Головна
/
Email-маркетинг
/
Кейси
Кейси з email-маркетингу
Кейс BALD: автоматизація ветсервісу через чат-бот 5-в-1
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
5 днів тому
18
Ольга Бєлік
212
0
+373% прибутку рік до року: як автоматизація розсилок змінила комунікацію KLR Bus
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
місяць тому
18
Ольга Бєлік
875
8
Книжкові рекомендації зі штучним інтелектом: чат-бот для книгарні Readeat
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
2 місяці тому
19
Ольга Бєлік
1706
0
Вихід на ROMI 258% за перший місяць роботи: кейс Ukrarmor
Кейси
Email-маркетинг
3 місяці тому
10
Дмитро Гаврилов
1102
0
Як тематична email-розсилка до Дня Святого Валентина стала найуспішнішою — кейс iMind
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
6 місяців тому
7
Катерина Малярчук
979
2
Як сформувати позитивний образ страхової компанії: кейс співпраці Netpeak та ARX
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
11 місяців тому
19
Ольга Бєлік
1494
10
Гейміфікація на сайті: як збільшити базу підписників на 15,7% та отримати до 30% доходу з Retention-каналу — кейс THE LACE
Кейси
Email-маркетинг
11 місяців тому
15
Валерія Лісняк
1199
10
Як організувати розсилку 19 мовами за участі ChatGPT. Кейс з email-маркетингу для ME-QR.com
Кейси
Email-маркетинг
11 місяців тому
23
Ольга Бєлік
1600
11
Як успішно комунікувати через розсилки без must have інструменту — знижок. Кейс інтернет-книгарні «Сенс»
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
21
Аліна Мостінець
1913
7
Як вийти на ROMI 5477,3% у перший місяць співпраці — кейс PUMA з email-маркетингу
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
16
Аліна Пшеничникова
2455
6
Як у «низький» сезон літнього SALE досягти доходу з email на 23% вище, ніж у високий — кейс PUMA
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
14
Валерія Лісняк
1542
4
Чат-бот для урядової системи: два тижні на розробку двомовного автоматизованого помічника для DREAM
Кейси
Email-маркетинг
Retention-маркетинг
рік тому
17
Ольга Бєлік
2354
15
Як перезапустити email-канал та отримати конверсійність у 19% з масових та 125% з тригерних розсилок — кейс PDL-Profit
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
14
Валерія Лісняк
1816
2
Особливості розробки вітальної серії листів для бренду зі сфери послуг — кейс marfacabinets.com
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
17
Валерія Лісняк
2035
7
ROMI 1742% з першого місяця співпраці — кейс intertop.kz з email-маркетингу
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
14
Євгенія Семко
3084
2
Як створити унікальну гейміфікацію з редиректом посилань — кейс з email-маркетингу для MOYO
Кейси
Email-маркетинг
рік тому
12
Христина Крук
3081
9
Повна окупність за 4 місяці і 7% від загального доходу ecommerce — як ефективно запустити канал email. Кейс магазину одягу THE LACE
Кейси
Email-маркетинг
2 роки тому
16
Валерія Лісняк
2312
6
