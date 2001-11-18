Успішна онлайн-реклама. Кейси

Як отримати +90% додаткового доходу з таргетованих кампаній Meta Ads — кейс Lacoste
Кейси PPC
7 годин тому 14
Анна Самусь
61 0
Кейс Prom: Як ми реанімували Facebook Ads і у 3 рази збільшили транзакції в застосунку
Кейси PPC
2 місяці тому 12
Ганна Боголій
3633 0
Кейс SpeechLab: вихід на європейський ринок і +78% продажів без збільшення бюджету
Кейси PPC
2 місяці тому 10
Ірина Модянова
1042 0
Як оптимізація Google Ads і Meta Ads принесла Mr.Lens зростання доходу на 20% за місяць
Кейси PPC
6 місяців тому 10
Катерина Чефранова
1118 4
Як з допомогою оптимізації відстеження конверсій збільшити прибуток на 230% — кейс VIP-Print
Кейси PPC
7 місяців тому 12
Аліна Тітова
1194 4
Як збільшити дохід застосунку в шість разів за сім місяців — кейс Brocard
Кейси PPC
9 місяців тому 13
Євгеній Кадук
2386 5
Кейс OLX Польща: Як скоротити витрати на 34,4% з Netpeak, збільшивши трафік на 15% і конверсії на 26%
Кейси PPC
9 місяців тому 17
Максим Складанний
2843 9
Як викликати шалений інтерес і збільшити конверсію на 141% у перший місяць без розкриття назви: кейс «Топова локація» від «Ковальської»
Кейси PPC
10 місяців тому 23
Анна Горбатко
2001 11
Диджиталізація АТБ. Комплексний онлайн-маркетинг для лідера ритейлу України — кейс
Кейси SEO PPC Email-маркетинг
рік тому 23
Роман Хохлов
3199 28
Як за рік збільшити встановлення додатку на 100% — кейс із PPC для intertop.kz
Кейси PPC
рік тому 13
Денис Каторов
2841 8
Як за рік втричі збільшити кількість трансакцій через застосунок — кейс PPC для COMFY
Кейси PPC
рік тому 13
Діана Корсун
2511 11
Як ефективно просувати страховий бізнес за допомогою медійної реклами та впливати на результативність інших джерел трафіку — кейс ARX
Кейси PPC
2 роки тому 24
Олексій Філіппов
3230 4
Як збільшити кількість конверсій на 75% у рекламі квартир — кейс «Ковальська Нерухомість»
Кейси PPC
2 роки тому 22
Ольга Непітайленко
3144 6
Як збільшити дохід на 500% і не «зламати» частку рекламних витрат — кейс Беккер
Кейси PPC
2 роки тому 12
Ольга Іванова
2112 2
Кейс EVA — як рекламувати товари, коли на сайті ще не працює Google Shopping
Кейси PPC
2 роки тому 12
Сергій Бережний
6089 5
Як реклама доставки чорної піци принесла ROMI 616% — кейс Neropizza
Кейси PPC
2 роки тому 24
Марія Голуб
2947 2
Як залучити на 174% більше дзвінків за допомогою відеореклами — кейс клініки лазерної косметології Goldlaser.com.ua
Кейси PPC
2 роки тому 13
Ван Тунг До
2213 2
