Кейси з email-маркетингу

Кейс BALD: автоматизація ветсервісу через чат-бот 5-в-1
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
5 днів тому 18
Ольга Бєлік
212 0
+373% прибутку рік до року: як автоматизація розсилок змінила комунікацію KLR Bus
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
місяць тому 18
Ольга Бєлік
875 8
Книжкові рекомендації зі штучним інтелектом: чат-бот для книгарні Readeat
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
2 місяці тому 19
Ольга Бєлік
1706 0
Вихід на ROMI 258% за перший місяць роботи: кейс Ukrarmor
Кейси Email-маркетинг
3 місяці тому 10
Дмитро Гаврилов
1102 0
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
6 місяців тому 7
Катерина Малярчук
979 2
Як сформувати позитивний образ страхової компанії: кейс співпраці Netpeak та ARX
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
11 місяців тому 19
Ольга Бєлік
1494 10
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
Кейси Email-маркетинг
11 місяців тому 15
Валерія Лісняк
1199 10
Як організувати розсилку 19 мовами за участі ChatGPT. Кейс з email-маркетингу для ME-QR.com
Кейси Email-маркетинг
11 місяців тому 23
Ольга Бєлік
1600 11
Як успішно комунікувати через розсилки без must have інструменту — знижок. Кейс інтернет-книгарні «Сенс»
Кейси Email-маркетинг
рік тому 21
Аліна Мостінець
1913 7
Як вийти на ROMI 5477,3% у перший місяць співпраці — кейс PUMA з email-маркетингу
Кейси Email-маркетинг
рік тому 16
Аліна Пшеничникова
2455 6
Як у «низький» сезон літнього SALE досягти доходу з email на 23% вище, ніж у високий — кейс PUMA
Кейси Email-маркетинг
рік тому 14
Валерія Лісняк
1542 4
Чат-бот для урядової системи: два тижні на розробку двомовного автоматизованого помічника для DREAM
Кейси Email-маркетинг Retention-маркетинг
рік тому 17
Ольга Бєлік
2354 15
Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit
Кейси Email-маркетинг
рік тому 14
Валерія Лісняк
1816 2
Особливості розробки вітальної серії листів для бренду зі сфери послуг — кейс marfacabinets.com
Кейси Email-маркетинг
рік тому 17
Валерія Лісняк
2035 7
ROMI 1742% з першого місяця співпраці — кейс intertop.kz з email-маркетингу
Кейси Email-маркетинг
рік тому 14
Євгенія Семко
3084 2
Як створити унікальну гейміфікацію з редиректом посилань — кейс з email-маркетингу для MOYO
Кейси Email-маркетинг
рік тому 12
Христина Крук
3081 9
Повна окупність за 4 місяці і 7% від загального доходу ecommerce — як ефективно запустити канал email. Кейс магазину одягу THE LACE
Кейси Email-маркетинг
2 роки тому 16
Валерія Лісняк
2312 6
