Netpeak Journal у цифрах

Сьогодні в Netpeak Journal сім мовних версій, 500 авторів та 2367 публикаций з 46 мильйонами переглядів, 116 тисячами репостів та 41 тисячею оцінок. Кожна з рубрик журналу: Бізнес, SEO, PPC, Кейси, Маркетинг, Аналітика, Email-маркетинг, Мобайл, Контент-маркетинг, Інсайди — окреме медіа з власними зірковими статтями та експертами. Відверто скажу, редактори вже з трудом підбирають теми та з великим задоволенням переформатують контент популярних постів — у розсилки та пости Telegram-каналу.

Хто читає Netpeak Journal

В першу чергу:

власники великого та середнього бізнесу;

підприємці, які хочуть знати, де та як знаходити клієнтів;

співробітники та власники digital-студій;

спеціалісти в сфері інтернет-маркетингу.

Це також всі, хто шукає підрядника, бізнес-партнера, якісний сервіс, товари та послуги.

Хто створює Netpeak Journal

Наші основні автори — спеціалісти агентства Netpeak, саме їм належить більшість публікаций. Редактори тільки допомагають їм, однак іноді й самі пишуть до журналу. Сьогодні редагують:

Георгій Рябий. Медіаменеджер, головний редактор Netpeak Journal з 2014 року. Як менеджер та редактор працював з edtech, фінансовими, бізнесовими та суспільно-політичними виданнями.

Нуард Погосян. Редакторка Netpeak Journal з 2021 року. До цього: шеф-редакторка телеканалу медіагрупи «ГЛАС», очолювала редакцію новин, авторка, редакторка та ведуча проєктів, кореспондентка «Радіо Свобода».

Якщо ви також хочете стати автором журналу, пишіть на g.ryaboy@netpeak.net.

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