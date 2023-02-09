Як оптимізувати рекламні кампанії за допомогою звіту «Статистика аукціону» в Google Ads

Як оптимізувати рекламні кампанії за допомогою звіту «Статистика аукціону» в Google Ads

Ви помітили, що вартість кліка різко зросла, а частка показів і кліків знизилася? Водночас ви не вносили жодних змін у налаштування рекламних кампаній. Чому таке могло статись? Відповідь на це і багато інших запитань можна знайти у звіті «Статистика аукціону» в Google Ads. Він дозволяє побачити, наскільки ваші оголошення виграють/програють конкурентам, і ухвалювати рішення з приводу ставок і бюджету. Пропоную розглянути цей звіт детальніше.

Де можна знайти звіт «Статистика аукціону»

Дані звіту доступні для пошукових, торгових і Performance Max кампаній у Google Ads. Але майте на увазі, «Статистика аукціонів» не показується, якщо доля отриманих показів менше 10%.

1. Для пошукових кампаній:

на рівні кампанії обирайте потрібну кампанію та тисність «Статистика аукціону»;

на рівні групи оголошень;

на рівні ключових слів.

2. Для торгових кампаній цей звіт ви можете знайти через «Групи оголошень — Статистика аукціону».

У звітах можна сегментувати дані за пристроєм і часом. А саме переглядати ключові конкурентні показники на різних пристроях або ж за певний період.

3. У кампаніях з максимальною ефективністю в графі «Статистика — Статистика аукціону» можете подивитися дані окремо для Пошукової мережі та Торгової кампанії.

4. Також ви можете подивитися дані «Статистики аукціону», перейшовши в розділ «Звіти — Весь список — Статистика аукціону».

Тут теж побачите цілу групу статистичних звітів. Наприклад, «Пошукова мережа — ключове слово» покаже, за якими ключовими словами ви перетинаєтеся з конкурентами, виграєте або програєте аукціон.

Є фільтр — можете одразу відфільтрувати дані для аналізу, щоб заощадити час.

Зручною особливістю є те, що ви маєте змогу додати кампанії та групи оголошень. І вибрати/виключити за допомогою фільтру тільки ті кампанії/групи оголошень, які потрібні для аналізу статистики аукціону за ключовими словами. Опція доступна для всіх звітів зі «Статистики аукціону»

Основні показники звіту «Статистика аукціону»

Отже, звіт «Статистика аукціону» ви можете переглянути на рівні аккаунта, кампанії, групи оголошень і на рівні ключових слів. У ньому побачите як свої, так і дані конкурентів, які брали участь в аукціоні разом із вашим оголошенням.

Наведені нижче показники ви завжди знайдете в пошукових РК, вони також включені в Performance Max. А ось у торгових кампаніях функціонал трохи обмежений.

1. Частка показів. Для пошукових і торгових кампаній.

Це кількість показів вашої реклами, розділена на загальне число запитів, за якими вона могла бути показана.

Приклад. Частка отриманих показів вашої кампанії в пошуковій мережі становить 95%. Для конкурента — 60%. Це означає, що ваша реклама показувалася 9 разів із 10, а конкурента 6 разів із 10.

Налаштування таргетингу, якість оголошення дозволяють частіше вигравати аукціони Google Ads, а відтак покращити цей показник.

2. Частота перетинання. Для пошукових і торгових кампаній.

Метрика показує, наскільки часто оголошення конкурентів з’являлися на сторінці результатів пошуку одночасно з вашими.

Високий відсоток збігу (понад 50%) може вказувати на те, що у вас і вашого конкурента схожий таргетинг, наприклад, ключові слова. Також це може означати близький бюджет чи ставки.

3. Відсоток виграшів. Для пошукових і торгових кампаній.

Мова про кількість випадків, коли рейтинг вашого оголошення на сторінках рекламної видачі був вищим, ніж у ваших конкурентів. Або ж показувалося тільки ваше оголошення, а конкурентів не було.

4. Коефіцієнт для позіциї вище. Для пошукових кампаній.

Це частка аукціонів, у яких ви конкурували з іншим рекламодавцем, а його оголошення виявилися вищими за ваші.

Приклад. У 58 випадках зі 100 оголошення іншого рекламодавця опинилось вище вашого в рекламній видачі.

5. Частота показів над результатами пошуку. Для пошукових кампаній.

Частота показів над результатами пошуку вказує, як часто ваше оголошення (або оголошення іншого рекламодавця) відображалось угорі сторінки над звичайними результатами пошуку.

6. Абсолютна частота показів над результатами пошуку. Для пошукових кампаній.

Як часто ваше (або конкуруюче) оголошення з’явилося на першій позиції результатів пошуку вище органічної видачі.

Скажімо, показник 85% говорить про те, що оголошення посіло першу позицію 85 разів зі 100.

Як покращити рекламні кампанії за допомогою звіту «Статистика аукціону»

Аналіз наведених вище показників дозволить вам оптимізувати роботу рекламних кампаній.

Ось конкретний звіт.

Що з нього видно:

Частка показів (32%) — ваше оголошення Google показав 3 рази з 10, у конкурентів 5 з 10. Частота перетинання на рівні конкурента №2 досить висока — понад 50%. Значить, ви конкуруєте за схожими ключовими словами. І в 5 випадках з 10 ваше оголошення Google показує у видачі разом з оголошенням конкурентна. Коефіцієнт для позиції вище — перший конкурент у 59 випадках зі 100 показувався вище у рекламній видачі Google. 50 разів зі 100 оголошення посіло найвищу позицію, згідно з даними абсолютної частоти показів над результатами пошуку. У першого конкурента показник 67 разів зі 100. Відсоток виграшів, коли рейтинг вашого оголошення на сторінках рекламної видачі був вищим, також на рівні конкурента. І у 2 випадках з 10 Google показував ваше оголошення.

Це означає, що кампанія програє за бюджетом і ставками. Щоб збільшити покази, необхідно збільшити бюджет — у даному випадку приблизно в 2 рази. Наприклад, ви витрачаєте 300 грн на день і отримуєте 32% показів. Ваш конкурент отримує 58% показів, що практично в 2 рази більше, ніж у вас. Найімовірніше, бюджет вашого конкурента становить 600 грн на день.

Треба подивитися, як можна поліпшити рейтинг оголошення. І перевірити стратегію призначення ставок, за необхідності трохи збільшити ставки, щоб перебити ставку конкурента та отримати вище позицію.

Окрім цього звіт «Статистика аукціону» допоможе вам проаналізувати ще декілька цікавих аспектів.

Хто робить ставки на ваш бренд

Якщо у вас запущена брендова кампанія, звіт «Статистика аукціону» допоможе побачити, хто з конкурентів робить ставки на ім’я вашого бренду.

Також звіт покаже, хто з конкурентів виділяє найбільший бюджет і робить вищі ставки порівняно з іншими. Дивіться на показник «Частота перетинання» — метрика показує, наскільки часто оголошення конкурентів з’являлися на сторінці результатів пошуку одночасно з вашими. Високий відсоток збігу (понад 50%) вказує на те, що у вас і вашого конкурента схожий таргетинг, наприклад, ключові слова. Це може ще вказувати на близький бюджет чи ставки.

Порада: можете зареєструвати торгову марку, щоб конкуренти не мали можливостівикористовувати в Google рекламі ваш бренд.

Визначення нових конкурентів

Через звіт «Статистика аукціону» можете виявити нових конкурентів, проаналізувати унікальну торгову пропозицію конкурента (УТП). А відтак поліпшити свою УТП, щоб покупці більше переходили за вашим оголошенням.

Також, може виявитись, що деякі конкуренти не є вашими прямими конкурентами та пропонують інші послуги/товари. Тоді треба передивитись ключові слова і типи відповідності. Можливо, широкий тип відповідності ключового слова викликає показ за нецільовими запитами. У такому випадку треба провести модерацію пошукових запитів та змінити тип відповідності на фразове або зупинити показ ключового слова.

Аналіз перетину ключових слів із конкурентами

За якими ключовими словами ви перетинаєтеся в аукціоні з конкурентами? Яким фразам віддають перевагу ваші конкуренти? Зверніть увагу на частку показів, відсоток перетину і частку показів на найвищій позиції за різними ключовими словами.

Висновок

Завдяки звіту «Статистика аукціону» ви можете відстежувати, які інструменти використовують ваші конкуренти, на які ключові слова роблять ставки і де перетинаються з вашими запитами. А також дізнатись, чи запускають рекламу на ваш бренд. Це допоможе вам правильно планувати і посилювати кампанії в потрібний момент.

FAQ

Що таке «‎Статистика аукціонів»?

«Статистика аукціонів» — звіт Google Ads, у якому міститься інформація про ефективність оголошень інших рекламодавців, які брали участь у тих самих аукціонах, що й ваша реклама.

Звіт «‎Статистика аукціонів» показує всіх конкурентів?

У звіті «Статистика аукціону» ви побачите всіх конкурентів, які отримали понад 10% показів. Ті, хто отримав менше ніж 10% показів, у звіті не відображатимуться.

Як часто потрібно перевіряти звіт «‎Статистика аукціонів»?

Звіт «Статистика аукціону» ви можете перевіряти місяць до місяця, тиждень до тижня або дивитися дані за рік. Насамперед якщо ефективність кампанії падає або ви хочете бути попереду конкурентів.

Аналіз конкурентного середовища — ключ до збільшення обсягу продажів. Що більше ви знаєте про інші сайти, які беруть участь в аукціонах оголошень, тим краще будете підготовлені до оптимізації кампанії.