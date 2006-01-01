Google Ads — поради та експертні статті

Гайд зі створення адаптивного пошукового оголошення в Google Ads
PPC
місяць тому 23
Катерина Супруненко
982 0
Як створити динамічне пошукове оголошення у Google Ads
PPC
місяць тому 20
Катерина Супруненко
884 0
Усе, що вам потрібно знати про Google AdSense: повний гід з монетизації сайту
Бізнес PPC
2 місяці тому 46
Яна Івашина
995 0
Розміри банерів Google Ads: докладний посібник з вибору ефективного формату
PPC
2 місяці тому 27
Дарин Курбан
1175 0
Що таке динамічний ремаркетинг в Google Ads — покроковий гайд з налаштування
PPC
4 місяці тому 32
Катерина Танасова
1025 2
Як налаштувати та відстежувати розширені офлайн-конверсії у Google Ads: на прикладі завантаження якісних лідів з CRM
PPC
4 місяці тому 12
Денис Майданник
1373 4
Оптимізація відеореклами в Google Ads: як виключити нерелевантні майданчики й уникнути зливу бюджету
PPC
5 місяців тому 21
Наталія Коновал
1637 4
Короткий огляд об’єктів (розширень) в Google Ads
PPC
5 місяців тому 28
Анастасія Сегеда
1189 2
Як налаштувати тег конверсій Google Ads через Google Tag Manager
PPC
6 місяців тому 26
Анастасія Сегеда
1818 3
Що таке TrueView (YouTube), і як його застосовувати
PPC
6 місяців тому 19
Тетяна Довганець
1097 2
Як аналізувати ефективність креативів в Google Universal App Campaigns
PPC
7 місяців тому 23
Тетяна Мішурченко
1796 20
Налаштування та оптимізація динамічних-пошукових оголошень. Покроковий гайд
PPC
8 місяців тому 18
Анастасія Сегеда
2826 2
Усе, що вам потрібно знати про модифікатори оголошень Google Ads
PPC
11 місяців тому 17
Тетяна Довганець
2657 5
Автоматичні правила Google Ads: повний гід із налаштування й оптимізації
PPC
рік тому 20
Анна Федоренко
2500 10
Як відстежувати залишок бюджету в Google Ads — скрипт для сповіщень в Telegram
PPC
рік тому 15
Оксана Кобзаренко
3040 3
Що таке банерна реклама, та Як її запустити
PPC
рік тому 19
Євгенія Кузьміна
4744 4
Покрокове керівництво зі створення кампанії Demand Gen
PPC
2 роки тому 22
Євгенія Кузьміна
10375 12
Show more