
5 місяців тому 9
Кирил Шум
0
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