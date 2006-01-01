Богдан Волошин

Богдан Волошин

Автор NJ з 2020
Позиція:
Middle PPC Specialist at Team #4
Інформація про себе
У РРС досвід роботи 2 роки. Працює Middle PPC Specialis у Netpeak.

Свіжі матеріали

Кейси
PPC
1839 2
Як привернути увагу до відкриття офлайн-бізнесу і здати в оренду 1200 квадратних метрів в умовах пандемії
Кейси
PPC
Як привернути увагу до відкриття офлайн-бізнесу і здати в оренду 1200 квадратних метрів в умовах пандемії
1839 2
Кейси
PPC
1904 18
Як зробити рекламні кампанії прибутковими у B2B тематиці та масштабувати їх на 400% — кейс Lascos для косметологічного обладнання
Кейси
PPC
Як зробити рекламні кампанії прибутковими у B2B тематиці та масштабувати їх на 400% — кейс Lascos для косметологічного обладнання
1904 18