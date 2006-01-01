Журнал
Олександр Конівненко
Автор NJ з 2018
Позиція:
Head of Digital Data Department
Компанія:
Netpeak Ukraine
Інформація про себе
В Netpeak Ukraine з 2018 року, обіймає посаду Head of Digital Data Department.
Свіжі матеріали
Аналітика
2030
2
Як обрати модель атрибуції та справедливо оцінити ефективність каналів
Аналітика
Як обрати модель атрибуції та справедливо оцінити ефективність каналів
2030
2
Аналітика
2544
4
Cloud Marketing та AI-аналітика: як бізнес оптимізує рекламу завдяки даним
Аналітика
Cloud Marketing та AI-аналітика: як бізнес оптимізує рекламу завдяки даним
2544
4
Аналітика
2378
2
Маркетинг, що працює: як навчити рекламні алгоритми приносити більше прибутку
Аналітика
Маркетинг, що працює: як навчити рекламні алгоритми приносити більше прибутку
2378
2
Кейси
Аналітика
2281
2
Кейс з наскрізної аналітики у ніші ритейлу. Як її впроваджують спеціалісти Netpeak
Кейси
Аналітика
Кейс з наскрізної аналітики у ніші ритейлу. Як її впроваджують спеціалісти Netpeak
2281
2
Кейси
SEO
6304
4
+247% кліків з органічного пошуку за рік — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte
Кейси
SEO
+247% кліків з органічного пошуку за рік — SEO для Bosch Siemens Hausgeräte
6304
4