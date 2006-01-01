Google Ads — поради та експертні статті
Як створити динамічне пошукове оголошення у Google Ads
місяць тому 20
Короткий огляд об’єктів (розширень) в Google Ads
5 місяців тому 28
Як налаштувати тег конверсій Google Ads через Google Tag Manager
6 місяців тому 26
Що таке TrueView (YouTube), і як його застосовувати
6 місяців тому 19
Як аналізувати ефективність креативів в Google Universal App Campaigns
7 місяців тому 23
Усе, що вам потрібно знати про модифікатори оголошень Google Ads
11 місяців тому 17
Що таке банерна реклама, та Як її запустити
рік тому 19
Покрокове керівництво зі створення кампанії Demand Gen
2 роки тому 22
