Як з допомогою оптимізації відстеження конверсій збільшити прибуток на 230% — кейс VIP-Print

Як з допомогою оптимізації відстеження конверсій збільшити прибуток на 230% — кейс VIP-Print

Проєкт: VIP-Print. Регіон: Україна. Період: лютий — грудень 2024 (продовжуємо співпрацю). Послуга: PPC.

Хто наш партнер

VIP-Print — компанія, що спеціалізується на оптовому друці на різних поверхнях: від чашок і ручок до спецодягу. Крім друку на готовій продукції, VIP-Print має власне виробництво, тож клієнти можуть замовити як брендування, так і виготовлення виробів під ключ.

Цілі просування

Збільшення кількості звернень від потенційних клієнтів і зростання доходу VIP-Print.

Стратегія просування

На початку співпраці з Netpeak Ukraine партнер мав низку обмежень, що гальмували зростання. Дохід та клієнтська база збільшувалися повільно, а оцінити ефективність просування з попередніми підрядниками було складно — аналітика не працювала, відстеження подій не було налаштовано.

Крім того, загальна кількість звернень із різних каналів трафіку залишалася низькою і не відповідала очікуванням партнера.

Саме ці чинники ми взяли за основу під час розроблення стратегії просування, що складалася з трьох етапів.

Крок 1. Аналіз та аудит проєкту

Раніше на сайті не було налаштовано відстеження конверсій, що унеможливлювало ефективну оптимізацію кампаній. Цілі були зведені до базових дій — наприклад, перегляду сторінки з певною тривалістю перебування — і не відображали реального шляху користувача до покупки.

В результаті попередні підрядники не розуміли, як саме користувачі взаємодіють з сайтом, і не враховували ключові особливості бізнесу під час налаштування кампаній.

Крок 2. Налаштування відстеження конверсій

Особливістю VIP-Print і ніші загалом є різноманіття каналів заходу заявок — телефон, Viber, Telegram, пошта. Це ускладнювало побудову ефективної аналітики, адже відстежити кожен контактний сценарій технічно непросто.

Ми вирішили зосередитися на максимально повному зборі дій користувача, які можна використати для подальшої оптимізації рекламних кампаній.

До ключових подій для відстеження увійшли:

показ модального вікна «Контактні телефони»;

перехід на сторінку «Контакти»;

тривалість сеансу;

клік на номер телефону;

відправка форми запиту на прорахунок послуги;

інші дії, що свідчать про намір залишити заявку.

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Крок 3. Перезапуск рекламних кампаній

У процесі роботи з партнером ми зʼясували важливі особливості ніші, які врахували під час побудови нової структури кампаній.

Сезонність попиту. Наприклад, наприкінці зими та навесні користуються попитом товари з «літнього асортименту» — кепки, футболки тощо. Восени — зимова сувенірна продукція. Є і категорії з постійним попитом упродовж року, як-от ручки та чашки. Маржинальність різних категорій суттєво відрізняється. Низький пошуковий попит на певні категорії товарів, що мають високий пріоритет і маржинальність.

З огляду на ці чинники ми побудували нову структуру рекламних кампаній, що дає змогу ефективно керувати бюджетами, адаптувати ставки залежно від ситуації на ринку та зберігати контроль над ефективністю певних категорій.

Щоб забезпечити гнучкість і точність:

категорії з високим пріоритетом або сезонністю винесли в окремі кампанії Performance Max та пошукові кампанії;

для створення попиту на нові або вузькі напрями запускали Demand Gen.

Це дало партнеру змогу ефективно використати сезонний попит. У результаті прибутковість реклами (ROAS) зросла у кілька разів до кінця року.

Результати роботи

Кількість звернень

У перші тижні після запуску нових кампаній ми вийшли на понад 200 звернень на тиждень. Упродовж року цей показник стабільно зростав, а вартість звернення зберігала позитивну динаміку попри коливання.

Результати протягом року:

зростання кількості звернень утричі ;

200+ звернень щотижня ;

зниження вартості звернення (видно з тренду на графіку).

Кількість замовлень

Результати:

удвічі більше оплат у порівнянні з літнім періодом;

до 7000% ROAS у пікові тижні.

Наступні кроки

Ми продовжуємо роботу над постійною оптимізацією PPC-кампаній: тестуємо нові підходи, адаптуємо структуру під зміну попиту та шукаємо точки для подальшого зростання.

Перед запуском реклами ми також провели SEO-оптимізацію сайту — саме вона стала фундаментом для зростання органічного трафіку та загальної ефективності проєкту.

Про це розкажемо докладніше в наступних кейсах.

Відгуки про співпрацю

Олексій Лічний, директор підприємства VIP-Print

Я багато чув про Netpeak Ukraine ще до звернення, тож вибір був досить усвідомленим. Найбільше запам’ятався момент, коли разом із командою сміялися з відео для просування — це доволі живий епізод співпраці. Спочатку мені було трохи складно донести специфіку свого бізнесу, але команда швидко адаптувалася. Окремо зазначу ефект від рішення передати не лише SEO, а і платну рекламу в Google під управління компанії — взаємозв’язок обох каналів дав відчутний результат. Netpeak Ukraine справді виправдали очікування. Якщо і ставити оцінку — це 9 із 10, бо завжди є куди рости.

Анна Самусь, Client Project Manager в Netpeak Ukraine

Олексій — дуже залучений і відповідальний партнер. Він глибоко занурюється в деталі й не відкладає прийняття рішень, якщо бачить, що це може покращити результат. Разом з ним ми розробили стратегію просування категорій на 2025 рік, врахувавши як внутрішню аналітику за споживачами і попитом, так і нові можливості рекламних платформ. Регулярно обмінюємось даними про ефективність: аналізуємо не лише показники в рекламних системах, а й бізнес-результати. Маючи понад десять років досвіду роботи з українськими компаніями, можу впевнено сказати: успіх можливий лише тоді, коли бізнес, внутрішні процеси та маркетинг рухаються в одному напрямі. У цьому проєкті нам вдалося створити саме такий взаємозв’язок. І ми маємо амбітні цілі попереду — попри все!